https://ria.ru/20220325/sud-1779976887.html

В Комсомольске-на-Амуре будут судить женщину за истязание дочери и матери

В Комсомольске-на-Амуре будут судить женщину за истязание дочери и матери - РИА Новости, 25.03.2022

В Комсомольске-на-Амуре будут судить женщину за истязание дочери и матери

Женщину из Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края будут судить за истязание своих дочери и пожилой матери на протяжении нескольких лет, сообщает СУСК по... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T04:59

2022-03-25T04:59

2022-03-25T05:14

происшествия

комсомольск-на-амуре

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хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 25 мар — РИА Новости. Женщину из Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края будут судить за истязание своих дочери и пожилой матери на протяжении нескольких лет, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.Громкая история стала известна после программы на телевидении в прошлом году. Девушка 27-ми лет обвиняла свою мать-алкоголичку в том, что она систематически избивала ее и родную 11-летнюю сестру, а также 74-летнюю бабушку. По словам героини передачи, ее мама виновна в смерти бабушки: якобы она избила ее, сломав три ребра, и прижгла раскаленным утюгом в ноябре 2020 года, в тот момент, когда пожилая женщина была парализована. Через несколько дней пенсионерка умерла от сердечной недостаточности.Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре.Ранее обвиняемая уже была осуждена в 2015 году за покушение на убийство, ей дали пять лет колонии с отсрочкой — до исполнения младшей дочери 14-летия. Старшая дочь добивается лишения родительских прав матери. До вскрывшихся фактов женщина работала в патронажной службе — ухаживала за лежачими больными.

https://ria.ru/20220317/istyazanie-1778631483.html

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Никита Стома

происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровск, россия, хабаровский край