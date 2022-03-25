https://ria.ru/20220325/turtsiya-1780028105.html
Анкара не может отложить в сторону отношения с Москвой, заявил Эрдоган
Анкара не может отложить в сторону отношения с Москвой, заявил Эрдоган - РИА Новости, 25.03.2022
Анкара не может отложить в сторону отношения с Москвой, заявил Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция оценивает определенные линии ООН в плане санкций, но не может отложить в сторону отношения с Россией. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:08
2022-03-25T12:08
2022-03-25T12:41
санкции в отношении россии
в мире
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция оценивает определенные линии ООН в плане санкций, но не может отложить в сторону отношения с Россией."Мы также оцениваем определенные линии ООН с точки зрения санкций, но не будем забывать, что мы не можем отложить в сторону наши отношения с Россией", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Брюсселя.
https://ria.ru/20220316/davlenie-1778415417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, турция, россия, реджеп тайип эрдоган
12:08 25.03.2022 (обновлено: 12:41 25.03.2022)
Анкара не может отложить в сторону отношения с Москвой, заявил Эрдоган
Президент Турции Эрдоган заявил, что не может отложить в сторону отношения с Россией