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Эрдоган отказался передавать Украине комплексы С-400 - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/s-400-1780028478.html
Эрдоган отказался передавать Украине комплексы С-400
Эрдоган отказался передавать Украине комплексы С-400 - РИА Новости, 25.03.2022
Эрдоган отказался передавать Украине комплексы С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал информацию о якобы предложении Вашингтона Анкаре передать Украине приобретенные у России комплексы С-400. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:09
2022-03-25T13:16
обострение ситуации в днр и лнр
реджеп тайип эрдоган
в мире
россия
украина
с-400 «триумф»
турция
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АНКАРА, 25 мар — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал информацию о якобы предложении Вашингтона Анкаре передать Украине приобретенные у России комплексы С-400.Он напомнил, что руководитель по коммуникациям Фахреттин Алтун уже ответил на статью издания The Wall Street Journal на эту тему, и им этого было достаточно."Нет необходимости в большем, чем это. Потому что вся их работа состоит в том, чтобы устроить беспорядок. Они в таком напряжении: "Интересно, какой удар мы можем нанести Турции отсюда и доставить ей неприятности?" Мы вмешиваемся немедленно, они не могут добиться результатов", — добавил Эрдоган.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США предлагают Турции передать системы ПВО С-400, приобретенные ею в России, украинским войскам. Американские власти сейчас ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые могла бы использовать Украина.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
https://ria.ru/20220324/gaz-1779924905.html
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реджеп тайип эрдоган, в мире, россия, украина, с-400 «триумф», турция
12:09 25.03.2022 (обновлено: 13:16 25.03.2022)
 
Эрдоган отказался передавать Украине комплексы С-400

Президент Турции Эрдоган заявил, что не будет передавать Украине комплексы С-400

© Минобороны РФПоставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
© Минобороны РФ
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
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АНКАРА, 25 мар — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал информацию о якобы предложении Вашингтона Анкаре передать Украине приобретенные у России комплексы С-400.

"Во-первых, сегодня мы находимся в той же точке, как и заявляли ранее. Эта тема закрыта. Этот вопрос закрыт для нас. Это наша собственность в пункте обороны", — сказал глава государства журналистам в самолете по возвращении из Брюсселя.

Он напомнил, что руководитель по коммуникациям Фахреттин Алтун уже ответил на статью издания The Wall Street Journal на эту тему, и им этого было достаточно.
"Нет необходимости в большем, чем это. Потому что вся их работа состоит в том, чтобы устроить беспорядок. Они в таком напряжении: "Интересно, какой удар мы можем нанести Турции отсюда и доставить ей неприятности?" Мы вмешиваемся немедленно, они не могут добиться результатов", — добавил Эрдоган.
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Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США предлагают Турции передать системы ПВО С-400, приобретенные ею в России, украинским войскам. Американские власти сейчас ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые могла бы использовать Украина.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреРоссияУкраинаС-400 «Триумф»Турция
 
 
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