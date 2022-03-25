13:21 25.03.2022 (обновлено: 13:43 25.03.2022)
Российские саперы начали разминирование полей в Херсонской области
Российские саперы начали разминирование полей в Херсонской области Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Саперы приступили к разминированию минных полей в Херсонской области Украины, расположенных в приграничной с Крымом зоне, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны.
"Украинские националисты заминировали поля на подходе к Крыму со стороны Херсонской области. Сейчас ведется работа по демилитаризации Херсонской области, которая предусматривает, в том числе, разминирование всей местности, включая приграничную зону", - сказал Шеремет.
По его мнению, Херсонская область вскоре снова станет процветающим аграрным регионом, которым она была в советское время.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.