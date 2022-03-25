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Россия ракетным ударом уничтожила топливную базу Калиновка под Киевом - РИА Новости, 25.03.2022
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Россия ракетным ударом уничтожила топливную базу Калиновка под Киевом
Россия ракетным ударом уничтожила топливную базу Калиновка под Киевом - РИА Новости, 25.03.2022
Россия ракетным ударом уничтожила топливную базу Калиновка под Киевом
Российские войска крылатыми ракетами "Калибр" уничтожили крупную нефтебазу под Киевом, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:41
2022-03-25T13:08
обострение ситуации в днр и лнр
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киевская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские войска крылатыми ракетами "Калибр" уничтожили крупную нефтебазу под Киевом, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Семейство "Калибр" объединяет сразу несколько видов ракет: противокорабельные с проникающей боевой частью фугасного действия; предназначенные для ударов по наземным целям с фугасными боеголовками; ракето-торпеды, цель которых — подводные лодки противника; крылатые ракеты воздушного базирования "Калибр-А".Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
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10:41 25.03.2022 (обновлено: 13:08 25.03.2022)
 
Россия ракетным ударом уничтожила топливную базу Калиновка под Киевом

Минобороны России сообщило об уничтожении "Калибрами" украинской топливной базы под Киевом

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские войска крылатыми ракетами "Калибр" уничтожили крупную нефтебазу под Киевом, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" нанесен удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у Вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны", — сказал генерал-майор.

Семейство "Калибр" объединяет сразу несколько видов ракет: противокорабельные с проникающей боевой частью фугасного действия; предназначенные для ударов по наземным целям с фугасными боеголовками; ракето-торпеды, цель которых — подводные лодки противника; крылатые ракеты воздушного базирования "Калибр-А".
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
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