https://ria.ru/20220325/tury-1780075929.html

Туроператоры начали отменять туры за границу на апрель и май

Туроператоры начали отменять туры за границу на апрель и май - РИА Новости, 25.03.2022

Туроператоры начали отменять туры за границу на апрель и май

Туроператоры отменяют путевки за рубеж до середины апреля, а по некоторым направлениям и до конца мая, сообщает TourDom. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T19:37

2022-03-25T19:37

2022-03-25T19:37

туризм

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доминикана

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МОСКВА, 25 мар — РИА. Туроператоры отменяют путевки за рубеж до середины апреля, а по некоторым направлениям и до конца мая, сообщает TourDom."Вынуждены информировать об аннуляции заявок с датами заездов по 15.04.2022 включительно по причине отмены рейсов в плановые даты начала туров и объективной невозможности их исполнения", – сообщили розничным партнерам 25 марта туроператоры Coral Travel и Sunmar.Клиентам предлагают перенести деньги на новую заявку на альтернативные даты и направления по текущей стоимости и при необходимости доплатить. Либо сохранить средства в рублях на депозите с возможностью их последующего использования."Данная информация не распространяется на туры на базе GDS рейсов (регулярных – прим. ред.)", – также уточняется в рассылке.ANEX Tour, по сообщению турагентов, отменил программу на чартерных рейсах авиакомпании AZUR air в Египет, ОАЭ и Доминикану до середины апреля. Сейчас менеджерам приходят уведомления по каждой конкретной заявке."У меня Pegas Кипр аннулировал на май", – делится информацией с коллегами турагент из Москвы.По словам представителей компаний, "можно забыть о чартерных рейсах этой весной". При этом ранее агенты жаловались, что туроператоры не отменяют поездки на апрель-май и путешественники не могут вернуть за них деньги или как-то скорректировать планы.

https://ria.ru/20220324/azurair-1779796612.html

https://ria.ru/20220314/turoperatory-1777615310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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