https://ria.ru/20220325/ukaz-1779995038.html
Путин подписал указ о присуждении премий в области литературы и искусства
Путин подписал указ о присуждении премий в области литературы и искусства - РИА Новости, 25.03.2022
Путин подписал указ о присуждении премий в области литературы и искусства
Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премий президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T09:59
2022-03-25T09:59
2022-03-25T09:59
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владимир путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премий президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года.Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Присудить премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года и присвоить почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества", - говорится в тексте указа.Согласно указу, за выдающийся вклад в развитие отечественного музыкального театра для детей и юношества награжден худрук столичного Театра Сац Георгий Исаакян. Также за вклад в развитие отечественного театрального искусства, эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения награжден худрук "Архангельского театра кукол" Дмитрий Лохов. А за создание детских и семейных музейных экспозиций и просветительскую деятельность награжден гендиректор "ХПС Придум" Никита Сазонов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220325/kultura-1776682595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, новости культуры, владимир путин
Путин подписал указ о присуждении премий в области литературы и искусства
Президент Путин подписал указ о присуждении премий в области литературы и искусства