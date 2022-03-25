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Россия ракетным ударом уничтожила топливную базу Калиновка под Киевом

Россия ракетным ударом уничтожила топливную базу Калиновка под Киевом - РИА Новости, 25.03.2022

Россия ракетным ударом уничтожила топливную базу Калиновка под Киевом

Российские войска крылатыми ракетами "Калибр" уничтожили крупную нефтебазу под Киевом, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:41

2022-03-25T10:41

2022-03-25T13:08

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские войска крылатыми ракетами "Калибр" уничтожили крупную нефтебазу под Киевом, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Семейство "Калибр" объединяет сразу несколько видов ракет: противокорабельные с проникающей боевой частью фугасного действия; предназначенные для ударов по наземным целям с фугасными боеголовками; ракето-торпеды, цель которых — подводные лодки противника; крылатые ракеты воздушного базирования "Калибр-А".Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220323/vmf-1779584742.html

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Кирилл Волков

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