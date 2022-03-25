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Главы МИД Японии и Южной Кореи провели переговоры из-за пуска ракеты КНДР - РИА Новости, 25.03.2022
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Главы МИД Японии и Южной Кореи провели переговоры из-за пуска ракеты КНДР
Главы МИД Японии и Южной Кореи провели переговоры из-за пуска ракеты КНДР - РИА Новости, 25.03.2022
Главы МИД Японии и Южной Кореи провели переговоры из-за пуска ракеты КНДР
Главы МИД Японии и Южной Кореи Есимаса Хаяси и Чон Ый Ен провели телефонные переговоры в связи с пуском межконтинентальной ракеты Северной Кореей, сообщил МИД... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T08:52
2022-03-25T13:12
кндр (северная корея)
сша
министерство обороны японии
совет безопасности оон
оон
в мире
южная корея
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ТОКИО, 25 мар – РИА Новости. Главы МИД Японии и Южной Кореи Есимаса Хаяси и Чон Ый Ен провели телефонные переговоры в связи с пуском межконтинентальной ракеты Северной Кореей, сообщил МИД Японии."Главы МИД осудили пуски межконтинентальных ракет Северной Кореей, в особенности последний пуск, а также пришли к единому мнению, что укрепление ракетной и ядерной программ Северной Кореи является откровенным и серьезным вызовом мировому сообществу и подтвердили двустороннее и трехсторонне сотрудничество, включая США, в Совете безопасности ООН для полной денуклеаризации Северной Кореи в соответствии с резолюциями СБ ООН", - говорится в документе.В четверг 24 марта Северная Корея провела 12-й ракетный пуск с начала этого года. Северная Корея подтвердила, что провела тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Минобороны Японии считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что является достаточным для покрытия всей территории США.По оценкам японских военных, ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году. Время полета и достигнутая высота стали рекордными для когда-либо выпущенных ракет КНДР. К примеру, ракета "Хвасон-15" находилась в воздухе 53 минуты и достигла максимальной высоты полета в 4 тысячи километров.КНДР провела испытание гиперзвуковых ракет 5 и 11 января, 14 января были выпущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. 30 января Северная Корея провела проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12". Затем еще один пуск был совершен 27 февраля. Ракета пролетела примерно 300 километров с наибольшей высотой 620 километров. На следующий день КНДР заявила, что произвела пуск в рамках разработки разведывательного спутника. Тестировалась точность фотосъемки, передачи данных и системы управления. 5 марта Северная Корея испытала межконтинентальную ракету, еще одна попытка пуска МБР была осуществлена 16 марта, но закончилась неудачей. 20 марта Северная Корея провела пуск четырех снарядов РСЗО.
https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779970831.html
https://ria.ru/20220324/kndr-1779809946.html
кндр (северная корея)
сша
южная корея
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кндр (северная корея), сша, министерство обороны японии, совет безопасности оон, оон, в мире, южная корея
08:52 25.03.2022 (обновлено: 13:12 25.03.2022)
 
Главы МИД Японии и Южной Кореи провели переговоры из-за пуска ракеты КНДР

Главы МИД Японии и Южной Кореи провели переговоры из-за пуска МБР Северной Кореей

© REUTERS / KCNAИспытания межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР. 24 марта 2022
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР. 24 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / KCNA
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР. 24 марта 2022
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 мар – РИА Новости. Главы МИД Японии и Южной Кореи Есимаса Хаяси и Чон Ый Ен провели телефонные переговоры в связи с пуском межконтинентальной ракеты Северной Кореей, сообщил МИД Японии.
"Главы МИД осудили пуски межконтинентальных ракет Северной Кореей, в особенности последний пуск, а также пришли к единому мнению, что укрепление ракетной и ядерной программ Северной Кореи является откровенным и серьезным вызовом мировому сообществу и подтвердили двустороннее и трехсторонне сотрудничество, включая США, в Совете безопасности ООН для полной денуклеаризации Северной Кореи в соответствии с резолюциями СБ ООН", - говорится в документе.
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
01:42
США объявили санкции против российских компаний за связи с КНДР
В четверг 24 марта Северная Корея провела 12-й ракетный пуск с начала этого года. Северная Корея подтвердила, что провела тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Минобороны Японии считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что является достаточным для покрытия всей территории США.
По оценкам японских военных, ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году. Время полета и достигнутая высота стали рекордными для когда-либо выпущенных ракет КНДР. К примеру, ракета "Хвасон-15" находилась в воздухе 53 минуты и достигла максимальной высоты полета в 4 тысячи километров.
Русский мост во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 11:16
Радиационный фон в Приморье не изменился после ракетного пуска КНДР
КНДР провела испытание гиперзвуковых ракет 5 и 11 января, 14 января были выпущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. 30 января Северная Корея провела проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12". Затем еще один пуск был совершен 27 февраля. Ракета пролетела примерно 300 километров с наибольшей высотой 620 километров. На следующий день КНДР заявила, что произвела пуск в рамках разработки разведывательного спутника. Тестировалась точность фотосъемки, передачи данных и системы управления. 5 марта Северная Корея испытала межконтинентальную ракету, еще одна попытка пуска МБР была осуществлена 16 марта, но закончилась неудачей. 20 марта Северная Корея провела пуск четырех снарядов РСЗО.
 
КНДР (Северная Корея)СШАМинистерство обороны ЯпонииСовет Безопасности ООНООНВ миреЮжная Корея
 
 
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