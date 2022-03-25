Рейтинг@Mail.ru
Объединение пассажиров попросило не повышать цены на проезд - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220325/tseny-1780047060.html
Объединение пассажиров попросило не повышать цены на проезд
Объединение пассажиров попросило не повышать цены на проезд - РИА Новости, 25.03.2022
Объединение пассажиров попросило не повышать цены на проезд
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) попросило правительство РФ не повышать цены за проезд в общественном транспорте в ближайшие полгода, соответствующее РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:16
2022-03-25T13:16
уфа
киров
хабаровск
россия
общество
михаил мишустин
экономика
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570394208_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7878df9ca62569330757fa6477ee80b3.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) попросило правительство РФ не повышать цены за проезд в общественном транспорте в ближайшие полгода, соответствующее письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину (есть в распоряжении РИА Новости).По данным организации, в некоторых российских городах - в частности в Хабаровске, Уфе, Кирове, Петрозаводске и Воронеже - уже анонсирован рост стоимости проезда."К сожалению, в нынешнее время данные ценовые колебания наибольшим образом ударят по семьям с детьми и тем, кто в текущей ситуации столкнулся с потерей работы... При высокой неопределенности в экономической ситуации важно защитить граждан от хаотичного роста цен на ключевые социальные услуги, лекарства, конкретный перечень необходимых продуктов питания, а также транспортные услуги городского пассажирского транспорта", - говорится в письме председателя ООП, члена общественной палаты Ильи Зотова."Прошу вас рассмотреть возможность принятия решения – рекомендовать руководству субъектов Российской Федерации "заморозить цены" на проезд в общественном транспорте на 6 месяцев", - отметил он.Важно применить эти меры к перевозчикам, работающим как по регулируемому, так и по нерегулируемому тарифу. Данные решения руководства регионов должны быть сбалансированными и принятыми в рамках действующего законодательства, уточнили в организации.В ООП также обратились с предложением рассмотреть возможность принятия адресных федеральных или региональных программ поддержки транспортных предприятий, чтобы сохранить цену проезда для россиян."Среди точечных решений для поддержки отрасли можно рассмотреть предложение по возможности установления ставки НДС 0% при осуществлении регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по брутто-контрактам и иные меры. Необходимо учесть, что поддерживать стоит те транспортные предприятия, которые работают прозрачно, соблюдая трудовое и налоговое законодательство", - отметил Зотов.
https://ria.ru/20211025/proezd-1756112945.html
https://ria.ru/20201102/metro-1582578955.html
уфа
киров
хабаровск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570394208_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_781c54498e90a8d6c38be3e843d7ff68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
уфа, киров, хабаровск, россия, общество, михаил мишустин, экономика, правительство рф
13:16 25.03.2022
 
Объединение пассажиров попросило не повышать цены на проезд

Объединение пассажиров попросило не повышать цены на проезд в общественном транспорте

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир в защитной маске в салоне городского автобуса в Москве
Пассажир в защитной маске в салоне городского автобуса в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пассажир в защитной маске в салоне городского автобуса в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) попросило правительство РФ не повышать цены за проезд в общественном транспорте в ближайшие полгода, соответствующее письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину (есть в распоряжении РИА Новости).
По данным организации, в некоторых российских городах - в частности в Хабаровске, Уфе, Кирове, Петрозаводске и Воронеже - уже анонсирован рост стоимости проезда.
Пункт взимания платы на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября 2021, 12:44
Минтранс предложил повысить цену за проезд по платным дорогам
"К сожалению, в нынешнее время данные ценовые колебания наибольшим образом ударят по семьям с детьми и тем, кто в текущей ситуации столкнулся с потерей работы... При высокой неопределенности в экономической ситуации важно защитить граждан от хаотичного роста цен на ключевые социальные услуги, лекарства, конкретный перечень необходимых продуктов питания, а также транспортные услуги городского пассажирского транспорта", - говорится в письме председателя ООП, члена общественной палаты Ильи Зотова.
"Прошу вас рассмотреть возможность принятия решения – рекомендовать руководству субъектов Российской Федерации "заморозить цены" на проезд в общественном транспорте на 6 месяцев", - отметил он.
Женщина в защитной маске заходит на одну из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября 2020, 00:14
В Москве стартовал эксперимент по снижению цены на проезд в метро
Важно применить эти меры к перевозчикам, работающим как по регулируемому, так и по нерегулируемому тарифу. Данные решения руководства регионов должны быть сбалансированными и принятыми в рамках действующего законодательства, уточнили в организации.
В ООП также обратились с предложением рассмотреть возможность принятия адресных федеральных или региональных программ поддержки транспортных предприятий, чтобы сохранить цену проезда для россиян.
"Среди точечных решений для поддержки отрасли можно рассмотреть предложение по возможности установления ставки НДС 0% при осуществлении регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по брутто-контрактам и иные меры. Необходимо учесть, что поддерживать стоит те транспортные предприятия, которые работают прозрачно, соблюдая трудовое и налоговое законодательство", - отметил Зотов.
 
УфаКировХабаровскРоссияОбществоМихаил МишустинЭкономикаПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала