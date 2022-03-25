13:52 25.03.2022 (обновлено: 15:11 25.03.2022)
Economist предложил европейцам жертвовать комфортом для отдаления от России
The Economist: европейцы могут сэкономить миллиарды на газе, понизив температуру в домах
© AP Photo / Francisco SecoПрохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Журнал The Economist утверждает, что простые меры вроде снижения температуры в помещениях или уменьшения максимальной скорости на дорогах поможет "избавиться от зависимости" от российского газа и сэкономят миллиарды евро.
"Если снизить разрешенную скорость на десять километров в час, потребление топлива в богатом мире уменьшится примерно на 15 процентов. Это не шутки, особенно в нынешних условиях, когда Европа ищет углеводороды где только можно", — заявляет издание.
Также журнал рекомендует чаще работать дистанционно и активнее пользоваться общественным транспортом.
Кроме того, The Economist обвиняет европейские власти в пассивности. Авторы считают что европейцы готовы жертвовать комфортом ради отказа от российских энергоносителей, но их об этом никто не просит.
"Новая брюссельская мантра — это "Европа, которая защищает". Меняющийся мир не должен доставлять гражданам неудобства", — отмечается в статье.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
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