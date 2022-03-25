https://ria.ru/20220325/poisk-1780161040.html

В Китае продолжаются поисковые работы на месте крушения рейса MU5735

В Китае продолжаются поисковые работы на месте крушения рейса MU5735 - РИА Новости, 25.03.2022

В Китае продолжаются поисковые работы на месте крушения рейса MU5735

Самолет Boeing 737 со 123 пассажирами и 9 членами экипажа на борту потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая 21 марта. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T19:51

2022-03-25T19:51

2022-03-25T19:51

россия-китай: главное

boeing 737-800

гуанси-чжуанский автономный район

китай

авиакатастрофы

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МОСКВА, 25 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Самолет Boeing 737 со 123 пассажирами и 9 членами экипажа на борту потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая 21 марта.В настоящее время спасатели прилагают все усилия для поиска второго "черного ящика" - бортового самописца полетных данных - для того, чтобы восстановить более полную картину происшествия. Подробная информация о ходе поисково-спасательных работ на месте крушения:Главная точка удара самолета о землю в целом определена. Большая часть обломков самолета находится в радиусе около 30 метров от нее, а глубина от поверхности земли достигает примерно 20 метров.Итоги поисковой работы: был найден бортовой самописец, второй "черный ящик" еще ищут.К настоящему времени в общей сложности было обнаружено 183 обломка самолета, несколько фрагментов тел погибших и 101 принадлежавшая им вещь.Проведено более 500 сеансов оказания психологической помощи родственникам пассажиров и членов экипажа.Источник информации: пресс-конференция национального штаба реагирования на чрезвычайные ситуации

https://ria.ru/20220323/aviakatastrofa-1779609987.html

гуанси-чжуанский автономный район

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

boeing 737-800, гуанси-чжуанский автономный район, китай, авиакатастрофы