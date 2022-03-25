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В Комсомольске-на-Амуре будут судить женщину за истязание дочери и матери
В Комсомольске-на-Амуре будут судить женщину за истязание дочери и матери - РИА Новости, 25.03.2022
В Комсомольске-на-Амуре будут судить женщину за истязание дочери и матери
Женщину из Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края будут судить за истязание своих дочери и пожилой матери на протяжении нескольких лет, сообщает СУСК по... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T04:59
2022-03-25T04:59
2022-03-25T05:14
происшествия
комсомольск-на-амуре
хабаровск
россия
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 25 мар — РИА Новости. Женщину из Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края будут судить за истязание своих дочери и пожилой матери на протяжении нескольких лет, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.Громкая история стала известна после программы на телевидении в прошлом году. Девушка 27-ми лет обвиняла свою мать-алкоголичку в том, что она систематически избивала ее и родную 11-летнюю сестру, а также 74-летнюю бабушку. По словам героини передачи, ее мама виновна в смерти бабушки: якобы она избила ее, сломав три ребра, и прижгла раскаленным утюгом в ноябре 2020 года, в тот момент, когда пожилая женщина была парализована. Через несколько дней пенсионерка умерла от сердечной недостаточности.Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре.Ранее обвиняемая уже была осуждена в 2015 году за покушение на убийство, ей дали пять лет колонии с отсрочкой — до исполнения младшей дочери 14-летия. Старшая дочь добивается лишения родительских прав матери. До вскрывшихся фактов женщина работала в патронажной службе — ухаживала за лежачими больными.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровск, россия, хабаровский край
04:59 25.03.2022 (обновлено: 05:14 25.03.2022)
В Комсомольске-на-Амуре будут судить женщину за истязание дочери и матери
Женщину из Комсомольска-на-Амуре будут судить за истязание дочери и пожилой матери
ХАБАРОВСК, 25 мар — РИА Новости. Женщину из Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края будут судить за истязание своих дочери и пожилой матери на протяжении нескольких лет, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
Громкая история стала известна после программы на телевидении в прошлом году. Девушка 27-ми лет обвиняла свою мать-алкоголичку в том, что она систематически избивала ее и родную 11-летнюю сестру, а также 74-летнюю бабушку. По словам героини передачи, ее мама виновна в смерти бабушки: якобы она избила ее, сломав три ребра, и прижгла раскаленным утюгом в ноябре 2020 года, в тот момент, когда пожилая женщина была парализована. Через несколько дней пенсионерка умерла от сердечной недостаточности.
"По версии следствия, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинила своей дочери, 2009 года рождения, и матери, 1946 года рождения, физические и психические страдания путем систематического применения насилия", — сообщает следственное управление.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре
.
Ранее обвиняемая уже была осуждена в 2015 году за покушение на убийство, ей дали пять лет колонии с отсрочкой — до исполнения младшей дочери 14-летия. Старшая дочь добивается лишения родительских прав матери. До вскрывшихся фактов женщина работала в патронажной службе — ухаживала за лежачими больными.