https://ria.ru/20220325/ukraina-1780048318.html

Российские саперы начали разминирование полей в Херсонской области

Российские саперы начали разминирование полей в Херсонской области - РИА Новости, 25.03.2022

Российские саперы начали разминирование полей в Херсонской области

Саперы приступили к разминированию минных полей в Херсонской области Украины, расположенных в приграничной с Крымом зоне, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:21

2022-03-25T13:21

2022-03-25T13:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Саперы приступили к разминированию минных полей в Херсонской области Украины, расположенных в приграничной с Крымом зоне, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны.По его мнению, Херсонская область вскоре снова станет процветающим аграрным регионом, которым она была в советское время.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220324/ukraina-1779890875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, украина