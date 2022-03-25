https://ria.ru/20220325/sammit-1780179950.html

США перенесли саммит с участием лидеров стран Азии, сообщили СМИ

США перенесли саммит с участием лидеров стран Азии, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.03.2022

США перенесли саммит с участием лидеров стран Азии, сообщили СМИ

США приняли решение отложить на неопределенный срок намеченный на следующую неделю саммит с участием лидеров стран Юго-Восточной Азии, пишет в пятницу издание... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T22:41

2022-03-25T22:41

2022-03-25T23:01

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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. США приняли решение отложить на неопределенный срок намеченный на следующую неделю саммит с участием лидеров стран Юго-Восточной Азии, пишет в пятницу издание Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.Причина такого решения не называется. Как отмечает издание, встреча с участием лидеров 10 азиатских стран должна была пройти 28-29 марта и продемонстрировать "неизменную поддержку США региону", представляющему исключительную значимость с точки зрения потенциала в экономике и сфере безопасности.В пятницу представитель Совета национальной безопасности при Белом доме сообщил Politico, что президент США Джо Байден "с нетерпением ждет возможности приветствовать лидеров стран АСЕАН в Вашингтоне на специальном саммите". Однако вместо этого хозяин Белого дома проведет во вторник переговоры лишь с премьер-министром Сингапура, с которым он намерен обсудить безопасность в азиатском регионе, перебои в цепочках поставок и ситуацию на Украине.

https://ria.ru/20220324/ssha-1779771228.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, азия