https://ria.ru/20220325/prank-1780082734.html

Глава МВД Великобритании пообещала пранкерам исключить Россию из Интерпола

Глава МВД Великобритании пообещала пранкерам исключить Россию из Интерпола - РИА Новости, 25.03.2022

Глава МВД Великобритании пообещала пранкерам исключить Россию из Интерпола

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом),... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:22

2022-03-25T15:22

2022-03-25T16:36

в мире

интерпол

великобритания

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153315/84/1533158486_0:260:2500:1666_1920x0_80_0_0_7ffe02fb392838e0390c0e0e3b70d21b.jpg

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), позвонившим ей от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, пообещала исключить Россию из Интерпола."Весь Интерпол, в моем представлении, должен обеспечить полное отстранение, потому что русские ведут себя как варвары. Они пытаются использовать систему Интерпола не по назначению. Я скажу вам совершенно искренне, что мы намерены придерживаться этой линии", — сказала глава Хоум-офиса.Пател отметила, что британские власти планируют обсудить этот вопрос с англосаксонскими странами, в особенности с США, а поддержать решение могут также Кения и ОАЭ. Именно представителя последних Ахмеда Насера ар-Раиси избрали президентом Интерпола в 2021 году, но с ними надо "поработать", добавила министр."Я готова пообещать это вам и вашей стране, также надо сделать все, чтобы наши союзники действовали более жестко", — подчеркнула она.Во время разговора один из пранкеров поинтересовался, что Пател думает о передаче украинцам собственности российских олигархов, в частности особняка Дерипаски на период пребывания Зеленского в Великобритании.Кроме того, Пател оценила идею создания нового альянса — системы из нескольких стран, которые "работали бы только по запросу от Украины"."Я очень рада и готова, я абсолютно готова продвигать эту инициативу, и мы посмотрим, что еще можно сделать. И, я полагаю, модель, которую вы только что предложили, жизненно важна", — заключила она.Ранее стало известно, что Вован и Лексус пообщались также с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Сам глава ведомства на минувшей неделе заявил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за Шмыгаля. По словам Уоллеса, вопросы вызвали у него подозрения и он прервал звонок. Полная запись, которую выложили пранкеры, длится более 16 минут, в разговоре речь идет о статусе Украины в НАТО, участии иностранных наемников в боевых действиях и вероятности появления у Киева ядерного оружия.Как сообщали РИА Новости в Интерполе, только Генеральная ассамблея организации может принимать решения о членстве в ней, в том числе об исключении. Ассамблея собирается раз в год. В прошлый раз она прошла в ноябре в Стамбуле, в этом году встреча состоится в Нью-Йорке, но даты пока не объявлены.

https://ria.ru/20220323/prankery-1779705677.html

https://ria.ru/20220323/zakharova-1779753991.html

https://ria.ru/20220324/prank-1779936160.html

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, интерпол, великобритания, россия