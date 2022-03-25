https://ria.ru/20220325/s-400-1780028478.html

Эрдоган отказался передавать Украине комплексы С-400

Эрдоган отказался передавать Украине комплексы С-400 - РИА Новости, 25.03.2022

Эрдоган отказался передавать Украине комплексы С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал информацию о якобы предложении Вашингтона Анкаре передать Украине приобретенные у России комплексы С-400. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:09

2022-03-25T12:09

2022-03-25T13:16

обострение ситуации в днр и лнр

реджеп тайип эрдоган

в мире

россия

украина

с-400 «триумф»

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155653/88/1556538856_17:0:1873:1044_1920x0_80_0_0_9cc27b14786c9ed42a275edc1c051a18.jpg

АНКАРА, 25 мар — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал информацию о якобы предложении Вашингтона Анкаре передать Украине приобретенные у России комплексы С-400.Он напомнил, что руководитель по коммуникациям Фахреттин Алтун уже ответил на статью издания The Wall Street Journal на эту тему, и им этого было достаточно."Нет необходимости в большем, чем это. Потому что вся их работа состоит в том, чтобы устроить беспорядок. Они в таком напряжении: "Интересно, какой удар мы можем нанести Турции отсюда и доставить ей неприятности?" Мы вмешиваемся немедленно, они не могут добиться результатов", — добавил Эрдоган.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США предлагают Турции передать системы ПВО С-400, приобретенные ею в России, украинским войскам. Американские власти сейчас ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые могла бы использовать Украина.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779924905.html

https://ria.ru/20220323/s-400-1779550159.html

россия

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

реджеп тайип эрдоган, в мире, россия, украина, с-400 «триумф», турция