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Народная милиция ЛНР уничтожила укрепрайон украинских войск под Попасной

Народная милиция ЛНР уничтожила укрепрайон украинских войск под Попасной - РИА Новости, 25.03.2022

Народная милиция ЛНР уничтожила укрепрайон украинских войск под Попасной

Силы Народной милиции уничтожили укрепрайон украинских силовиков под городом Попасная в Луганской народной республике, заявил журналистам официальный... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:23

2022-03-25T10:23

2022-03-25T10:23

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

в мире

вооруженные силы рф

попасная

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НОВОАЛЕКСАНДРОВКА (ЛНР), 25 мар - РИА Новости. Силы Народной милиции уничтожили укрепрайон украинских силовиков под городом Попасная в Луганской народной республике, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в ЛНР заявляли, что военнослужащие ЛНР зашли в Попасную, однако в населенном пункте и окрестностях остаются позиции украинских силовиков. Бои на окраинах города продолжаются. С позиций украинских силовиков в данном районе регулярно подвергаются обстрелам территория ЛНР, в том числе город Первомайск."Вот бывшая позиция вооруженных сил Украины между городом Первомайск и населенным пунктом Новоалександровка. Здесь они (украинские силовики – ред.) решили оказывать силам Народной милиции ЛНР сопротивление, хотя мы неоднократно предупреждали и даже просили этого не делать, но украинские солдаты решили, что они хотят испытать свою мощь и проверить нас на прочность", - рассказал Филипоненко.Он уточнил, что это был достаточно большой укрепрайон, на территории которого было обнаружено большое количество боеприпасов и вооружения. До сих пор на данной позиции остаются тела погибших украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.

донецкая народная республика

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, в мире, вооруженные силы рф, попасная