https://ria.ru/20220325/turtsiya-1779978573.html
Названо самое популярное направление у россиян на апрель-май
Названо самое популярное направление у россиян на апрель-май - РИА Новости, 25.03.2022
Названо самое популярное направление у россиян на апрель-май
Россияне продолжают планировать отдых за границей, и самым популярным зарубежным направлением на апрель-май у граждан стала Турция, говорится в исследовании... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T05:33
2022-03-25T05:33
2022-03-25T05:33
туризм
новости - туризм
абхазия
египет
турция
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россияне продолжают планировать отдых за границей, и самым популярным зарубежным направлением на апрель-май у граждан стала Турция, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.По их данным, по популярности за Турцией следуют Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Абхазия. Аналитики также узнали, что российские туристы, как правило, выбирают этой весной путешествие на девять дней. Цена за тур в среднем составила 119 тысяч рублей."Мы ожидаем, что российские путешественники продолжат отдыхать в Турции, туроператоры уже готовят полетные программы на весну и лето в новых условиях. На данный момент это направление выбрали на лето более 50% поклонников заграничных курортов. Часть из них забронировали путешествия еще зимой", — объяснил директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев."Конечно, учитывая все риски, многие россияне предпочтут отечественные пляжи. Уже сейчас мы видим, что спрос на них составляет около 30% от всех купленных туров на июнь-август. Думаю, российские курорты в 2022 году имеют шансы занять лидирующие позиции по итогам сезона", — добавил он.
https://ria.ru/20220324/turpomosch-1779863672.html
абхазия
египет
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, абхазия, египет, турция
Названо самое популярное направление у россиян на апрель-май
Исследование Travelata.ru выявило самое популярное направление у туристов на апрель-май
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россияне продолжают планировать отдых за границей, и самым популярным зарубежным направлением на апрель-май у граждан стала Турция, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Рост курса валют и сложности авиаперевозок не останавливают отдыхающих. Россияне на апрель и май уже запланировали поездки за рубеж. Большинство туристов, выбравших для себя отдых не в России, собираются съездить в Турцию. Таких путешественников — 66%", — выяснили специалисты.
По их данным, по популярности за Турцией следуют Египет
, Объединенные Арабские Эмираты и Абхазия
. Аналитики также узнали, что российские туристы, как правило, выбирают этой весной путешествие на девять дней. Цена за тур в среднем составила 119 тысяч рублей.
"Мы ожидаем, что российские путешественники продолжат отдыхать в Турции, туроператоры уже готовят полетные программы на весну и лето в новых условиях. На данный момент это направление выбрали на лето более 50% поклонников заграничных курортов. Часть из них забронировали путешествия еще зимой", — объяснил директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.
"Конечно, учитывая все риски, многие россияне предпочтут отечественные пляжи. Уже сейчас мы видим, что спрос на них составляет около 30% от всех купленных туров на июнь-август. Думаю, российские курорты в 2022 году имеют шансы занять лидирующие позиции по итогам сезона", — добавил он.