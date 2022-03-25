https://ria.ru/20220325/spetsoperatsiya-1780097894.html
Ход спецоперации подтверждает правильность решения, заявил Генштаб
Ход спецоперации подтверждает правильность решения, заявил Генштаб - РИА Новости, 25.03.2022
Ход спецоперации подтверждает правильность решения, заявил Генштаб
Ход спецоперации подтвердил правильность решения о проведении на всей территории Украины мероприятий по ее демилитаризации и денацификации, заявил начальник... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:06
2022-03-25T16:06
2022-03-25T16:06
обострение ситуации в днр и лнр
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генштаб вс россии
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ход спецоперации подтвердил правильность решения о проведении на всей территории Украины мероприятий по ее демилитаризации и денацификации, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской."Ход операции подтвердил правильность данного решения. Она проводится Генеральным штабом в строгом соответствии с утвержденным планом", - сказал Рудской на брифинге.При этом задачи спецоперации выполняются с учетом сведения к минимуму потерь среди личного состава и минимизации ущерба для мирного населения, уточнил Рудской. По его заявлению, в первые же двое суток после начала операции было завоевано господство в воздухе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, генштаб вс россии
Ход спецоперации подтверждает правильность решения, заявил Генштаб
Генерал-полковник Рудской: ход спецоперации подтверждает правильность решения ее провести