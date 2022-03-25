https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779974941.html

Санкции США против России не достигнут целей, заявил Антонов

Санкции США против России не достигнут целей, заявил Антонов - РИА Новости, 25.03.2022

Санкции США против России не достигнут целей, заявил Антонов

Санкции США против РФ не достигнут цели подорвать экономику страны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T04:06

2022-03-25T04:06

2022-03-25T04:11

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санкции в отношении россии

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анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Санкции США против РФ не достигнут цели подорвать экономику страны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии.Текст его заявление распространила дипмиссия в своем Telegram-канале. Антонов призвал американские правящие круги решать проблемы собственного государства, а не самоутверждаться за счет РФ."Очевидно, что очередной "пакет" антироссийских санкций преследует цель разрушить экономику и подорвать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Попирая собственные лозунги о свободе слова и демократии, американские власти хотят заткнуть рот всем несогласным", — заявил Антонов о попытке США наказать депутатов Госдумы "за то, что они высказывают собственную позицию, не соответствующую установкам Вашингтона". "Законодатели отстаивают национальные интересы России. Другого и быть не может", — подчеркнул Антонов.

https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779972504.html

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Никита Стома

в мире, сша, вашингтон, россия, санкции в отношении россии, госдума рф, анатолий антонов