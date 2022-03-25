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США перенесли саммит с участием лидеров стран Азии, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.03.2022
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США перенесли саммит с участием лидеров стран Азии, сообщили СМИ
США перенесли саммит с участием лидеров стран Азии, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.03.2022
США перенесли саммит с участием лидеров стран Азии, сообщили СМИ
США приняли решение отложить на неопределенный срок намеченный на следующую неделю саммит с участием лидеров стран Юго-Восточной Азии, пишет в пятницу издание... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T22:41
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. США приняли решение отложить на неопределенный срок намеченный на следующую неделю саммит с участием лидеров стран Юго-Восточной Азии, пишет в пятницу издание Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.Причина такого решения не называется. Как отмечает издание, встреча с участием лидеров 10 азиатских стран должна была пройти 28-29 марта и продемонстрировать "неизменную поддержку США региону", представляющему исключительную значимость с точки зрения потенциала в экономике и сфере безопасности.В пятницу представитель Совета национальной безопасности при Белом доме сообщил Politico, что президент США Джо Байден "с нетерпением ждет возможности приветствовать лидеров стран АСЕАН в Вашингтоне на специальном саммите". Однако вместо этого хозяин Белого дома проведет во вторник переговоры лишь с премьер-министром Сингапура, с которым он намерен обсудить безопасность в азиатском регионе, перебои в цепочках поставок и ситуацию на Украине.
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в мире, сша, азия
22:41 25.03.2022 (обновлено: 23:01 25.03.2022)
 
США перенесли саммит с участием лидеров стран Азии, сообщили СМИ

Politico: США перенесли на неопределенный срок саммит с участием лидеров стран Азии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. США приняли решение отложить на неопределенный срок намеченный на следующую неделю саммит с участием лидеров стран Юго-Восточной Азии, пишет в пятницу издание Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Причина такого решения не называется. Как отмечает издание, встреча с участием лидеров 10 азиатских стран должна была пройти 28-29 марта и продемонстрировать "неизменную поддержку США региону", представляющему исключительную значимость с точки зрения потенциала в экономике и сфере безопасности.
В пятницу представитель Совета национальной безопасности при Белом доме сообщил Politico, что президент США Джо Байден "с нетерпением ждет возможности приветствовать лидеров стран АСЕАН в Вашингтоне на специальном саммите". Однако вместо этого хозяин Белого дома проведет во вторник переговоры лишь с премьер-министром Сингапура, с которым он намерен обсудить безопасность в азиатском регионе, перебои в цепочках поставок и ситуацию на Украине.
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