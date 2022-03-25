https://ria.ru/20220325/ukraina-1780124416.html
Джонсон обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине
Джонсон обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине - РИА Новости, 25.03.2022
Джонсон обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба британского премьера. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:18
2022-03-25T17:18
2022-03-25T17:51
в мире
борис джонсон
си цзиньпин
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ЛОНДОН, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба британского премьера.Разговор состоялся в пятницу днем."Лидеры обсудили целый ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе ситуацию на Украине", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что это был "искренний и откровенный разговор, который длился около часа". Стороны договорились переговорить вновь в скором времени.Какую позицию выразил председатель КНР по ситуации вокруг Украины, не уточняется, не приводятся и детали того, что конкретно сказал Борис Джонсон.Тем временем, как ранее сообщило Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию Китая, подчеркнув, что международное сообщество "должно на практике поощрять мир и способствовать переговорам, создавать условия для политического урегулирования украинского вопроса и способствовать скорейшему восстановлению мира на Украине".
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780065387.html
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РИА Новости
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в мире, борис джонсон, си цзиньпин, китай, украина, великобритания
17:18 25.03.2022 (обновлено: 17:51 25.03.2022)
Джонсон обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине
Премьер Британии Джонсон обсудил с лидером Китая Си Цзиньпином ситуацию на Украине