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Россия вступила в схватку с Западом за будущее мира

Россия вступила в схватку с Западом за будущее мира - РИА Новости, 25.03.2022

Россия вступила в схватку с Западом за будущее мира

Операция по денацификации и демилитаризации Украины стала чертой, разделившей историю на до и после. И 24 февраля мы с вами проснулись в новом мире, в котором... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T08:00

2022-03-25T08:00

2022-03-25T08:55

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Операция по денацификации и демилитаризации Украины стала чертой, разделившей историю на до и после. И 24 февраля мы с вами проснулись в новом мире, в котором живем уже месяц.Давайте вспомним, с чем мы прощаемся.Первым признаком преждевременности выводов о "конце истории", которые так ретиво тиражировали западные политологи, стали бомбардировки Югославии. Они же оказались последней операцией НАТО, в которой альянсу удалось добиться поставленных целей, какими бы людоедскими они ни были.Затем последовал Афганистан, где Вашингтон собирался сокрушить "Талибан"*. Прошло 20 лет, США с позором оттуда бежали, а талибы вновь взяли власть в свои руки.После этого была операция по поиску оружия массового поражения в Ираке. Его, конечно, не нашли, но заложили благодатную почву для становления ИГ**.В начале десятых "арабская весна", которую США и Европа активно поддерживали, обернулась кровопролитными гражданскими войнами в Ливии и Сирии. В последней как раз и проявили себя боевики "Исламского государства"**.Вот этому миру сейчас и приходит конец. И строится новый. В котором нельзя безнаказанно обстреливать Цхинвал из "Градов". В котором нельзя, прикрываясь строительством демократии, устраивать резню руками исламистов. В котором нельзя жечь людей в Доме профсоюзов в Одессе, нельзя восемь лет не замечать войну, которую ведет часть твоего народа. Последнее, кстати, относится как к россиянам, так и к украинцам.А что в нем можно? Каким он будет? Что нас ждет? Всех нас — неважно, в какой стране мы живем.Сегодня будущее нового мира в руках российских солдат — они сражаются за него. Кардинальные различия действий России и США в схожих ситуациях очевидны даже самым ярым противникам Кремля. Наши самолеты не устраивают ковровые бомбардировки городов, как это делали американцы в Югославии, Афганистане и Ираке. При этом возможность уничтожить на Украине любой объект у нашей армии есть — недавние удары "Кинжалом" очень ярко это показали. Но Россия действует иначе и стремится минимизировать жертвы среди мирных граждан. И из-за этого наши войска вынуждены заходить в города и вести бой там, где за любым окном может прятаться снайпер. Поэтому каждый солдат, который отдал свою жизнь там, сделал это в том числе и для того, чтобы сохранить жизни мирных украинцев.Именно поэтому операция будет идти ровно столько, сколько потребуется для выполнения поставленных задач. Здесь точно не стоит спешить.Когда она завершится, заговорят дипломаты. Им предстоит определить архитектуру безопасности нового мира, выработать механизмы, которые будут совершеннее тех, что действовали раньше. Часть из них придется переосмыслить, часть — например, Договор о ракетах средней и меньшей дальности — возродить. Крайне важная дискуссия развернется вокруг продления СНВ-3. Отдельным предметом обсуждения станет гиперзвуковое оружие, в котором Россия значительно опережает другие государства. Но теперь аналоги этих соглашений не будут двусторонними документами для Москвы и Вашингтона. Их будут внимательно вычитывать в Пекине, Дели, Берлине, Париже, Тегеране, Эр-Рияде — в столице каждой страны, которая сможет взять на себя ответственность за устройство будущего, в котором не будет места для ошибок однополярного мира. И сейчас в Кремле и на Смоленской площади внимательно следят, как проявляют себя те, кого мы считали союзниками, и те, кого считали вассалами в Вашингтоне.И если в названных выше аспектах ключевую роль сыграла решимость России, то на похоронах прежнего экономического уклада уже Запад порвал два баяна. США и их союзники об колено сломали ключевой принцип капитализма — неприкосновенность частной собственности. Да, сейчас это мало волнует обычных россиян, которые, мягко говоря, недоумевают, читая о том, как страдают российские миллиардеры из-за ареста яхт и трудностей с оплатой работы уборщиц. Зато за этим внимательно следят в названных абзацем выше столицах — значительная часть денег их богатейших жителей тоже лежит в западных банках. И им явно не по душе то, как сейчас действуют Вашингтон, Лондон и Брюссель.Уже полторы недели назад американские СМИ писали о том, что Саудовская Аравия и Китай обсуждают возможность оплаты нефтяных контрактов в юанях. А позавчера Россия анонсировала, что теперь европейские страны будут покупать газ за рубли. Дедолларизация мировой экономики еще в феврале казалась туманной перспективой, но уже сегодня она обретает вполне осязаемые очертания.Отдельный интерес представляет будущее наших западных соседей по континенту. Станет ли Европа по-настоящему независимой или продолжит слепо выполнять указания "града на холме"? Осознают ли обычные немцы и французы, что именно за их счет сейчас ведется борьба за сохранение украинских нацбатов? США ведь откровенно вытерли ноги о провозглашаемые идеалы недопустимости коллективной ответственности. Ладно, для россиян это уже давно не новость, но теперь за санкции расплачиваются и рядовые европейцы — их инфляция затронула ничуть не меньше, чем нас.При этом очевидно, что европейская часть НАТО отнюдь не единодушна в поддержке Украины. Конечно, есть отдельные горячие головы, но многих остудила перспектива противостоять России, которая готова не только заявлять о своих интересах, но и действительно отстаивать их. К сожалению, на Западе плохо понимали, чем чревато игнорирование тех доводов, которые Владимир Путин озвучил еще 15 лет назад в Мюнхене.Саму Россию также ждут колоссальные изменения: очевидно, что решение застарелых экономических проблем уже не терпит отлагательств. Но какие выходы мы найдем из сложившейся ситуации?Ответы на эти и многие другие вопросы нам еще предстоит узнать, но они определенно станут частью общечеловеческой истории. И какой она будет — зависит от каждого из нас. Ведь новый мир — он про ответственность. За себя, за близких, за страну и за весь мир. Потому что "нет человека, который был бы как остров".* Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.** Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779914855.html

https://ria.ru/20220304/rossiya-1776352950.html

https://ria.ru/20220323/spetsoperatsiya-1779610856.html

https://ria.ru/20220324/milliardery-1779672194.html

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Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

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