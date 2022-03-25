https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779966773.html

Британия заявила о введении санкций против ЦНИИХМ из-за "кибератак"

Британия заявила о введении санкций против ЦНИИХМ из-за "кибератак" - РИА Новости, 25.03.2022

Британия заявила о введении санкций против ЦНИИХМ из-за "кибератак"

Великобритания ввела санкции против Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ) якобы из-за причастности к кибератаке на НПЗ в... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T00:18

2022-03-25T00:18

2022-03-25T00:44

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ЛОНДОН, 25 мар — РИА Новости. Великобритания ввела санкции против Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ) якобы из-за причастности к кибератаке на НПЗ в Саудовской Аравии в 2017 году, сообщило министерство иностранных дел Британии.По утверждению британского МИД, вредоносная программа была использована для атаки на предохранитель системы управления промышленными процессами, что привело к двум экстренным приостановкам работы завода.

https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779824263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, великобритания, саудовская аравия, санкции, лиз трасс, лондон