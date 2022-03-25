https://ria.ru/20220325/spetsoperatsiya-1780097894.html

Ход спецоперации подтверждает правильность решения, заявил Генштаб

Ход спецоперации подтверждает правильность решения, заявил Генштаб - РИА Новости, 25.03.2022

Ход спецоперации подтверждает правильность решения, заявил Генштаб

Ход спецоперации подтвердил правильность решения о проведении на всей территории Украины мероприятий по ее демилитаризации и денацификации, заявил начальник... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:06

2022-03-25T16:06

2022-03-25T16:06

обострение ситуации в днр и лнр

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генштаб вс россии

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ход спецоперации подтвердил правильность решения о проведении на всей территории Украины мероприятий по ее демилитаризации и денацификации, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской."Ход операции подтвердил правильность данного решения. Она проводится Генеральным штабом в строгом соответствии с утвержденным планом", - сказал Рудской на брифинге.При этом задачи спецоперации выполняются с учетом сведения к минимуму потерь среди личного состава и минимизации ущерба для мирного населения, уточнил Рудской. По его заявлению, в первые же двое суток после начала операции было завоевано господство в воздухе.

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, россия, генштаб вс россии