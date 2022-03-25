https://ria.ru/20220325/ukaz-1779995038.html

Путин подписал указ о присуждении премий в области литературы и искусства

Путин подписал указ о присуждении премий в области литературы и искусства - РИА Новости, 25.03.2022

Путин подписал указ о присуждении премий в области литературы и искусства

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премий президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T09:59

2022-03-25T09:59

2022-03-25T09:59

культура

культура

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владимир путин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премий президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года.Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Присудить премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года и присвоить почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества", - говорится в тексте указа.Согласно указу, за выдающийся вклад в развитие отечественного музыкального театра для детей и юношества награжден худрук столичного Театра Сац Георгий Исаакян. Также за вклад в развитие отечественного театрального искусства, эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения награжден худрук "Архангельского театра кукол" Дмитрий Лохов. А за создание детских и семейных музейных экспозиций и просветительскую деятельность награжден гендиректор "ХПС Придум" Никита Сазонов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220325/kultura-1776682595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

культура, новости культуры, владимир путин