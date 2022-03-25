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Санкции США против России не достигнут целей, заявил Антонов - РИА Новости, 25.03.2022
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Санкции США против России не достигнут целей, заявил Антонов
Санкции США против России не достигнут целей, заявил Антонов - РИА Новости, 25.03.2022
Санкции США против России не достигнут целей, заявил Антонов
Санкции США против РФ не достигнут цели подорвать экономику страны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T04:06
2022-03-25T04:11
в мире
сша
вашингтон
россия
санкции в отношении россии
госдума рф
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Санкции США против РФ не достигнут цели подорвать экономику страны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии.Текст его заявление распространила дипмиссия в своем Telegram-канале. Антонов призвал американские правящие круги решать проблемы собственного государства, а не самоутверждаться за счет РФ."Очевидно, что очередной "пакет" антироссийских санкций преследует цель разрушить экономику и подорвать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Попирая собственные лозунги о свободе слова и демократии, американские власти хотят заткнуть рот всем несогласным", — заявил Антонов о попытке США наказать депутатов Госдумы "за то, что они высказывают собственную позицию, не соответствующую установкам Вашингтона". "Законодатели отстаивают национальные интересы России. Другого и быть не может", — подчеркнул Антонов.
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в мире, сша, вашингтон, россия, санкции в отношении россии, госдума рф, анатолий антонов
04:06 25.03.2022 (обновлено: 04:11 25.03.2022)
 
Санкции США против России не достигнут целей, заявил Антонов

Посол в США Антонов: санкции Вашингтона в отношении России не достигнут целей

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Санкции США против РФ не достигнут цели подорвать экономику страны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии.
"Серийные санкционные удары не достигнут своих целей. Поставить народ России на колени перед неправдой не получится. Никто не сможет принудить нас пожертвовать благом Родины ради того, чтобы угодить воле США и их союзников", — заявил Антонов.
Текст его заявление распространила дипмиссия в своем Telegram-канале. Антонов призвал американские правящие круги решать проблемы собственного государства, а не самоутверждаться за счет РФ.
"Очевидно, что очередной "пакет" антироссийских санкций преследует цель разрушить экономику и подорвать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Попирая собственные лозунги о свободе слова и демократии, американские власти хотят заткнуть рот всем несогласным", — заявил Антонов о попытке США наказать депутатов Госдумы "за то, что они высказывают собственную позицию, не соответствующую установкам Вашингтона". "Законодатели отстаивают национальные интересы России. Другого и быть не может", — подчеркнул Антонов.
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В миреСШАВашингтонРоссияСанкции в отношении РоссииГосдума РФАнатолий Антонов
 
 
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