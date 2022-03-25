Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о кульминации политики Запада по сдерживанию России - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220325/sderzhivanie-1780029399.html
Лавров заявил о кульминации политики Запада по сдерживанию России
Лавров заявил о кульминации политики Запада по сдерживанию России - РИА Новости, 25.03.2022
Лавров заявил о кульминации политики Запада по сдерживанию России
Международная обстановка накалилась до предела, наблюдается кульминация политики Запада по сдерживанию России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:14
2022-03-25T12:29
россия
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778283338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0510f5ad1cb6490734030cec6792d6bf.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Международная обстановка накалилась до предела, наблюдается кульминация политики Запада по сдерживанию России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Международная обстановка накалилась до предела, по сути дела мы наблюдаем кульминацию той политики сдерживания России, которую проводил Запад в течение длительного времени", - сказал Лавров, выступая на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.По словам министра, "апогеем русофобской линии стала поддержка Вашингтоном и Брюсселем ... киевского режима".
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778283338_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_5a0911d2de56861468aff20765d00939.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
12:14 25.03.2022 (обновлено: 12:29 25.03.2022)
 
Лавров заявил о кульминации политики Запада по сдерживанию России

Глава МИД Лавров заявил, что наблюдается кульминация политики Запада по сдерживанию России

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Международная обстановка накалилась до предела, наблюдается кульминация политики Запада по сдерживанию России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Международная обстановка накалилась до предела, по сути дела мы наблюдаем кульминацию той политики сдерживания России, которую проводил Запад в течение длительного времени", - сказал Лавров, выступая на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.
По словам министра, "апогеем русофобской линии стала поддержка Вашингтоном и Брюсселем ... киевского режима".
Сколько США тратят на сдерживание России
26 января, 16:39Инфографика
Сколько США тратят на сдерживание России
Инфографика
Посмотреть
 
РоссияСергей ЛавровВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала