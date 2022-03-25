https://ria.ru/20220325/turtsiya-1779978573.html

Названо самое популярное направление у россиян на апрель-май

Названо самое популярное направление у россиян на апрель-май - РИА Новости, 25.03.2022

Названо самое популярное направление у россиян на апрель-май

Россияне продолжают планировать отдых за границей, и самым популярным зарубежным направлением на апрель-май у граждан стала Турция, говорится в исследовании... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T05:33

2022-03-25T05:33

2022-03-25T05:33

туризм

новости - туризм

абхазия

египет

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россияне продолжают планировать отдых за границей, и самым популярным зарубежным направлением на апрель-май у граждан стала Турция, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.По их данным, по популярности за Турцией следуют Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Абхазия. Аналитики также узнали, что российские туристы, как правило, выбирают этой весной путешествие на девять дней. Цена за тур в среднем составила 119 тысяч рублей."Мы ожидаем, что российские путешественники продолжат отдыхать в Турции, туроператоры уже готовят полетные программы на весну и лето в новых условиях. На данный момент это направление выбрали на лето более 50% поклонников заграничных курортов. Часть из них забронировали путешествия еще зимой", — объяснил директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев."Конечно, учитывая все риски, многие россияне предпочтут отечественные пляжи. Уже сейчас мы видим, что спрос на них составляет около 30% от всех купленных туров на июнь-август. Думаю, российские курорты в 2022 году имеют шансы занять лидирующие позиции по итогам сезона", — добавил он.

https://ria.ru/20220324/turpomosch-1779863672.html

абхазия

египет

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

новости - туризм, абхазия, египет, турция