https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779976444.html

В бундестаге назвали условие для поставок газа за рубли

В бундестаге назвали условие для поставок газа за рубли - РИА Новости, 25.03.2022

В бундестаге назвали условие для поставок газа за рубли

Покупка российского газа в рублях принудила бы ФРГ к обходу введенных в адрес ЦБ России санкций Европейского союза, заявил в беседе с РБК глава комитета... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T04:55

2022-03-25T04:55

2022-03-25T10:38

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Покупка российского газа в рублях принудила бы ФРГ к обходу введенных в адрес ЦБ России санкций Европейского союза, заявил в беседе с РБК глава комитета бундестага Германии по климату и энергетике, член Левой партии Клаус Эрнст.Кроме того, оплата в российской национальной валюте, по его словам, вероятно, нарушила бы уже действующие контракты. При этом парламентарий признал, что замораживание активов Москвы можно считать нарушением договоров с российской стороной.Перевод контрактов в рублиРанее президент России Владимир Путин заявил, что Москва переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли.Глава государства указал, что производить поставки отечественных товаров в ЕС и США за доллары и евро уже не имеет смысла для российской стороны.Он пояснил, что такое решение означает отказ от "скомпрометировавших себя валют" в газовых расчетах.Глава государства также подчеркнул, что поставки продолжатся согласно оговоренным в контрактах объемам и ценам." Нет никакого риска"Глава Минэнерго Болгарии Александр Николов заявил, что решение Москвы об оплате газовых поставок в рублях не угрожает действующему контракту с Софией.По его словам, у страны есть финансовый контрагент, способный произвести операцию в российской валюте.Глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич также заверил, что оплата по газовым контрактам в рублях не будет препятствием для поставок, а технические сложности возможны лишь на первом этапе.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционный нажим на Москву уже обернулся экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220325/pushkov-1779975101.html

https://ria.ru/20220324/sholts-1779927352.html

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экономика, в мире, клаус эрнст, германия, цены на нефть, россия, евросоюз