https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779976444.html
В бундестаге назвали условие для поставок газа за рубли
В бундестаге назвали условие для поставок газа за рубли - РИА Новости, 25.03.2022
В бундестаге назвали условие для поставок газа за рубли
Покупка российского газа в рублях принудила бы ФРГ к обходу введенных в адрес ЦБ России санкций Европейского союза, заявил в беседе с РБК глава комитета... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T04:55
2022-03-25T04:55
2022-03-25T10:38
экономика
в мире
клаус эрнст
германия
цены на нефть
россия
евросоюз
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Покупка российского газа в рублях принудила бы ФРГ к обходу введенных в адрес ЦБ России санкций Европейского союза, заявил в беседе с РБК глава комитета бундестага Германии по климату и энергетике, член Левой партии Клаус Эрнст.Кроме того, оплата в российской национальной валюте, по его словам, вероятно, нарушила бы уже действующие контракты. При этом парламентарий признал, что замораживание активов Москвы можно считать нарушением договоров с российской стороной.Перевод контрактов в рублиРанее президент России Владимир Путин заявил, что Москва переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли.Глава государства указал, что производить поставки отечественных товаров в ЕС и США за доллары и евро уже не имеет смысла для российской стороны.Он пояснил, что такое решение означает отказ от "скомпрометировавших себя валют" в газовых расчетах.Глава государства также подчеркнул, что поставки продолжатся согласно оговоренным в контрактах объемам и ценам." Нет никакого риска"Глава Минэнерго Болгарии Александр Николов заявил, что решение Москвы об оплате газовых поставок в рублях не угрожает действующему контракту с Софией.По его словам, у страны есть финансовый контрагент, способный произвести операцию в российской валюте.Глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич также заверил, что оплата по газовым контрактам в рублях не будет препятствием для поставок, а технические сложности возможны лишь на первом этапе.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционный нажим на Москву уже обернулся экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220325/pushkov-1779975101.html
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экономика, в мире, клаус эрнст, германия, цены на нефть, россия, евросоюз
04:55 25.03.2022 (обновлено: 10:38 25.03.2022)
В бундестаге назвали условие для поставок газа за рубли
Депутат бундестага Эрнст: ФРГ пришлось бы обходить санкции, чтобы платить за газ рублями
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
Покупка российского газа в рублях принудила бы ФРГ к обходу введенных в адрес ЦБ России санкций Европейского союза, заявил в беседе с РБК
глава комитета бундестага Германии по климату и энергетике, член Левой партии Клаус Эрнст.
"Да, это могло бы быть, но Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции. Обязательство платить в рублях, вероятно, также было бы нарушением договоров о поставках газа", — сказал Эрнст.
Кроме того, оплата в российской национальной валюте, по его словам, вероятно, нарушила бы уже действующие контракты. При этом парламентарий признал, что замораживание активов Москвы можно считать нарушением договоров с российской стороной.
Перевод контрактов в рубли
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли.
Глава государства указал, что производить поставки отечественных товаров в ЕС и США за доллары и евро уже не имеет смысла для российской стороны.
"Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого, с нашего природного газа, — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли", — отметил Путин.
Он пояснил, что такое решение означает отказ от "скомпрометировавших себя валют" в газовых расчетах.
Глава государства также подчеркнул, что поставки продолжатся согласно оговоренным в контрактах объемам и ценам.
" Нет никакого риска"
Глава Минэнерго Болгарии Александр Николов заявил
, что решение Москвы об оплате газовых поставок в рублях не угрожает действующему контракту с Софией.
По его словам, у страны есть финансовый контрагент, способный произвести операцию в российской валюте.
"Нет никакого риска для платежей по существующему контракту", — заявил Николов.
Глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич также заверил, что оплата по газовым контрактам в рублях не будет препятствием для поставок, а технические сложности возможны лишь на первом этапе.
"Возможно, будут неудобства первое время, так как у нас в данный момент нет достаточного количества рублей, но сможем заключить договор, чтобы и они оплачивали нам что-то в рублях и начнется обмен денежными средствами", — заявил Вулетич.
Россия
24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционный нажим на Москву
уже обернулся экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.