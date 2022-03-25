15:22 25.03.2022 (обновлено: 16:36 25.03.2022)
Глава МВД Великобритании пообещала пранкерам исключить Россию из Интерпола
Глава МВД Великобритании Пател пообещала пранкерам исключить Россию из Интерпола
© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе
© AP Photo / Laurent Cipriani
Штаб-квартира Интерпола в Лионе
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), позвонившим ей от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, пообещала исключить Россию из Интерпола.
"Весь Интерпол, в моем представлении, должен обеспечить полное отстранение, потому что русские ведут себя как варвары. Они пытаются использовать систему Интерпола не по назначению. Я скажу вам совершенно искренне, что мы намерены придерживаться этой линии", — сказала глава Хоум-офиса.
Пател отметила, что британские власти планируют обсудить этот вопрос с англосаксонскими странами, в особенности с США, а поддержать решение могут также Кения и ОАЭ. Именно представителя последних Ахмеда Насера ар-Раиси избрали президентом Интерпола в 2021 году, но с ними надо "поработать", добавила министр.
"Я готова пообещать это вам и вашей стране, также надо сделать все, чтобы наши союзники действовали более жестко", — подчеркнула она.
Во время разговора один из пранкеров поинтересовался, что Пател думает о передаче украинцам собственности российских олигархов, в частности особняка Дерипаски на период пребывания Зеленского в Великобритании.
"Мне кажется, господин премьер-министр, это абсолютно то, о чем вы говорите. Мы хотим развернуть ситуацию на 180 градусов, вершить справедливость для Украины и для украинцев, используя вот это полученное незаконным путем богатство", — сказала она.
Кроме того, Пател оценила идею создания нового альянса — системы из нескольких стран, которые "работали бы только по запросу от Украины".
"Я очень рада и готова, я абсолютно готова продвигать эту инициативу, и мы посмотрим, что еще можно сделать. И, я полагаю, модель, которую вы только что предложили, жизненно важна", — заключила она.
Ранее стало известно, что Вован и Лексус пообщались также с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Сам глава ведомства на минувшей неделе заявил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за Шмыгаля. По словам Уоллеса, вопросы вызвали у него подозрения и он прервал звонок. Полная запись, которую выложили пранкеры, длится более 16 минут, в разговоре речь идет о статусе Украины в НАТО, участии иностранных наемников в боевых действиях и вероятности появления у Киева ядерного оружия.