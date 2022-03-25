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Лавров заявил о кульминации политики Запада по сдерживанию России
Лавров заявил о кульминации политики Запада по сдерживанию России - РИА Новости, 25.03.2022
Лавров заявил о кульминации политики Запада по сдерживанию России
Международная обстановка накалилась до предела, наблюдается кульминация политики Запада по сдерживанию России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:14
2022-03-25T12:14
2022-03-25T12:29
россия
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Международная обстановка накалилась до предела, наблюдается кульминация политики Запада по сдерживанию России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Международная обстановка накалилась до предела, по сути дела мы наблюдаем кульминацию той политики сдерживания России, которую проводил Запад в течение длительного времени", - сказал Лавров, выступая на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.По словам министра, "апогеем русофобской линии стала поддержка Вашингтоном и Брюсселем ... киевского режима".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
12:14 25.03.2022 (обновлено: 12:29 25.03.2022)
Лавров заявил о кульминации политики Запада по сдерживанию России
Глава МИД Лавров заявил, что наблюдается кульминация политики Запада по сдерживанию России