Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД Великобритании пообещала пранкерам исключить Россию из Интерпола - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220325/prank-1780082734.html
Глава МВД Великобритании пообещала пранкерам исключить Россию из Интерпола
Глава МВД Великобритании пообещала пранкерам исключить Россию из Интерпола - РИА Новости, 25.03.2022
Глава МВД Великобритании пообещала пранкерам исключить Россию из Интерпола
Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом),... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:22
2022-03-25T16:36
в мире
интерпол
великобритания
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153315/84/1533158486_0:260:2500:1666_1920x0_80_0_0_7ffe02fb392838e0390c0e0e3b70d21b.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), позвонившим ей от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, пообещала исключить Россию из Интерпола."Весь Интерпол, в моем представлении, должен обеспечить полное отстранение, потому что русские ведут себя как варвары. Они пытаются использовать систему Интерпола не по назначению. Я скажу вам совершенно искренне, что мы намерены придерживаться этой линии", — сказала глава Хоум-офиса.Пател отметила, что британские власти планируют обсудить этот вопрос с англосаксонскими странами, в особенности с США, а поддержать решение могут также Кения и ОАЭ. Именно представителя последних Ахмеда Насера ар-Раиси избрали президентом Интерпола в 2021 году, но с ними надо "поработать", добавила министр."Я готова пообещать это вам и вашей стране, также надо сделать все, чтобы наши союзники действовали более жестко", — подчеркнула она.Во время разговора один из пранкеров поинтересовался, что Пател думает о передаче украинцам собственности российских олигархов, в частности особняка Дерипаски на период пребывания Зеленского в Великобритании.Кроме того, Пател оценила идею создания нового альянса — системы из нескольких стран, которые "работали бы только по запросу от Украины"."Я очень рада и готова, я абсолютно готова продвигать эту инициативу, и мы посмотрим, что еще можно сделать. И, я полагаю, модель, которую вы только что предложили, жизненно важна", — заключила она.Ранее стало известно, что Вован и Лексус пообщались также с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Сам глава ведомства на минувшей неделе заявил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за Шмыгаля. По словам Уоллеса, вопросы вызвали у него подозрения и он прервал звонок. Полная запись, которую выложили пранкеры, длится более 16 минут, в разговоре речь идет о статусе Украины в НАТО, участии иностранных наемников в боевых действиях и вероятности появления у Киева ядерного оружия.Как сообщали РИА Новости в Интерполе, только Генеральная ассамблея организации может принимать решения о членстве в ней, в том числе об исключении. Ассамблея собирается раз в год. В прошлый раз она прошла в ноябре в Стамбуле, в этом году встреча состоится в Нью-Йорке, но даты пока не объявлены.
https://ria.ru/20220323/prankery-1779705677.html
https://ria.ru/20220323/zakharova-1779753991.html
https://ria.ru/20220324/prank-1779936160.html
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153315/84/1533158486_279:0:2500:1666_1920x0_80_0_0_48d5949ed554dbaa70d17babde355c92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, интерпол, великобритания, россия
15:22 25.03.2022 (обновлено: 16:36 25.03.2022)
 
Глава МВД Великобритании пообещала пранкерам исключить Россию из Интерпола

Глава МВД Великобритании Пател пообещала пранкерам исключить Россию из Интерпола

© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе
Штаб-квартира Интерпола в Лионе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© AP Photo / Laurent Cipriani
Штаб-квартира Интерпола в Лионе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), позвонившим ей от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, пообещала исключить Россию из Интерпола.
"Весь Интерпол, в моем представлении, должен обеспечить полное отстранение, потому что русские ведут себя как варвары. Они пытаются использовать систему Интерпола не по назначению. Я скажу вам совершенно искренне, что мы намерены придерживаться этой линии", — сказала глава Хоум-офиса.
Пател отметила, что британские власти планируют обсудить этот вопрос с англосаксонскими странами, в особенности с США, а поддержать решение могут также Кения и ОАЭ. Именно представителя последних Ахмеда Насера ар-Раиси избрали президентом Интерпола в 2021 году, но с ними надо "поработать", добавила министр.
"Я готова пообещать это вам и вашей стране, также надо сделать все, чтобы наши союзники действовали более жестко", — подчеркнула она.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 17:42
Минобороны Британии попросило YouTube удалить видео с Уоллесом и пранкерами
Во время разговора один из пранкеров поинтересовался, что Пател думает о передаче украинцам собственности российских олигархов, в частности особняка Дерипаски на период пребывания Зеленского в Великобритании.
"Мне кажется, господин премьер-министр, это абсолютно то, о чем вы говорите. Мы хотим развернуть ситуацию на 180 градусов, вершить справедливость для Украины и для украинцев, используя вот это полученное незаконным путем богатство", — сказала она.
Кроме того, Пател оценила идею создания нового альянса — системы из нескольких стран, которые "работали бы только по запросу от Украины".
"Я очень рада и готова, я абсолютно готова продвигать эту инициативу, и мы посмотрим, что еще можно сделать. И, я полагаю, модель, которую вы только что предложили, жизненно важна", — заключила она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 21:42
Захарова шуткой прокомментировала разговор Уоллеса с пранкерами
Ранее стало известно, что Вован и Лексус пообщались также с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Сам глава ведомства на минувшей неделе заявил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за Шмыгаля. По словам Уоллеса, вопросы вызвали у него подозрения и он прервал звонок. Полная запись, которую выложили пранкеры, длится более 16 минут, в разговоре речь идет о статусе Украины в НАТО, участии иностранных наемников в боевых действиях и вероятности появления у Киева ядерного оружия.
Как сообщали РИА Новости в Интерполе, только Генеральная ассамблея организации может принимать решения о членстве в ней, в том числе об исключении. Ассамблея собирается раз в год. В прошлый раз она прошла в ноябре в Стамбуле, в этом году встреча состоится в Нью-Йорке, но даты пока не объявлены.
Члены националистического батальона Азов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 20:06
Глава МВД Британии заявила пранкерам о готовности помогать неонацистам
 
В миреИнтерполВеликобританияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала