https://ria.ru/20220325/polsha-1780085825.html

Польша не может сейчас иметь ядерное оружие, заявил Качиньский

Польша не может сейчас иметь ядерное оружие, заявил Качиньский - РИА Новости, 25.03.2022

Польша не может сейчас иметь ядерное оружие, заявил Качиньский

Польша не может в данный момент иметь ядерное оружие, заявил вице-премьер во вопросам безопасности, председатель правящей партии "Право и справедливость"... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:33

2022-03-25T15:33

2022-03-25T15:33

польша

в мире

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

владимир путин

ярослав качиньский

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ВАРШАВА, 25 мар – РИА Новости. Польша не может в данный момент иметь ядерное оружие, заявил вице-премьер во вопросам безопасности, председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский изданию Polska Times."Ну, как поляк, даже если бы я не был в этом кабинете, а просто юристом на пенсии или, более оптимистично, отставным профессором права, как я планировал, я хотел бы, чтобы Польша была очень сильной и имела такое оружие", - сказал Качиньский."Только я должен смотреть на реалии, а реально говоря, такой перспективы на данный момент нет", - отметил он.Качиньский считает, что считать себя в безопасности Польша может, только имея сильную армию. "Какая страна, которая является соседом государства, на которое напала крайне агрессивная держава, может сказать о себе, что она в безопасности? Мы были бы быть в безопасности, если бы у нас была такая армия, в которой не было бы никаких сомнений, что она способна победить российскую армию, в том числе и с этой ядерной составляющей. А у нас нет такой армии", - добавил он.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/polsha-1780027609.html

https://ria.ru/20220325/bayden-1780010903.html

польша

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

польша, в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин, ярослав качиньский