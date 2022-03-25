https://ria.ru/20220325/resursy-1779991836.html
Россия уже думает о диверсификации поставок энергоресурсов, заявил Медведев
Россия уже думает о диверсификации поставок энергоресурсов, заявил Медведев - РИА Новости, 25.03.2022
Россия уже думает о диверсификации поставок энергоресурсов, заявил Медведев
Европе будет очень сложно отказаться от российских нефти и газа, но если она захочет, она это сделает, вопрос - в какой перспективе, Россия уже сейчас смотрит... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T09:36
2022-03-25T09:36
2022-03-25T09:36
экономика
цены на нефть
владимир путин
берлин (город)
сша
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764977924_0:0:3257:1832_1920x0_80_0_0_1cee263f57af0d7ce4be3253dbf6a7bd.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Европе будет очень сложно отказаться от российских нефти и газа, но если она захочет, она это сделает, вопрос - в какой перспективе, Россия уже сейчас смотрит на азиатские рынки и думает о диверсификации поставок, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости."При этом мы, безусловно, в нынешних условиях смотрим на азиатские рынки и думаем о том, как диверсифицировать эти поставки. Если наши европейские друзья будут очень сильно торопиться в смысле отказа от поставок из РФ, отказа от нашей нефти, газа", - сказал он.Медведев отметил, что Европе "сделать это очень сложно, потому что 40% газа поступает из России, и где-то треть поставок нефти"."Но была бы честь предложена. Захотят избавиться - избавятся. Вопрос только в том, в какой перспективе. Мы тоже должны думать о том, что с этим делать", - сказал он.В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом планируется продолжить поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.На фоне отказа США от импорта нефти из РФ аналогичная мера регулярно обсуждается в Германии и ЕС. Власти ФРГ неоднократно заявляли, что такая мера остается частью возможных дальнейших действий, но в настоящее время Берлин считает необходимым продолжать импорт энергоносителей РФ, работая параллельно над постепенным отказом от него в будущем за счет диверсификации энергосистемы.
https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html
берлин (город)
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764977924_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_7d0dd9ff8e8470eac337668476a6ac7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, владимир путин, берлин (город), сша, россия, санкции в отношении россии
Россия уже думает о диверсификации поставок энергоресурсов, заявил Медведев
Зампред СБ Медведев: Россия уже думает о диверсификации поставок энергоресурсов
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Европе будет очень сложно отказаться от российских нефти и газа, но если она захочет, она это сделает, вопрос - в какой перспективе, Россия уже сейчас смотрит на азиатские рынки и думает о диверсификации поставок, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.
"При этом мы, безусловно, в нынешних условиях смотрим на азиатские рынки и думаем о том, как диверсифицировать эти поставки. Если наши европейские друзья будут очень сильно торопиться в смысле отказа от поставок из РФ, отказа от нашей нефти, газа", - сказал он.
Медведев отметил, что Европе
"сделать это очень сложно, потому что 40% газа поступает из России, и где-то треть поставок нефти".
"Но была бы честь предложена. Захотят избавиться - избавятся. Вопрос только в том, в какой перспективе. Мы тоже должны думать о том, что с этим делать", - сказал он.
В среду президент РФ Владимир Путин
заявил, что Россия
переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США
и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом планируется продолжить поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
На фоне отказа США от импорта нефти из РФ аналогичная мера регулярно обсуждается в Германии
и ЕС. Власти ФРГ неоднократно заявляли, что такая мера остается частью возможных дальнейших действий, но в настоящее время Берлин
считает необходимым продолжать импорт энергоносителей РФ, работая параллельно над постепенным отказом от него в будущем за счет диверсификации энергосистемы.