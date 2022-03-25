https://ria.ru/20220325/ukraina-1780100988.html

Российские войска организуют во всех городах Украины гумкоридоры

Российские войска организуют во всех городах Украины гумкоридоры - РИА Новости, 25.03.2022

Российские войска организуют во всех городах Украины гумкоридоры

Российская Федерация в ходе специальной военной операции на Украине продолжит ежедневно открывать и обеспечивать гуманитарные коридоры на всех без исключения... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:14

2022-03-25T16:14

2022-03-25T17:23

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская Федерация в ходе специальной военной операции на Украине продолжит ежедневно открывать и обеспечивать гуманитарные коридоры на всех без исключения направлениях, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев."Понимая природу всех имеющихся трудностей, а также сущность, истоки и направленность провокаций киевского режима, учитывая пассивность международных организаций, Российская Федерация и впредь будет ежедневно открывать и обеспечивать гуманитарные коридоры на всех без исключения направлениях, информируя об этом украинскую сторону и все мировое сообщество", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.По его словам, министр обороны РФ Сергей Шойгу "регулярно докладывает руководству страны как о ходе проведения специальной военной операции, так и о предпринимаемых Вооруженными силами России усилиях по оказанию гуманитарной помощи и обеспечению безопасности на освобожденных от неонацистов территориях".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/ukraina-1780104934.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии, в мире