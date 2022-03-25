https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780180706.html

Лидеры ЕС договорились обеспечивать эффективность санкций против России

Лидеры ЕС договорились обеспечивать эффективность санкций против России - РИА Новости, 25.03.2022

Лидеры ЕС договорились обеспечивать эффективность санкций против России

Лидеры ЕС договорились сохранять готовность принимать новые меры и работать над обеспечением эффективности действующих санкций против России, сообщил глава... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T22:48

2022-03-25T22:48

2022-03-25T22:48

в мире

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Лидеры ЕС договорились сохранять готовность принимать новые меры и работать над обеспечением эффективности действующих санкций против России, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам двухдневного саммита Евросоюза."Мы договорились продолжить работу над тем, чтобы сделать санкции более эффективными, бороться против прямых и непрямых механизмов, которые позволяют их обойти. Мы планируем сотрудничать в этом с рядом государств. Мы также договорились продолжать работать с тем, чтобы сохранять готовность принимать дополнительные меры совместно с нашими партнерами", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780168891.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии