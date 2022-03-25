https://ria.ru/20220325/ukraina-1780109978.html
Оплотом киевского режима стали неонацистские формирования, заявил Генштаб
Оплотом киевского режима стали неонацистские формирования, заявил Генштаб - РИА Новости, 25.03.2022
Оплотом киевского режима стали неонацистские формирования, заявил Генштаб
Оплотом киевского режима стали националистические подразделения, такие как "Азов", "Айдар", "Правый сектор"* (запрещено в РФ) и другие, заявил в пятницу на... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:32
2022-03-25T16:32
2022-03-25T16:32
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правый сектор
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Оплотом киевского режима стали националистические подразделения, такие как "Азов", "Айдар", "Правый сектор"* (запрещено в РФ) и другие, заявил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской."Оплотом киевского режима являются националистические формирования, такие как "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело - ред.), "Айдар", "Правый сектор"* (запрещенное в РФ радикальное движение украинских националистов) и другие, признанные в России террористическими организациями", - сказал Рудской.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.*Организация признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780105710.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, правый сектор, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин
Оплотом киевского режима стали неонацистские формирования, заявил Генштаб
Генштаб: оплотом киевского режима стали неонацистские формирования, такие как "Азов"