https://ria.ru/20220325/ukraina-1780109978.html

Оплотом киевского режима стали неонацистские формирования, заявил Генштаб

Оплотом киевского режима стали неонацистские формирования, заявил Генштаб - РИА Новости, 25.03.2022

Оплотом киевского режима стали неонацистские формирования, заявил Генштаб

Оплотом киевского режима стали националистические подразделения, такие как "Азов", "Айдар", "Правый сектор"* (запрещено в РФ) и другие, заявил в пятницу на... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:32

2022-03-25T16:32

2022-03-25T16:32

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украина

правый сектор

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луганская народная республика

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владимир путин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Оплотом киевского режима стали националистические подразделения, такие как "Азов", "Айдар", "Правый сектор"* (запрещено в РФ) и другие, заявил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской."Оплотом киевского режима являются националистические формирования, такие как "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело - ред.), "Айдар", "Правый сектор"* (запрещенное в РФ радикальное движение украинских националистов) и другие, признанные в России террористическими организациями", - сказал Рудской.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.*Организация признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20220325/ukraina-1780105710.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, правый сектор, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин