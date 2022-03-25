https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779966773.html
Британия заявила о введении санкций против ЦНИИХМ из-за "кибератак"
Британия заявила о введении санкций против ЦНИИХМ из-за "кибератак" - РИА Новости, 25.03.2022
Британия заявила о введении санкций против ЦНИИХМ из-за "кибератак"
Великобритания ввела санкции против Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ) якобы из-за причастности к кибератаке на НПЗ в... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T00:18
2022-03-25T00:18
2022-03-25T00:44
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ЛОНДОН, 25 мар — РИА Новости. Великобритания ввела санкции против Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ) якобы из-за причастности к кибератаке на НПЗ в Саудовской Аравии в 2017 году, сообщило министерство иностранных дел Британии.По утверждению британского МИД, вредоносная программа была использована для атаки на предохранитель системы управления промышленными процессами, что привело к двум экстренным приостановкам работы завода.
https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779824263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, великобритания, саудовская аравия, санкции, лиз трасс, лондон
00:18 25.03.2022 (обновлено: 00:44 25.03.2022)
Британия заявила о введении санкций против ЦНИИХМ из-за "кибератак"
Британия объявила о санкциях против ЦНИИХМ из-за кибератаки на саудовский НПЗ в 2017 году