https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780074361.html
ЕС заставляет Сербию присоединиться к санкциям против России, сообщили СМИ
ЕС заставляет Сербию присоединиться к санкциям против России, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.03.2022
ЕС заставляет Сербию присоединиться к санкциям против России, сообщили СМИ
Страны Евросоюза оказывают давление на Сербию, чтобы страна присоединилась к санкциям против России, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:49
2022-03-25T14:49
2022-03-25T14:49
в мире
александр вучич
россия
сербия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Страны Евросоюза оказывают давление на Сербию, чтобы страна присоединилась к санкциям против России, передает агентство Блумберг."Государства-члены Европейского союза усиливают давление на Сербию, балканскую страну, которая стремится присоединиться к блоку, чтобы та подчинилась санкциям, направленным против ее давнего союзника России", - говорится в сообщении агентства.По словам неназванных информированных источников агентства, европейские чиновники "приняли к сведению" тот факт, что Сербия - единственная европейская страна, кроме Белоруссии, которая не присоединилась к ограничительным мерам против РФ.Президент Сербии Александр Вучич назвал постыдными и глупыми обвинения Запада в адрес России в связи с операцией на Украине, отметив, что 19 стран НАТО вели бомбардировки Сербии в 1999 году.В обращении к гражданам 2 марта президент Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779985396.html
https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, александр вучич, россия, сербия
ЕС заставляет Сербию присоединиться к санкциям против России, сообщили СМИ
Bloomberg: ЕС давит на Сербию, чтобы страна присоединилась к санкциям против России