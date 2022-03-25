https://ria.ru/20220325/pusk-1779986580.html

Главы МИД Японии и Южной Кореи провели переговоры из-за пуска ракеты КНДР

Главы МИД Японии и Южной Кореи провели переговоры из-за пуска ракеты КНДР - РИА Новости, 25.03.2022

Главы МИД Японии и Южной Кореи провели переговоры из-за пуска ракеты КНДР

Главы МИД Японии и Южной Кореи Есимаса Хаяси и Чон Ый Ен провели телефонные переговоры в связи с пуском межконтинентальной ракеты Северной Кореей, сообщил МИД... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T08:52

2022-03-25T08:52

2022-03-25T13:12

кндр (северная корея)

сша

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южная корея

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ТОКИО, 25 мар – РИА Новости. Главы МИД Японии и Южной Кореи Есимаса Хаяси и Чон Ый Ен провели телефонные переговоры в связи с пуском межконтинентальной ракеты Северной Кореей, сообщил МИД Японии."Главы МИД осудили пуски межконтинентальных ракет Северной Кореей, в особенности последний пуск, а также пришли к единому мнению, что укрепление ракетной и ядерной программ Северной Кореи является откровенным и серьезным вызовом мировому сообществу и подтвердили двустороннее и трехсторонне сотрудничество, включая США, в Совете безопасности ООН для полной денуклеаризации Северной Кореи в соответствии с резолюциями СБ ООН", - говорится в документе.В четверг 24 марта Северная Корея провела 12-й ракетный пуск с начала этого года. Северная Корея подтвердила, что провела тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Минобороны Японии считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что является достаточным для покрытия всей территории США.По оценкам японских военных, ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году. Время полета и достигнутая высота стали рекордными для когда-либо выпущенных ракет КНДР. К примеру, ракета "Хвасон-15" находилась в воздухе 53 минуты и достигла максимальной высоты полета в 4 тысячи километров.КНДР провела испытание гиперзвуковых ракет 5 и 11 января, 14 января были выпущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. 30 января Северная Корея провела проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12". Затем еще один пуск был совершен 27 февраля. Ракета пролетела примерно 300 километров с наибольшей высотой 620 километров. На следующий день КНДР заявила, что произвела пуск в рамках разработки разведывательного спутника. Тестировалась точность фотосъемки, передачи данных и системы управления. 5 марта Северная Корея испытала межконтинентальную ракету, еще одна попытка пуска МБР была осуществлена 16 марта, но закончилась неудачей. 20 марта Северная Корея провела пуск четырех снарядов РСЗО.

https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779970831.html

https://ria.ru/20220324/kndr-1779809946.html

кндр (северная корея)

сша

южная корея

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

кндр (северная корея), сша, министерство обороны японии, совет безопасности оон, оон, в мире, южная корея