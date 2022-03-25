https://ria.ru/20220325/turtsiya-1779915187.html

Донеры вместо бигмака. Захватят ли турецкие бренды российский рынок

Донеры вместо бигмака. Захватят ли турецкие бренды российский рынок - РИА Новости, 25.03.2022

Донеры вместо бигмака. Захватят ли турецкие бренды российский рынок

Турция пытается выступить в роли миротворца после начала военной спецоперации на Украине. За стремлением Реджепа Эрдогана дружить и с Москвой, и с Киевом стоит... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T08:00

2022-03-25T08:00

2022-03-25T16:12

экономика

дмитрий кулеба

федор достоевский

хулуси акар

россия

турция

украина

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Турция пытается выступить в роли миротворца после начала военной спецоперации на Украине. За стремлением Реджепа Эрдогана дружить и с Москвой, и с Киевом стоит экономический расчет. Россияне привыкли ездить в Анталью, а качественные турецкие бренды одежды полюбились им еще в девяностые. Но сейчас задачи у Анкары посложнее: заместить хотя бы часть рынка, освободившегося из-за ухода западных компаний. Удастся ли это сделать и какие перспективы у взаимных торговых отношений — разбиралось РИА Новости.Стратегический нейтралитетТурция активизировалась на дипломатическом поприще: пока еще ни одно государство, кроме Белоруссии, не приложило столько усилий для организации переговоров между Россией и Украиной. Именно Анкара добилась встречи глав МИД в Анталье. Правда, беседа Сергея Лаврова с Дмитрием Кулебой не принесла результата. Однако для Эрдогана важно выступить посредником.Турецкий президент раскритиковал ксенофобию по отношению к россиянам. "Мы не приемлем практики, напоминающие охоту на ведьм, против русского народа, русской литературы, студентов и художников. Произведения Достоевского запрещены в Италии. Разве такое допустимо?" — заявил он на Анатолийском форуме. Эрдоган имел в виду Миланский государственный университет. Встретив волну критики, там пошли на попятную.В российско-украинском конфликте Анкара придерживается "стратегического нейтралитета". За последний месяц Эрдоган провел телефонные переговоры с руководителями более чем тридцати стран, в том числе Путиным и Зеленским. С главами Израиля, Германии, Польши, Азербайджана встретился лично. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу посещал Москву и Киев, несколько раз общался по телефону с Лавровым и Кулебой. Министр обороны Хулуси Акар постоянно на связи с коллегами из России, Украины и НАТО.По словам Сергея Лаврова, взвешенная позиция Анкары — большая ценность, хотя у России и Турции есть разногласия по Украине.Эрдоган надеется за счет связей с Москвой поднять сильно просевшую экономику. Турецкие бренды могут занять в России место ушедших западных компаний.Турецкое замещениеПрезидент Союза торговых центров Булат Шакиров сказал 4 марта, что представители организации отправились в Турцию для заключения возможных контрактов с двумя сотнями брендов. По оценке Шакирова, в отечественных ТЦ освободится 30-40% площадей. Но оперативно прийти на новый рынок сложно, отметил он. В России уже есть около десяти брендов одежды Турции: Koton, LC Waikiki, Colin’s и другие. Их доля на рынке до ухода западных компаний была небольшой.Торговые центры не против отдать туркам площади McDonald's. Интерес проявила сеть фастфуда Chitir Chicken — по концепции она похожа на KFC, но в меню — турецкие донеры и классические бургеры. Компания действует в семнадцати странах и способна быстро открыть до десяти точек в России. Потом их число может вырасти на порядок. Союз торговых центров готов обсуждать с профильными ведомствами вопрос господдержки Chitir Chicken.Внешнеторговый оборот двух стран в 2021-м составил 33 миллиарда долларов. Импорт из Турции — 6,5 миллиарда, 4,2% всех внешних закупок. В основном это строительные технологии, продукты питания, бытовая техника.Для сравнения: на импорт из ЕС приходилось 36%, Китая — 18%. Таковы данные аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza, полученные на основе информации ФТС России.В Европу за двести тысячЭкономически Анкара сильно зависит от Москвы, в том числе в сферах туризма, энергетики и продовольствия. Те же сферы связывают Турцию и с Украиной.По прогнозам Ассоциации турецких турагентств (TURSAB), в 2022-м курорты страны могли бы посетить семь миллионов россиян. В марте всегда активно бронировали туры на лето. Понятно, что сейчас не до этого. Сказывается и подорожание. По сведениям АТОР (Ассоциации туроператоров России), цены выросли по сравнению с серединой февраля более чем на 80%.