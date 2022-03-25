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Британия заявила о введении санкций против ЦНИИХМ из-за "кибератак" - РИА Новости, 25.03.2022
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Британия заявила о введении санкций против ЦНИИХМ из-за "кибератак"
Британия заявила о введении санкций против ЦНИИХМ из-за "кибератак" - РИА Новости, 25.03.2022
Британия заявила о введении санкций против ЦНИИХМ из-за "кибератак"
Великобритания ввела санкции против Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ) якобы из-за причастности к кибератаке на НПЗ в... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T00:18
2022-03-25T00:44
в мире
россия
великобритания
саудовская аравия
санкции
лиз трасс
лондон
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ЛОНДОН, 25 мар — РИА Новости. Великобритания ввела санкции против Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ) якобы из-за причастности к кибератаке на НПЗ в Саудовской Аравии в 2017 году, сообщило министерство иностранных дел Британии.По утверждению британского МИД, вредоносная программа была использована для атаки на предохранитель системы управления промышленными процессами, что привело к двум экстренным приостановкам работы завода.
https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779824263.html
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в мире, россия, великобритания, саудовская аравия, санкции, лиз трасс, лондон
00:18 25.03.2022 (обновлено: 00:44 25.03.2022)
 
Британия заявила о введении санкций против ЦНИИХМ из-за "кибератак"

Британия объявила о санкциях против ЦНИИХМ из-за кибератаки на саудовский НПЗ в 2017 году

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 25 мар — РИА Новости. Великобритания ввела санкции против Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ) якобы из-за причастности к кибератаке на НПЗ в Саудовской Аравии в 2017 году, сообщило министерство иностранных дел Британии.
"Министр иностранных дел Лиз Трасс использовала санкционный режим в области кибербезопасности для обозначения Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ), который является подконтрольной структурой Министерства обороны России, за инцидент на саудовском нефтехимическом заводе", — говорится в сообщении.
По утверждению британского МИД, вредоносная программа была использована для атаки на предохранитель системы управления промышленными процессами, что привело к двум экстренным приостановкам работы завода.
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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Британия ввела санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка и Альфа-банка
 
В миреРоссияВеликобританияСаудовская АравияСанкцииЛиз ТрассЛондон
 
 
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