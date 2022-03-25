https://ria.ru/20220325/tury-1780075929.html
Туроператоры начали отменять туры за границу на апрель и май
Туроператоры начали отменять туры за границу на апрель и май - РИА Новости, 25.03.2022
Туроператоры начали отменять туры за границу на апрель и май
Туроператоры отменяют путевки за рубеж до середины апреля, а по некоторым направлениям и до конца мая, сообщает TourDom. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T19:37
2022-03-25T19:37
2022-03-25T19:37
туризм
туризм
новости - туризм
доминикана
кипр
египет
coral travel
azur air
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564636870_362:0:2595:1256_1920x0_80_0_0_18e8f266de346c0041c2fb936b32919e.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА. Туроператоры отменяют путевки за рубеж до середины апреля, а по некоторым направлениям и до конца мая, сообщает TourDom."Вынуждены информировать об аннуляции заявок с датами заездов по 15.04.2022 включительно по причине отмены рейсов в плановые даты начала туров и объективной невозможности их исполнения", – сообщили розничным партнерам 25 марта туроператоры Coral Travel и Sunmar.Клиентам предлагают перенести деньги на новую заявку на альтернативные даты и направления по текущей стоимости и при необходимости доплатить. Либо сохранить средства в рублях на депозите с возможностью их последующего использования."Данная информация не распространяется на туры на базе GDS рейсов (регулярных – прим. ред.)", – также уточняется в рассылке.ANEX Tour, по сообщению турагентов, отменил программу на чартерных рейсах авиакомпании AZUR air в Египет, ОАЭ и Доминикану до середины апреля. Сейчас менеджерам приходят уведомления по каждой конкретной заявке."У меня Pegas Кипр аннулировал на май", – делится информацией с коллегами турагент из Москвы.По словам представителей компаний, "можно забыть о чартерных рейсах этой весной". При этом ранее агенты жаловались, что туроператоры не отменяют поездки на апрель-май и путешественники не могут вернуть за них деньги или как-то скорректировать планы.
https://ria.ru/20220324/azurair-1779796612.html
https://ria.ru/20220314/turoperatory-1777615310.html
доминикана
кипр
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564636870_347:0:2218:1403_1920x0_80_0_0_dacbaa91cfba4d8202423351daccdc3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, доминикана, кипр, египет, coral travel, azur air, anex tour, туристы, санкции в отношении россии
Туроператоры начали отменять туры за границу на апрель и май
Турфирмы отменяют путевки за рубеж до середины апреля, а в некоторые страны – до конца мая
МОСКВА, 25 мар — РИА.
Туроператоры отменяют путевки за рубеж до середины апреля, а по некоторым направлениям и до конца мая, сообщает
TourDom.
"Вынуждены информировать об аннуляции заявок с датами заездов по 15.04.2022 включительно по причине отмены рейсов в плановые даты начала туров и объективной невозможности их исполнения", – сообщили розничным партнерам 25 марта туроператоры Coral Travel и Sunmar.
Клиентам предлагают перенести деньги на новую заявку на альтернативные даты и направления по текущей стоимости и при необходимости доплатить. Либо сохранить средства в рублях на депозите с возможностью их последующего использования.
"Данная информация не распространяется на туры на базе GDS рейсов (регулярных – прим. ред.)", – также уточняется в рассылке.
ANEX Tour, по сообщению турагентов, отменил программу на чартерных рейсах авиакомпании AZUR air в Египет, ОАЭ и Доминикану до середины апреля. Сейчас менеджерам приходят уведомления по каждой конкретной заявке.
"У меня Pegas Кипр аннулировал на май", – делится информацией с коллегами турагент из Москвы.
По словам представителей компаний, "можно забыть о чартерных рейсах этой весной". При этом ранее агенты жаловались, что туроператоры не отменяют поездки на апрель-май и путешественники не могут вернуть за них деньги или как-то скорректировать планы.