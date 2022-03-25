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Экзотическая опера и сказка нейросети: самые яркие постановки ко Дню театра - РИА Новости, 25.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220325/teatr-1779932448.html
Экзотическая опера и сказка нейросети: самые яркие постановки ко Дню театра
Экзотическая опера и сказка нейросети: самые яркие постановки ко Дню театра - РИА Новости, 25.03.2022
Экзотическая опера и сказка нейросети: самые яркие постановки ко Дню театра
С 26 на 27 марта в Москве пройдет юбилейная — десятая по счету — акция "Ночь театров", приуроченная к Международному дню театра, который отмечается 27 марта. К... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:00
2022-03-25T15:59
культура
новости культуры
театр
александринский театр
музыкальный театр имени наталии сац
малый театр
большой драматический театр товстоногова
театр имени е. вахтангова
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. С 26 на 27 марта в Москве пройдет юбилейная — десятая по счету — акция "Ночь театров", приуроченная к Международному дню театра, который отмечается 27 марта. К этим двум событиям подготовили специальную программу. Самые яркие постановки — от сказки, написанной нейросетью, до оперы о фантастических тварях, — в подборке РИА Новости. С 25 по 27 марта на Новой сцене Александринки будут показывать "Добрую сказку". Ее автор — нейросеть. Текст создан на основе множества волшебных сюжетов, и все совпадения в нем случайны. Слушатели могут повлиять на происходящее с помощью специального инструмента — стола "Нейротафл". Его поверхность распознает и преобразует движения в музыку. Также самые маленькие зрители Александринки смогут посмотреть "Сказки Чижика". Там используется песочная анимация. Двадцать седьмого марта в 21:00 в МХТ имени А. П. Чехова состоится презентация спектакля Марины Брусникиной по "Театральному роману" Михаила Булгакова. Это иммерсивный проект. Гости пройдут по закулисью, реальным местам, где происходило действие. Правда, посетить его смогут не более 30 человек — мероприятие камерное, говорится в Telegram-канале учреждения. Двадцать седьмого марта в Малом театре откроют новую выставку. В экспозиции — программки с конца XIX века и до наших дней. Можно проследить, как со временем менялось их оформление, а еще узнать, "печаталась ли в них реклама и что она отражала". Среди экспонатов также есть указатели знаковых спектаклей с участием легендарных артистов. Двадцать четвертого и 25 марта в Музыкальном театре имени Наталии Сац проходит первое в России исполнение оперы крупнейшего композитора ХХ века Пауля Хиндемита "Нуш-Нуши". Она "названа в честь выползающего из реки фантастического существа — помеси крысы и крокодила", — отмечается в пресс-релизе учреждения. Музыка "пародирует восточные сюжеты и оперные банальности, а прототипами персонажей стали герои кукольного театра "бирманских марионеток".Большой Драматический театр имени Г. А. Товстоногова приглашает на авторскую программу театроведа Ирины Шимбаревич. Гостям расскажут, как устроена жизнь по ту сторону сцены и познакомят "с историей БДТ и его труппы, тонкостями работы гримеров, костюмеров и бутафоров".Двадцать седьмого марта в 13:00 артисты Новосибирского государственного академического театра оперы и балета исполнят камерный концерт "Триумф галантной эпохи" из цикла "Музыка для нас". В программе — вокальные и инструментальные сочинения европейских композиторов XVII-XVIII веков, пишут на сайте учреждения. В День театра бесплатные спектакли проведет Музей Победы. Среди них "Человеческий коридор" мастерской "Алькор". Он основан на рассказах Анатолия Приставкина о судьбах детей в 1940-е годы. "Праздничную программу подготовили и образовательные учреждения", — рассказывает пресс-служба Минкультуры. Например, 27 марта в Учебном театре ГИТИС Мастерская профессора Александра Бармака представит премьеру оперы Эрманно Вольфа-Феррари "Перекресток" по одноименной комедии Карло Гольдони. Постановка будет идти на языке оригинала, на венецианском диалекте. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова отметит праздник премьерными показами спектакля "Мастер-класс" по пьесе Терренса Макнелли. В главной роли Людмила Максакова.Специальные мероприятия пройдут также в Студии театрального искусства, Российском государственном академическом театре драмы имени Федора Волкова, Государственном академическом театре классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева и других учреждениях. С подробной программой можно ознакомиться на портале "Культура.РФ". Там же 27 марта будут идти прямые трансляции спектаклей, концертов, экскурсий и лекций.
https://ria.ru/20220322/theatre-1779406174.html
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Елена Громова
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости культуры, театр, александринский театр, музыкальный театр имени наталии сац, малый театр, большой драматический театр товстоногова, театр имени е. вахтангова, людмила максакова
14:00 25.03.2022 (обновлено: 15:59 25.03.2022)
 
Экзотическая опера и сказка нейросети: самые яркие постановки ко Дню театра

Учреждения культуры подготовили специальные постановки к Международному дню театра

