08:52 25.03.2022 (обновлено: 13:12 25.03.2022)
Главы МИД Японии и Южной Кореи провели переговоры из-за пуска ракеты КНДР
Главы МИД Японии и Южной Кореи провели переговоры из-за пуска МБР Северной Кореей
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР. 24 марта 2022
ТОКИО, 25 мар – РИА Новости. Главы МИД Японии и Южной Кореи Есимаса Хаяси и Чон Ый Ен провели телефонные переговоры в связи с пуском межконтинентальной ракеты Северной Кореей, сообщил МИД Японии.
"Главы МИД осудили пуски межконтинентальных ракет Северной Кореей, в особенности последний пуск, а также пришли к единому мнению, что укрепление ракетной и ядерной программ Северной Кореи является откровенным и серьезным вызовом мировому сообществу и подтвердили двустороннее и трехсторонне сотрудничество, включая США, в Совете безопасности ООН для полной денуклеаризации Северной Кореи в соответствии с резолюциями СБ ООН", - говорится в документе.
В четверг 24 марта Северная Корея провела 12-й ракетный пуск с начала этого года. Северная Корея подтвердила, что провела тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Минобороны Японии считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что является достаточным для покрытия всей территории США.
По оценкам японских военных, ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году. Время полета и достигнутая высота стали рекордными для когда-либо выпущенных ракет КНДР. К примеру, ракета "Хвасон-15" находилась в воздухе 53 минуты и достигла максимальной высоты полета в 4 тысячи километров.
КНДР провела испытание гиперзвуковых ракет 5 и 11 января, 14 января были выпущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. 30 января Северная Корея провела проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12". Затем еще один пуск был совершен 27 февраля. Ракета пролетела примерно 300 километров с наибольшей высотой 620 километров. На следующий день КНДР заявила, что произвела пуск в рамках разработки разведывательного спутника. Тестировалась точность фотосъемки, передачи данных и системы управления. 5 марта Северная Корея испытала межконтинентальную ракету, еще одна попытка пуска МБР была осуществлена 16 марта, но закончилась неудачей. 20 марта Северная Корея провела пуск четырех снарядов РСЗО.