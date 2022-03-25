https://ria.ru/20220325/rabotniki-1780009189.html

В России выросло число работников в режиме неполного дня и простое

В России выросло число работников в режиме неполного дня и простое - РИА Новости, 25.03.2022

В России выросло число работников в режиме неполного дня и простое

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что, несмотря на стабильную ситуацию на рынке труда, в стране выросло число работников в режиме неполного рабочего дня РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:53

2022-03-25T10:53

2022-03-25T10:53

общество

экономика

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что, несмотря на стабильную ситуацию на рынке труда, в стране выросло число работников в режиме неполного рабочего дня и простое.Она провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда."Несмотря на то, что ситуация на рынке труда стабильная и даже наблюдается некоторое сокращение количества зарегистрированных безработных, увеличивается количество работодателей, которые заявили об изменении формы занятости, а также численности работников, работающих в режиме неполного дня и простое. Для реагирования на эту ситуацию направлены изменения в работе служб занятости", - отметила Голикова, слова которой приводят в секретариате.Она также отметила, что в регионы были направлены методические рекомендации для органов службы занятости, работа центров занятости будет построена проактивно.

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, экономика, россия, татьяна голикова