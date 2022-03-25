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Путин подписал указ о присуждении премий в области литературы и искусства - РИА Новости, 25.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220325/ukaz-1779995038.html
Путин подписал указ о присуждении премий в области литературы и искусства
Путин подписал указ о присуждении премий в области литературы и искусства - РИА Новости, 25.03.2022
Путин подписал указ о присуждении премий в области литературы и искусства
Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премий президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T09:59
2022-03-25T09:59
культура
культура
новости культуры
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премий президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года.Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Присудить премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года и присвоить почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества", - говорится в тексте указа.Согласно указу, за выдающийся вклад в развитие отечественного музыкального театра для детей и юношества награжден худрук столичного Театра Сац Георгий Исаакян. Также за вклад в развитие отечественного театрального искусства, эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения награжден худрук "Архангельского театра кукол" Дмитрий Лохов. А за создание детских и семейных музейных экспозиций и просветительскую деятельность награжден гендиректор "ХПС Придум" Никита Сазонов.
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культура, новости культуры, владимир путин
09:59 25.03.2022
 
Путин подписал указ о присуждении премий в области литературы и искусства

Президент Путин подписал указ о присуждении премий в области литературы и искусства

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премий президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Присудить премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года и присвоить почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества", - говорится в тексте указа.
Согласно указу, за выдающийся вклад в развитие отечественного музыкального театра для детей и юношества награжден худрук столичного Театра Сац Георгий Исаакян. Также за вклад в развитие отечественного театрального искусства, эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения награжден худрук "Архангельского театра кукол" Дмитрий Лохов. А за создание детских и семейных музейных экспозиций и просветительскую деятельность награжден гендиректор "ХПС Придум" Никита Сазонов.
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07:00Авторы
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