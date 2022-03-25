https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780148063.html

Китай и Индия обеспокоились влиянием санкций на мировую экономику

Китай и Индия обеспокоились влиянием санкций на мировую экономику - РИА Новости, 25.03.2022

Китай и Индия обеспокоились влиянием санкций на мировую экономику

Китай и Индия серьезно обеспокоены влиянием односторонних санкций на мировую экономику и безопасность цепочек поставок, сообщает МИД КНР по итогам переговоров... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T18:36

2022-03-25T18:36

2022-03-25T18:36

в мире

китай

индия

санкции в отношении россии

россия

мид кнр

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ПЕКИН, 25 мар - РИА Новости. Китай и Индия серьезно обеспокоены влиянием односторонних санкций на мировую экономику и безопасность цепочек поставок, сообщает МИД КНР по итогам переговоров глав МИД КНР и Индии в пятницу.В пятницу министр иностранных дел Китая Ван И провел переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. "(Стороны) серьезно обеспокоены влиянием односторонних санкций на мировую экономику и безопасность цепочек поставок", - говорится в сообщении на официальном сайте МИД КНР.Глава МИД Китая прибыл в Дели накануне вечером. Его поездка в Индию стала первым визитом высокопоставленного китайского чиновника в соседнюю страну после ряда конфликтов между военными двух стран в 2020 году.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777153598.html

китай

индия

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, индия, санкции в отношении россии, россия, мид кнр