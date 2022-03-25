https://ria.ru/20220325/turtsiya-1780028105.html

Анкара не может отложить в сторону отношения с Москвой, заявил Эрдоган

Анкара не может отложить в сторону отношения с Москвой, заявил Эрдоган - РИА Новости, 25.03.2022

Анкара не может отложить в сторону отношения с Москвой, заявил Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция оценивает определенные линии ООН в плане санкций, но не может отложить в сторону отношения с Россией. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:08

2022-03-25T12:08

2022-03-25T12:41

санкции в отношении россии

в мире

турция

россия

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761328714_0:0:2845:1601_1920x0_80_0_0_208302a059395b2ae4f8533185faf89e.jpg

АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция оценивает определенные линии ООН в плане санкций, но не может отложить в сторону отношения с Россией."Мы также оцениваем определенные линии ООН с точки зрения санкций, но не будем забывать, что мы не можем отложить в сторону наши отношения с Россией", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Брюсселя.

https://ria.ru/20220316/davlenie-1778415417.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, турция, россия, реджеп тайип эрдоган