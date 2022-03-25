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Оплотом киевского режима стали неонацистские формирования, заявил Генштаб - РИА Новости, 25.03.2022
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Оплотом киевского режима стали неонацистские формирования, заявил Генштаб
Оплотом киевского режима стали неонацистские формирования, заявил Генштаб - РИА Новости, 25.03.2022
Оплотом киевского режима стали неонацистские формирования, заявил Генштаб
Оплотом киевского режима стали националистические подразделения, такие как "Азов", "Айдар", "Правый сектор"* (запрещено в РФ) и другие, заявил в пятницу на... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:32
2022-03-25T16:32
в мире
украина
правый сектор
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Оплотом киевского режима стали националистические подразделения, такие как "Азов", "Айдар", "Правый сектор"* (запрещено в РФ) и другие, заявил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской."Оплотом киевского режима являются националистические формирования, такие как "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело - ред.), "Айдар", "Правый сектор"* (запрещенное в РФ радикальное движение украинских националистов) и другие, признанные в России террористическими организациями", - сказал Рудской.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.*Организация признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780105710.html
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, украина, правый сектор, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин
16:32 25.03.2022
 
Оплотом киевского режима стали неонацистские формирования, заявил Генштаб

Генштаб: оплотом киевского режима стали неонацистские формирования, такие как "Азов"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПодбитый танк Вооруженных сил Украины
Подбитый танк Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Подбитый танк Вооруженных сил Украины
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Оплотом киевского режима стали националистические подразделения, такие как "Азов", "Айдар", "Правый сектор"* (запрещено в РФ) и другие, заявил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской.
"Оплотом киевского режима являются националистические формирования, такие как "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело - ред.), "Айдар", "Правый сектор"* (запрещенное в РФ радикальное движение украинских националистов) и другие, признанные в России террористическими организациями", - сказал Рудской.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
16:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ опасаются расправы со стороны неонацистов, заявили в Минобороны
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России
 
В миреУкраинаПравый секторВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир Путин
 
 
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