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В России выросло число работников в режиме неполного дня и простое - РИА Новости, 25.03.2022
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В России выросло число работников в режиме неполного дня и простое
В России выросло число работников в режиме неполного дня и простое - РИА Новости, 25.03.2022
В России выросло число работников в режиме неполного дня и простое
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что, несмотря на стабильную ситуацию на рынке труда, в стране выросло число работников в режиме неполного рабочего дня РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:53
2022-03-25T10:53
общество
экономика
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что, несмотря на стабильную ситуацию на рынке труда, в стране выросло число работников в режиме неполного рабочего дня и простое.Она провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда."Несмотря на то, что ситуация на рынке труда стабильная и даже наблюдается некоторое сокращение количества зарегистрированных безработных, увеличивается количество работодателей, которые заявили об изменении формы занятости, а также численности работников, работающих в режиме неполного дня и простое. Для реагирования на эту ситуацию направлены изменения в работе служб занятости", - отметила Голикова, слова которой приводят в секретариате.Она также отметила, что в регионы были направлены методические рекомендации для органов службы занятости, работа центров занятости будет построена проактивно.
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общество, экономика, россия, татьяна голикова
10:53 25.03.2022
 
В России выросло число работников в режиме неполного дня и простое

Голикова заявила, что в России выросло число работников в режиме неполного дня и простое

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра занятости населения
Сотрудница Центра занятости населения - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудница Центра занятости населения
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что, несмотря на стабильную ситуацию на рынке труда, в стране выросло число работников в режиме неполного рабочего дня и простое.
Она провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
Выставка Образование и карьера - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
10:48
Предприятия в регионах закрепят за сотрудниками служб занятости
"Несмотря на то, что ситуация на рынке труда стабильная и даже наблюдается некоторое сокращение количества зарегистрированных безработных, увеличивается количество работодателей, которые заявили об изменении формы занятости, а также численности работников, работающих в режиме неполного дня и простое. Для реагирования на эту ситуацию направлены изменения в работе служб занятости", - отметила Голикова, слова которой приводят в секретариате.
Она также отметила, что в регионы были направлены методические рекомендации для органов службы занятости, работа центров занятости будет построена проактивно.
 
ОбществоЭкономикаРоссияТатьяна Голикова
 
 
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