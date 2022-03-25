Рейтинг@Mail.ru
Джонсон обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780124416.html
Джонсон обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине
Джонсон обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине - РИА Новости, 25.03.2022
Джонсон обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба британского премьера. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:18
2022-03-25T17:51
в мире
борис джонсон
си цзиньпин
китай
украина
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757078088_0:181:2884:1803_1920x0_80_0_0_582a0f4e612eae68473c93f324b6847a.jpg
ЛОНДОН, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба британского премьера.Разговор состоялся в пятницу днем."Лидеры обсудили целый ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе ситуацию на Украине", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что это был "искренний и откровенный разговор, который длился около часа". Стороны договорились переговорить вновь в скором времени.Какую позицию выразил председатель КНР по ситуации вокруг Украины, не уточняется, не приводятся и детали того, что конкретно сказал Борис Джонсон.Тем временем, как ранее сообщило Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию Китая, подчеркнув, что международное сообщество "должно на практике поощрять мир и способствовать переговорам, создавать условия для политического урегулирования украинского вопроса и способствовать скорейшему восстановлению мира на Украине".
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780065387.html
https://ria.ru/20220324/prank-1779936160.html
китай
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757078088_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_49b185ed74d71f346b36af39d34197a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, борис джонсон, си цзиньпин, китай, украина, великобритания
17:18 25.03.2022 (обновлено: 17:51 25.03.2022)
 
Джонсон обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине

Премьер Британии Джонсон обсудил с лидером Китая Си Цзиньпином ситуацию на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба британского премьера.
Разговор состоялся в пятницу днем.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
Вчера, 14:21
Си Цзиньпин призвал создать условия для возвращения Украины к миру
"Лидеры обсудили целый ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе ситуацию на Украине", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что это был "искренний и откровенный разговор, который длился около часа". Стороны договорились переговорить вновь в скором времени.
Какую позицию выразил председатель КНР по ситуации вокруг Украины, не уточняется, не приводятся и детали того, что конкретно сказал Борис Джонсон.
Тем временем, как ранее сообщило Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию Китая, подчеркнув, что международное сообщество "должно на практике поощрять мир и способствовать переговорам, создавать условия для политического урегулирования украинского вопроса и способствовать скорейшему восстановлению мира на Украине".
Члены националистического батальона Азов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 20:06
Глава МВД Британии заявила пранкерам о готовности помогать неонацистам
 
В миреБорис ДжонсонСи ЦзиньпинКитайУкраинаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала