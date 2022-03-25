16:14 25.03.2022 (обновлено: 17:23 25.03.2022)
Российские войска организуют во всех городах Украины гумкоридоры
Мизинцев: российские войска организуют во всех городах Украины гуманитарные коридоры
Беженцы из Херсонской области
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская Федерация в ходе специальной военной операции на Украине продолжит ежедневно открывать и обеспечивать гуманитарные коридоры на всех без исключения направлениях, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
"Понимая природу всех имеющихся трудностей, а также сущность, истоки и направленность провокаций киевского режима, учитывая пассивность международных организаций, Российская Федерация и впредь будет ежедневно открывать и обеспечивать гуманитарные коридоры на всех без исключения направлениях, информируя об этом украинскую сторону и все мировое сообщество", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.
По его словам, министр обороны РФ Сергей Шойгу "регулярно докладывает руководству страны как о ходе проведения специальной военной операции, так и о предпринимаемых Вооруженными силами России усилиях по оказанию гуманитарной помощи и обеспечению безопасности на освобожденных от неонацистов территориях".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.