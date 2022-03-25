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Китай и Индия обеспокоились влиянием санкций на мировую экономику - РИА Новости, 25.03.2022
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Китай и Индия обеспокоились влиянием санкций на мировую экономику
Китай и Индия обеспокоились влиянием санкций на мировую экономику - РИА Новости, 25.03.2022
Китай и Индия обеспокоились влиянием санкций на мировую экономику
Китай и Индия серьезно обеспокоены влиянием односторонних санкций на мировую экономику и безопасность цепочек поставок, сообщает МИД КНР по итогам переговоров... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T18:36
2022-03-25T18:36
в мире
китай
индия
санкции в отношении россии
россия
мид кнр
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ПЕКИН, 25 мар - РИА Новости. Китай и Индия серьезно обеспокоены влиянием односторонних санкций на мировую экономику и безопасность цепочек поставок, сообщает МИД КНР по итогам переговоров глав МИД КНР и Индии в пятницу.В пятницу министр иностранных дел Китая Ван И провел переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. "(Стороны) серьезно обеспокоены влиянием односторонних санкций на мировую экономику и безопасность цепочек поставок", - говорится в сообщении на официальном сайте МИД КНР.Глава МИД Китая прибыл в Дели накануне вечером. Его поездка в Индию стала первым визитом высокопоставленного китайского чиновника в соседнюю страну после ряда конфликтов между военными двух стран в 2020 году.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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в мире, китай, индия, санкции в отношении россии, россия, мид кнр
18:36 25.03.2022
 
Китай и Индия обеспокоились влиянием санкций на мировую экономику

Китай и Индия обеспокоились влиянием односторонних санкций на мировую экономику

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
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ПЕКИН, 25 мар - РИА Новости. Китай и Индия серьезно обеспокоены влиянием односторонних санкций на мировую экономику и безопасность цепочек поставок, сообщает МИД КНР по итогам переговоров глав МИД КНР и Индии в пятницу.
В пятницу министр иностранных дел Китая Ван И провел переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. "(Стороны) серьезно обеспокоены влиянием односторонних санкций на мировую экономику и безопасность цепочек поставок", - говорится в сообщении на официальном сайте МИД КНР.
Глава МИД Китая прибыл в Дели накануне вечером. Его поездка в Индию стала первым визитом высокопоставленного китайского чиновника в соседнюю страну после ряда конфликтов между военными двух стран в 2020 году.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 15:12
Си Цзиньпин назвал антироссийские санкции бременем для мировой экономики
 
В миреКитайИндияСанкции в отношении РоссииРоссияМИД КНР
 
 
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