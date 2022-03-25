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В Китае продолжаются поисковые работы на месте крушения рейса MU5735
В Китае продолжаются поисковые работы на месте крушения рейса MU5735 - РИА Новости, 25.03.2022
В Китае продолжаются поисковые работы на месте крушения рейса MU5735
Самолет Boeing 737 со 123 пассажирами и 9 членами экипажа на борту потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая 21 марта. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T19:51
2022-03-25T19:51
2022-03-25T19:51
россия-китай: главное
boeing 737-800
гуанси-чжуанский автономный район
китай
авиакатастрофы
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МОСКВА, 25 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Самолет Boeing 737 со 123 пассажирами и 9 членами экипажа на борту потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая 21 марта.В настоящее время спасатели прилагают все усилия для поиска второго "черного ящика" - бортового самописца полетных данных - для того, чтобы восстановить более полную картину происшествия. Подробная информация о ходе поисково-спасательных работ на месте крушения:Главная точка удара самолета о землю в целом определена. Большая часть обломков самолета находится в радиусе около 30 метров от нее, а глубина от поверхности земли достигает примерно 20 метров.Итоги поисковой работы: был найден бортовой самописец, второй "черный ящик" еще ищут.К настоящему времени в общей сложности было обнаружено 183 обломка самолета, несколько фрагментов тел погибших и 101 принадлежавшая им вещь.Проведено более 500 сеансов оказания психологической помощи родственникам пассажиров и членов экипажа.Источник информации: пресс-конференция национального штаба реагирования на чрезвычайные ситуации
https://ria.ru/20220323/aviakatastrofa-1779609987.html
гуанси-чжуанский автономный район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
boeing 737-800, гуанси-чжуанский автономный район, китай, авиакатастрофы
МОСКВА, 25 мар - Проект "Россия-Китай: Главное".
Самолет Boeing 737 со 123 пассажирами и 9 членами экипажа на борту потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая 21 марта.
В настоящее время спасатели прилагают все усилия для поиска второго "черного ящика" - бортового самописца полетных данных - для того, чтобы восстановить более полную картину происшествия. Подробная информация о ходе поисково-спасательных работ на месте крушения:
—Модель самолета: Boeing 737-800
—На борту самолета: 132 чел.
—Дата авиакатастрофы: 21 марта
—Место падения самолета: г. Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района (Южный Китай).
Главная точка удара самолета о землю в целом определена. Большая часть обломков самолета находится в радиусе около 30 метров от нее, а глубина от поверхности земли достигает примерно 20 метров.
Итоги поисковой работы: был найден бортовой самописец, второй "черный ящик" еще ищут.
К настоящему времени в общей сложности было обнаружено 183 обломка самолета, несколько фрагментов тел погибших и 101 принадлежавшая им вещь.
—Площадь поисковой работы: 200 тысяч квадратных метров, район поиска все еще расширяется.
—Поисково-спасательные бригады: к поисковым и аварийно-спасательным работам привлечено более 7000 человеко-раз, 200 машин, 5 вертолетов и поисково-спасательное оборудование.
Проведено более 500 сеансов оказания психологической помощи родственникам пассажиров и членов экипажа.
Источник информации: пресс-конференция национального штаба реагирования на чрезвычайные ситуации