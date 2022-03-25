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Япония может расширить запрет на экспорт товаров в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 25.03.2022
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Япония может расширить запрет на экспорт товаров в Россию, пишут СМИ
Япония может расширить запрет на экспорт товаров в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 25.03.2022
Япония может расширить запрет на экспорт товаров в Россию, пишут СМИ
Правительство Японии рассматривает возможность включения люксовых автомобилей в перечень предметов роскоши, запрет на экспорт в РФ которых планируется ввести в... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T09:52
2022-03-25T10:10
санкции в отношении россии
в мире
признание днр и лнр в россии
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ТОКИО, 25 мар - РИА Новости. Правительство Японии рассматривает возможность включения люксовых автомобилей в перечень предметов роскоши, запрет на экспорт в РФ которых планируется ввести в начале следующей недели, сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.Ранее в пятницу министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции заявил, что Токио введет запрет на экспорт предметов роскоши в Россию в начале будущей недели, однако не привел детали того, на какие именно позиции это будет распространяться.В пятницу МИД Японии обнародовал новый пакет санкций против 25 россиян и 81 организации из России. Санкционный список Японии включает уже 101 фамилию и 130 организаций из России.Ранее Япония ввела запрет на экспорт для почти 300 наименований товаров и технологий.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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санкции в отношении россии, в мире, признание днр и лнр в россии
09:52 25.03.2022 (обновлено: 10:10 25.03.2022)
 
Япония может расширить запрет на экспорт товаров в Россию, пишут СМИ

СМИ: Япония может запретить экспорт люксовых автомобилей в Россию

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДиск автомобиля
Диск автомобиля - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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ТОКИО, 25 мар - РИА Новости. Правительство Японии рассматривает возможность включения люксовых автомобилей в перечень предметов роскоши, запрет на экспорт в РФ которых планируется ввести в начале следующей недели, сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.
Ранее в пятницу министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции заявил, что Токио введет запрет на экспорт предметов роскоши в Россию в начале будущей недели, однако не привел детали того, на какие именно позиции это будет распространяться.
В пятницу МИД Японии обнародовал новый пакет санкций против 25 россиян и 81 организации из России. Санкционный список Японии включает уже 101 фамилию и 130 организаций из России.
Ранее Япония ввела запрет на экспорт для почти 300 наименований товаров и технологий.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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