https://ria.ru/20220325/resursy-1779991836.html

Россия уже думает о диверсификации поставок энергоресурсов, заявил Медведев

Россия уже думает о диверсификации поставок энергоресурсов, заявил Медведев - РИА Новости, 25.03.2022

Россия уже думает о диверсификации поставок энергоресурсов, заявил Медведев

Европе будет очень сложно отказаться от российских нефти и газа, но если она захочет, она это сделает, вопрос - в какой перспективе, Россия уже сейчас смотрит... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T09:36

2022-03-25T09:36

2022-03-25T09:36

экономика

цены на нефть

владимир путин

берлин (город)

сша

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Европе будет очень сложно отказаться от российских нефти и газа, но если она захочет, она это сделает, вопрос - в какой перспективе, Россия уже сейчас смотрит на азиатские рынки и думает о диверсификации поставок, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости."При этом мы, безусловно, в нынешних условиях смотрим на азиатские рынки и думаем о том, как диверсифицировать эти поставки. Если наши европейские друзья будут очень сильно торопиться в смысле отказа от поставок из РФ, отказа от нашей нефти, газа", - сказал он.Медведев отметил, что Европе "сделать это очень сложно, потому что 40% газа поступает из России, и где-то треть поставок нефти"."Но была бы честь предложена. Захотят избавиться - избавятся. Вопрос только в том, в какой перспективе. Мы тоже должны думать о том, что с этим делать", - сказал он.В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом планируется продолжить поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.На фоне отказа США от импорта нефти из РФ аналогичная мера регулярно обсуждается в Германии и ЕС. Власти ФРГ неоднократно заявляли, что такая мера остается частью возможных дальнейших действий, но в настоящее время Берлин считает необходимым продолжать импорт энергоносителей РФ, работая параллельно над постепенным отказом от него в будущем за счет диверсификации энергосистемы.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

берлин (город)

сша

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, владимир путин, берлин (город), сша, россия, санкции в отношении россии