Российские туроператоры пользуются преимущественно чартерными авиарейсами. Однако основной парк отечественных авиакомпаний лишился прав на международные полеты из-за западных санкций. Около 80 лайнеров арестовали за рубежом, в том числе в Египте, который, казалось бы, жизненно заинтересован в турпотоке. В Турции таких инцидентов пока не было, но нельзя забывать: несмотря на все заявления Эрдогана, страна — член НАТО.На курорты Антальи россиян могут возить турецкие авиаперевозчики. И это необязательно должно сказаться на цене путевки. "Существуют определенные формы договора, утвержденные Ростуризмом: изменение стоимости тура допустимо лишь в том случае, если оплата была частичной. Когда турист внес полную сумму, никто дополнительных денег с него не возьмет — это незаконно", — поясняет профессор РАНХиГС, доктор экономических наук Галина Дехтярь.Пока туроператоры рассчитываются с принимающей стороной в долларах, продолжает она. Значит, стоимость еще не проданных путевок привязана к валютным курсам и может вырасти."Однако профильные туристические выставки, традиционно проходящие в марте в Москве, никто не отменил. На них приехали и зарубежные компании. Обсуждали возможность рублевых расчетов, организацию перевозок. Упоминали авиакомпании из стран СНГ", — добавила Дехтярь, уточнив, что переговоры были закрытыми и делиться подробностями преждевременно.В то время как западные перевозчики прекратили полеты в Россию, госкомпания Turkish Airlines и ее хаб в Стамбуле стали одним из немногих связующих звеньев с Европой. Тарифы на регулярные рейсы в Турцию подскочили в несколько раз. Самый дешевый билет Москва — Стамбул в один конец 22 марта стоил 58 тысяч рублей. Стыковочный в Милан или Барселону — около 200 тысяч.Авиационный эксперт Роман Гусаров считает, что такие цены — временные и связаны со всплеском спроса на билеты в Европу. Впоследствии, допускает он, тарифы снизятся, а Стамбул останется основным транзитным хабом на европейском направлении. Однако возвращения к прежнему в обозримом будущем ожидать точно не стоит."Турецких курортов мы не лишимся, спрос будет зависеть только от размеров нашего кошелька. Заработает на этом, к сожалению, не российская, а турецкая сторона, — говорит Гусаров. — Впрочем, о каких суммах идет речь, неясно: если потребитель решит, что кризис наступил, то первым делом начнет экономить на развлечениях и путешествиях".Открывать — рискованноОколо четверти нефти и 40% газа поступает в Турцию из России. Из-за удорожания углеводородного топлива расходы могут сильно увеличиться, предупредил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.Также Москва для Анкары — основной поставщик пшеницы (70% импорта). Ограничение России на экспорт зерна наверняка повысит там цены на хлеб и макароны.Между тем Анкара уже разработала альтернативные способы торговли, чтобы нивелировать западные санкции. Речь идет о сделках в национальных валютах, по бартеру или через третьи страны. Также Турция подключится к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — это заменит SWIFT.Ретейлеры и рестораторы не ждут особого прорыва турецких игроков. Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский сказал РИА Новости, что еще ни один контракт с западной компанией по аренде не разорван."У ТЦ всегда имеются свободные площади. Поэтому какое-то количество ретейлеров или общепита несложно принять хоть сейчас, не трогая прежних арендаторов, — пояснил он. — Управляющие компании проявляют осторожность, чтобы из-за разрыва контрактов не закрылись магазины. В то же время арендодатели ежедневно теряют деньги, а торговые площади не могут пустовать вечно".Переговоры управляющих компаний с турецкими брендами идут. "Но все понимают: западные компании могут передумать, поэтому разглашать планы по замене рискованно", — уточнил собеседник РИА Новости. И подчеркнул, что у турок никогда не было проблем с российским рынком, который они прекрасно знают.Однако даже в более спокойные времена выстраивание логистики, выбор директоров, создание дилерской сети, налаживание поставок занимали несколько месяцев. Аналитики о сроках выхода турецкого бизнеса на рынок судить не берутся. Но признают, что формирование масштабных торговых сетей в будущем — вполне реальная цель.

https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778518781.html

https://ria.ru/20220130/turtsiya-1770000366.html

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турция

украина

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2022

Дмитрий Ермаков

Дмитрий Ермаков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Ермаков

экономика, дмитрий кулеба, федор достоевский, хулуси акар, россия, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, макдоналдс, turkish airlines, ассоциация туроператоров россии (атор)