https://ria.ru/20220325/polyusa-1779891739.html

Опасное совпадение. Названа причина аномального нагрева на полюсах Земли

Опасное совпадение. Названа причина аномального нагрева на полюсах Земли - РИА Новости, 25.03.2022

Опасное совпадение. Названа причина аномального нагрева на полюсах Земли

На прошлой неделе метеостанции в Арктике и Антарктиде в один день зафиксировали температурные рекорды. Среднесуточные показатели оказались на 30 и 40 градусов... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T08:00

2022-03-25T08:00

2022-03-25T12:11

наука

земля - риа наука

климат

антарктида

арктика

северный ледовитый океан

глобальное потепление

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. На прошлой неделе метеостанции в Арктике и Антарктиде в один день зафиксировали температурные рекорды. Среднесуточные показатели оказались на 30 и 40 градусов соответственно выше нормы. Необычное заметили ученые и в состоянии морского льда в полярных широтах: в Северном полушарии его стало больше, а в Южном — наоборот. И это не связано с сезонностью.Горячие полюсаВ пятницу, 18 марта, на российской антарктической станции "Восток", которая считается самым холодным местом на планете, термометры показали минус 17,7 градуса Цельсия вместо обычных для этого времени года минус 55-60. Это примерно на 15 градусов выше прежнего температурного рекорда для Центральной Антарктиды.На французско-итальянской станции "Конкордия" в этот же день было минус 11,5 — и это тоже абсолютный температурный максимум. Ранее самая высокая температура, зафиксированная со дня основания станции в 2005-м, составила минус 13,7 градуса Цельсия. Это было 17 декабря 2016-го, то есть летом. А сейчас в Антарктиде осень, и континент готовится погрузиться в холодную зимнюю тьму. Поэтому такого резкого потепления никто не ожидал. Тем более что накануне на станции "Восток" были обычные минус 55,4. Перепады температур для Южного континента характерны, но этот случай даже для Антарктиды выдающийся.Интересно, что в те же самые дни волна тепла накрыла и Арктику, где зима, наоборот, заканчивается. На Шпицбергене зафиксировали рекордные плюс 3,9 градуса Цельсия.Согласно данным американского Института изменения климата Университета Мэна, прошлая неделя по всему миру была аномально теплой: в целом по планете температура превысила норму на 0,9 градуса, в Антарктике — на 4,4 , в Арктике — на 5,6. Резкий кратковременный прогрев воздуха на полюсах ученые связывают с мощными атмосферными волнами тепла, пришедшими в полярные регионы. А то, что они сформировались одновременно в Южном и Северном полушариях, — по мнению климатологов, случайное совпадение.Волны теплаВолны тепла — хорошо известное в Австралии и тропических зонах Тихого океана явление. В последние годы они распространились на средние и даже полярные широты.Впервые о волнах тепла в Антарктиде ученые написали два года назад. В феврале 2020-го на австралийской исследовательской станции Кейси, где температура никогда раньше не поднималась выше нуля, термометры три дня подряд фиксировали от 7,5 до 9,2 градуса Цельсия, а на станции Дейвис, расположенной в одном из самых сухих мест ледяного континента, впервые пошел дождь. Образовались бассейны и потоки талой воды — озера и реки на поверхности ледников.Тогда же на аргентинской станции "Марамбио" на острове Сеймур к востоку от Антарктического полуострова зарегистрировали абсолютный температурный рекорд для всего континента — плюс 20,75 градуса.Климатологи связывают возникновение волн тепла с блокирующими антициклонами — областями высокого давления в верхних слоях атмосферы. Они долго остаются на месте, а температура у поверхности при этом неуклонно повышается.Именно такой антициклон сформировался на прошлой неделе в Южном полушарии, к юго-востоку от Австралии. В это время над Восточной Антарктидой господствовала область низкого давления. Облачный покров над ледяным плато задерживал тепло, излучаемое с поверхности, и температура начала медленно подниматься.В какой-то момент два атмосферных вихря сблизились, и между ними образовался узкий рукав — атмосферная река, по которому вглубь Антарктиды хлынул теплый влажный воздух. Резкое потепление сопровождалось осадками: в центральных частях континента шел снег, а на побережье — дождь, что необычно даже для лета. На станции "Кейси", расположенной на побережье, температура поднялась до плюс 5,6 градуса Цельсия, начал таять лед.Чем-то похожая картина наблюдалась и в Арктике. У северо-восточного побережья США образовался циклон. На стыке его с соседней областью высокого давления возникла атмосферная река, по которой теплый воздух направился за полярный круг. На суше в Гренландии прошел рекордный по силе дождь, а в Северном Ледовитом океане началось раннее таяние морского льда.Климатологи отмечают, что за последние несколько десятилетий частота волн тепла увеличилась в 20 раз, коме того, они стали продолжительнее и интенсивнее. По мнению ученых, это связано с изменением режима атмосферной циркуляции из-за глобального потепления.Ледовые аномалииВ целом Арктика нагревается в два-три раза быстрее, чем остальная территория земного шара, и это отражается на ежегодном сокращении площади морских льдов. А Южный континент, за исключением Антарктического полуострова, до последнего времени не сильно реагировал на глобальное потепление. В этом же году полюса словно поменялись местами: площадь арктического льда — максимальная за последние пять лет, а антарктического — минимальная.По данным Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC) Университета Колорадо в Боулдере, 25 февраля ледовый покров в Арктике составлял 14,88 миллиона квадратных километров. Это меньше среднего показателя для конца февраля, но выше минимума в 14,41 миллиона квадратных километров, зафиксированного в 2017-м.В Южном же полушарии впервые с 1979-го, когда стартовали спутниковые наблюдения, площадь морского льда упала ниже двух миллионов квадратных километров.Однако ученые не считают, что в работе глобальной климатической машины произошел сбой или существенные изменения. По их мнению, это скорее связано с циклами естественной изменчивости — долгосрочными трендами, на которые накладываются более краткосрочные события, такие как атмосферные волны тепла.

https://ria.ru/20210606/volny-1735638685.html

антарктида

арктика

северный ледовитый океан

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Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

земля - риа наука, климат, антарктида, арктика, северный ледовитый океан, глобальное потепление