https://ria.ru/20220325/tseny-1780047060.html

Объединение пассажиров попросило не повышать цены на проезд

Объединение пассажиров попросило не повышать цены на проезд - РИА Новости, 25.03.2022

Объединение пассажиров попросило не повышать цены на проезд

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) попросило правительство РФ не повышать цены за проезд в общественном транспорте в ближайшие полгода, соответствующее РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:16

2022-03-25T13:16

2022-03-25T13:16

уфа

киров

хабаровск

россия

общество

михаил мишустин

экономика

правительство рф

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) попросило правительство РФ не повышать цены за проезд в общественном транспорте в ближайшие полгода, соответствующее письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину (есть в распоряжении РИА Новости).По данным организации, в некоторых российских городах - в частности в Хабаровске, Уфе, Кирове, Петрозаводске и Воронеже - уже анонсирован рост стоимости проезда."К сожалению, в нынешнее время данные ценовые колебания наибольшим образом ударят по семьям с детьми и тем, кто в текущей ситуации столкнулся с потерей работы... При высокой неопределенности в экономической ситуации важно защитить граждан от хаотичного роста цен на ключевые социальные услуги, лекарства, конкретный перечень необходимых продуктов питания, а также транспортные услуги городского пассажирского транспорта", - говорится в письме председателя ООП, члена общественной палаты Ильи Зотова."Прошу вас рассмотреть возможность принятия решения – рекомендовать руководству субъектов Российской Федерации "заморозить цены" на проезд в общественном транспорте на 6 месяцев", - отметил он.Важно применить эти меры к перевозчикам, работающим как по регулируемому, так и по нерегулируемому тарифу. Данные решения руководства регионов должны быть сбалансированными и принятыми в рамках действующего законодательства, уточнили в организации.В ООП также обратились с предложением рассмотреть возможность принятия адресных федеральных или региональных программ поддержки транспортных предприятий, чтобы сохранить цену проезда для россиян."Среди точечных решений для поддержки отрасли можно рассмотреть предложение по возможности установления ставки НДС 0% при осуществлении регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по брутто-контрактам и иные меры. Необходимо учесть, что поддерживать стоит те транспортные предприятия, которые работают прозрачно, соблюдая трудовое и налоговое законодательство", - отметил Зотов.

https://ria.ru/20211025/proezd-1756112945.html

https://ria.ru/20201102/metro-1582578955.html

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киров

хабаровск

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

уфа, киров, хабаровск, россия, общество, михаил мишустин, экономика, правительство рф