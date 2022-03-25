https://ria.ru/20220325/teatr-1779932448.html

Экзотическая опера и сказка нейросети: самые яркие постановки ко Дню театра

Экзотическая опера и сказка нейросети: самые яркие постановки ко Дню театра - РИА Новости, 25.03.2022

Экзотическая опера и сказка нейросети: самые яркие постановки ко Дню театра

С 26 на 27 марта в Москве пройдет юбилейная — десятая по счету — акция "Ночь театров", приуроченная к Международному дню театра, который отмечается 27 марта. К... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:00

2022-03-25T14:00

2022-03-25T15:59

культура

новости культуры

театр

александринский театр

музыкальный театр имени наталии сац

малый театр

большой драматический театр товстоногова

театр имени е. вахтангова

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. С 26 на 27 марта в Москве пройдет юбилейная — десятая по счету — акция "Ночь театров", приуроченная к Международному дню театра, который отмечается 27 марта. К этим двум событиям подготовили специальную программу. Самые яркие постановки — от сказки, написанной нейросетью, до оперы о фантастических тварях, — в подборке РИА Новости. С 25 по 27 марта на Новой сцене Александринки будут показывать "Добрую сказку". Ее автор — нейросеть. Текст создан на основе множества волшебных сюжетов, и все совпадения в нем случайны. Слушатели могут повлиять на происходящее с помощью специального инструмента — стола "Нейротафл". Его поверхность распознает и преобразует движения в музыку. Также самые маленькие зрители Александринки смогут посмотреть "Сказки Чижика". Там используется песочная анимация. Двадцать седьмого марта в 21:00 в МХТ имени А. П. Чехова состоится презентация спектакля Марины Брусникиной по "Театральному роману" Михаила Булгакова. Это иммерсивный проект. Гости пройдут по закулисью, реальным местам, где происходило действие. Правда, посетить его смогут не более 30 человек — мероприятие камерное, говорится в Telegram-канале учреждения. Двадцать седьмого марта в Малом театре откроют новую выставку. В экспозиции — программки с конца XIX века и до наших дней. Можно проследить, как со временем менялось их оформление, а еще узнать, "печаталась ли в них реклама и что она отражала". Среди экспонатов также есть указатели знаковых спектаклей с участием легендарных артистов. Двадцать четвертого и 25 марта в Музыкальном театре имени Наталии Сац проходит первое в России исполнение оперы крупнейшего композитора ХХ века Пауля Хиндемита "Нуш-Нуши". Она "названа в честь выползающего из реки фантастического существа — помеси крысы и крокодила", — отмечается в пресс-релизе учреждения. Музыка "пародирует восточные сюжеты и оперные банальности, а прототипами персонажей стали герои кукольного театра "бирманских марионеток".Большой Драматический театр имени Г. А. Товстоногова приглашает на авторскую программу театроведа Ирины Шимбаревич. Гостям расскажут, как устроена жизнь по ту сторону сцены и познакомят "с историей БДТ и его труппы, тонкостями работы гримеров, костюмеров и бутафоров".Двадцать седьмого марта в 13:00 артисты Новосибирского государственного академического театра оперы и балета исполнят камерный концерт "Триумф галантной эпохи" из цикла "Музыка для нас". В программе — вокальные и инструментальные сочинения европейских композиторов XVII-XVIII веков, пишут на сайте учреждения. В День театра бесплатные спектакли проведет Музей Победы. Среди них "Человеческий коридор" мастерской "Алькор". Он основан на рассказах Анатолия Приставкина о судьбах детей в 1940-е годы. "Праздничную программу подготовили и образовательные учреждения", — рассказывает пресс-служба Минкультуры. Например, 27 марта в Учебном театре ГИТИС Мастерская профессора Александра Бармака представит премьеру оперы Эрманно Вольфа-Феррари "Перекресток" по одноименной комедии Карло Гольдони. Постановка будет идти на языке оригинала, на венецианском диалекте. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова отметит праздник премьерными показами спектакля "Мастер-класс" по пьесе Терренса Макнелли. В главной роли Людмила Максакова.Специальные мероприятия пройдут также в Студии театрального искусства, Российском государственном академическом театре драмы имени Федора Волкова, Государственном академическом театре классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева и других учреждениях. С подробной программой можно ознакомиться на портале "Культура.РФ". Там же 27 марта будут идти прямые трансляции спектаклей, концертов, экскурсий и лекций.

https://ria.ru/20220322/theatre-1779406174.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, александринский театр, музыкальный театр имени наталии сац, малый театр, большой драматический театр товстоногова, театр имени е. вахтангова, людмила максакова