https://ria.ru/20220325/sammit-1780179950.html
США перенесли саммит с участием лидеров стран Азии, сообщили СМИ
США перенесли саммит с участием лидеров стран Азии, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.03.2022
США перенесли саммит с участием лидеров стран Азии, сообщили СМИ
США приняли решение отложить на неопределенный срок намеченный на следующую неделю саммит с участием лидеров стран Юго-Восточной Азии, пишет в пятницу издание... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T22:41
2022-03-25T22:41
2022-03-25T23:01
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. США приняли решение отложить на неопределенный срок намеченный на следующую неделю саммит с участием лидеров стран Юго-Восточной Азии, пишет в пятницу издание Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.Причина такого решения не называется. Как отмечает издание, встреча с участием лидеров 10 азиатских стран должна была пройти 28-29 марта и продемонстрировать "неизменную поддержку США региону", представляющему исключительную значимость с точки зрения потенциала в экономике и сфере безопасности.В пятницу представитель Совета национальной безопасности при Белом доме сообщил Politico, что президент США Джо Байден "с нетерпением ждет возможности приветствовать лидеров стран АСЕАН в Вашингтоне на специальном саммите". Однако вместо этого хозяин Белого дома проведет во вторник переговоры лишь с премьер-министром Сингапура, с которым он намерен обсудить безопасность в азиатском регионе, перебои в цепочках поставок и ситуацию на Украине.
https://ria.ru/20220324/ssha-1779771228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, азия
22:41 25.03.2022 (обновлено: 23:01 25.03.2022)
США перенесли саммит с участием лидеров стран Азии, сообщили СМИ
Politico: США перенесли на неопределенный срок саммит с участием лидеров стран Азии