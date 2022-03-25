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Туроператоры начали отменять туры за границу на апрель и май - РИА Новости, 25.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220325/tury-1780075929.html
Туроператоры начали отменять туры за границу на апрель и май
Туроператоры начали отменять туры за границу на апрель и май - РИА Новости, 25.03.2022
Туроператоры начали отменять туры за границу на апрель и май
Туроператоры отменяют путевки за рубеж до середины апреля, а по некоторым направлениям и до конца мая, сообщает TourDom. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T19:37
2022-03-25T19:37
туризм
туризм
новости - туризм
доминикана
кипр
египет
coral travel
azur air
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МОСКВА, 25 мар — РИА. Туроператоры отменяют путевки за рубеж до середины апреля, а по некоторым направлениям и до конца мая, сообщает TourDom."Вынуждены информировать об аннуляции заявок с датами заездов по 15.04.2022 включительно по причине отмены рейсов в плановые даты начала туров и объективной невозможности их исполнения", – сообщили розничным партнерам 25 марта туроператоры Coral Travel и Sunmar.Клиентам предлагают перенести деньги на новую заявку на альтернативные даты и направления по текущей стоимости и при необходимости доплатить. Либо сохранить средства в рублях на депозите с возможностью их последующего использования."Данная информация не распространяется на туры на базе GDS рейсов (регулярных – прим. ред.)", – также уточняется в рассылке.ANEX Tour, по сообщению турагентов, отменил программу на чартерных рейсах авиакомпании AZUR air в Египет, ОАЭ и Доминикану до середины апреля. Сейчас менеджерам приходят уведомления по каждой конкретной заявке."У меня Pegas Кипр аннулировал на май", – делится информацией с коллегами турагент из Москвы.По словам представителей компаний, "можно забыть о чартерных рейсах этой весной". При этом ранее агенты жаловались, что туроператоры не отменяют поездки на апрель-май и путешественники не могут вернуть за них деньги или как-то скорректировать планы.
https://ria.ru/20220324/azurair-1779796612.html
https://ria.ru/20220314/turoperatory-1777615310.html
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туризм, новости - туризм, доминикана, кипр, египет, coral travel, azur air, anex tour, туристы, санкции в отношении россии
19:37 25.03.2022
 
Туроператоры начали отменять туры за границу на апрель и май

Турфирмы отменяют путевки за рубеж до середины апреля, а в некоторые страны – до конца мая

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 мар — РИА. Туроператоры отменяют путевки за рубеж до середины апреля, а по некоторым направлениям и до конца мая, сообщает TourDom.
"Вынуждены информировать об аннуляции заявок с датами заездов по 15.04.2022 включительно по причине отмены рейсов в плановые даты начала туров и объективной невозможности их исполнения", – сообщили розничным партнерам 25 марта туроператоры Coral Travel и Sunmar.
Клиентам предлагают перенести деньги на новую заявку на альтернативные даты и направления по текущей стоимости и при необходимости доплатить. Либо сохранить средства в рублях на депозите с возможностью их последующего использования.
"Данная информация не распространяется на туры на базе GDS рейсов (регулярных – прим. ред.)", – также уточняется в рассылке.
ANEX Tour, по сообщению турагентов, отменил программу на чартерных рейсах авиакомпании AZUR air в Египет, ОАЭ и Доминикану до середины апреля. Сейчас менеджерам приходят уведомления по каждой конкретной заявке.
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"У меня Pegas Кипр аннулировал на май", – делится информацией с коллегами турагент из Москвы.
По словам представителей компаний, "можно забыть о чартерных рейсах этой весной". При этом ранее агенты жаловались, что туроператоры не отменяют поездки на апрель-май и путешественники не могут вернуть за них деньги или как-то скорректировать планы.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмДоминиканаКипрЕгипетCoral TravelAzur AirAnex TourтуристыСанкции в отношении России
 
 
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