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗдание Александринского театра в Санкт-Петербурге
Здание Александринского театра в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. С 26 на 27 марта в Москве пройдет юбилейная — десятая по счету — акция "Ночь театров", приуроченная к Международному дню театра, который отмечается 27 марта. К этим двум событиям подготовили специальную программу. Самые яркие постановки — от сказки, написанной нейросетью, до оперы о фантастических тварях, — в подборке РИА Новости.
С 25 по 27 марта на Новой сцене Александринки будут показывать "Добрую сказку". Ее автор — нейросеть. Текст создан на основе множества волшебных сюжетов, и все совпадения в нем случайны. Слушатели могут повлиять на происходящее с помощью специального инструмента — стола "Нейротафл". Его поверхность распознает и преобразует движения в музыку.
Также самые маленькие зрители Александринки смогут посмотреть "Сказки Чижика". Там используется песочная анимация.
Двадцать седьмого марта в 21:00 в МХТ имени А. П. Чехова состоится презентация спектакля Марины Брусникиной по "Театральному роману" Михаила Булгакова. Это иммерсивный проект. Гости пройдут по закулисью, реальным местам, где происходило действие. Правда, посетить его смогут не более 30 человек — мероприятие камерное, говорится в Telegram-канале учреждения.
© Фото : A.SavinМосковский Художественный театр имени А. П. Чехова
Московский Художественный театр имени А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Фото : A.Savin
Московский Художественный театр имени А. П. Чехова
Двадцать седьмого марта в Малом театре откроют новую выставку. В экспозиции — программки с конца XIX века и до наших дней. Можно проследить, как со временем менялось их оформление, а еще узнать, "печаталась ли в них реклама и что она отражала". Среди экспонатов также есть указатели знаковых спектаклей с участием легендарных артистов.
© Фото предоставлено Малым театромТеатральная программка, представленная на выставке в Новом Щепкинском фойе Малого театра
Театральная программка, представленная на выставке в Новом Щепкинском фойе Малого театра
1 из 3
Театральная программка, представленная на выставке в Новом Щепкинском фойе Малого театра
© Фото предоставлено Малым театром
© Фото предоставлено Малым театромТеатральная программка, представленная на выставке в Новом Щепкинском фойе Малого театра
Театральная программка, представленная на выставке в Новом Щепкинском фойе Малого театра
2 из 3
Театральная программка, представленная на выставке в Новом Щепкинском фойе Малого театра
© Фото предоставлено Малым театром
© Фото предоставлено Малым театромТеатральная программка, представленная на выставке в Новом Щепкинском фойе Малого театра
Театральная программка, представленная на выставке в Новом Щепкинском фойе Малого театра
3 из 3
Театральная программка, представленная на выставке в Новом Щепкинском фойе Малого театра
© Фото предоставлено Малым театром
1 из 3
Театральная программка, представленная на выставке в Новом Щепкинском фойе Малого театра
© Фото предоставлено Малым театром
2 из 3
Театральная программка, представленная на выставке в Новом Щепкинском фойе Малого театра
© Фото предоставлено Малым театром
3 из 3
Театральная программка, представленная на выставке в Новом Щепкинском фойе Малого театра
© Фото предоставлено Малым театром
Двадцать четвертого и 25 марта в Музыкальном театре имени Наталии Сац проходит первое в России исполнение оперы крупнейшего композитора ХХ века Пауля Хиндемита "Нуш-Нуши". Она "названа в честь выползающего из реки фантастического существа — помеси крысы и крокодила", — отмечается в пресс-релизе учреждения. Музыка "пародирует восточные сюжеты и оперные банальности, а прототипами персонажей стали герои кукольного театра "бирманских марионеток".
"Нуш-Нуши" — это сказка для взрослых", — считает Артем Макаров, музыкальный руководитель и дирижер постановки.
© РИА Новости / Борис Приходько / Перейти в фотобанкДетский музыкальный театр имени Натальи Сац
Детский музыкальный театр им. Натальи Сац - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Борис Приходько
Перейти в фотобанк
Детский музыкальный театр имени Натальи Сац
Большой Драматический театр имени Г. А. Товстоногова приглашает на авторскую программу театроведа Ирины Шимбаревич. Гостям расскажут, как устроена жизнь по ту сторону сцены и познакомят "с историей БДТ и его труппы, тонкостями работы гримеров, костюмеров и бутафоров".
Двадцать седьмого марта в 13:00 артисты Новосибирского государственного академического театра оперы и балета исполнят камерный концерт "Триумф галантной эпохи" из цикла "Музыка для нас". В программе — вокальные и инструментальные сочинения европейских композиторов XVII-XVIII веков, пишут на сайте учреждения.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМонумент Победы на Поклонной горе в Москве
Монумент Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Монумент Победы на Поклонной горе в Москве
В День театра бесплатные спектакли проведет Музей Победы. Среди них "Человеческий коридор" мастерской "Алькор". Он основан на рассказах Анатолия Приставкина о судьбах детей в 1940-е годы.
"Праздничную программу подготовили и образовательные учреждения", — рассказывает пресс-служба Минкультуры. Например, 27 марта в Учебном театре ГИТИС Мастерская профессора Александра Бармака представит премьеру оперы Эрманно Вольфа-Феррари "Перекресток" по одноименной комедии Карло Гольдони. Постановка будет идти на языке оригинала, на венецианском диалекте.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТеатр имени Евгения Вахтангова
Театр имени Евгения Вахтангова - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Театр имени Евгения Вахтангова
Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова отметит праздник премьерными показами спектакля "Мастер-класс" по пьесе Терренса Макнелли. В главной роли Людмила Максакова.
Специальные мероприятия пройдут также в Студии театрального искусства, Российском государственном академическом театре драмы имени Федора Волкова, Государственном академическом театре классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева и других учреждениях.
С подробной программой можно ознакомиться на портале "Культура.РФ". Там же 27 марта будут идти прямые трансляции спектаклей, концертов, экскурсий и лекций.
Здание театра имени Моссовета - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 14:11Культура
В Москве пройдет "Ночь театров"
 
КультураНовости культурыТеатрАлександринский театрМузыкальный театр имени Наталии СацМалый театрБольшой драматический театр ТовстоноговаТеатр имени Е. ВахтанговаЛюдмила Максакова
 
 
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