https://ria.ru/20220325/pogoda-1780051857.html
Жителей ЦФО предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
Жителей ЦФО предупредили об опасной погоде в ближайшие дни - РИА Новости, 25.03.2022
Жителей ЦФО предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
Непогода и сильный ветер прогнозируются в Центральном федеральном округе в выходные и понедельник, улучшение наступит во вторник, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:32
2022-03-25T13:32
2022-03-25T13:32
погода
россия
общество
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Непогода и сильный ветер прогнозируются в Центральном федеральном округе в выходные и понедельник, улучшение наступит во вторник, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В течение завтрашнего дня, примерно часов в 11 начнётся дождь, мокрый снег, ветер и снег... Усиление снег до 15-20 метров в секунду. Он будет создавать очень много дискомфорта, возможно падение элементов большой парусности. Затем осадки продолжатся в виде небольшого снега, ветер будет до 22 метров в секунду. Снег, метель, гололедица,"- сказал Вильфанд."По расчётам ветер будет ещё до 17 метров в секунду, а во вторник всё закончится. Высота снега в понедельник увеличится. Ночью будут морозы", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20220324/pogoda-1779898215.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, россия, общество, роман вильфанд, гидрометцентр
Жителей ЦФО предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
Руководитель Гидрометцентра Вильфанд: жителей ЦФО ждет опасная погода в ближайшие дни
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Непогода и сильный ветер прогнозируются в Центральном федеральном округе в выходные и понедельник, улучшение наступит во вторник, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В течение завтрашнего дня, примерно часов в 11 начнётся дождь, мокрый снег, ветер и снег... Усиление снег до 15-20 метров в секунду. Он будет создавать очень много дискомфорта, возможно падение элементов большой парусности. Затем осадки продолжатся в виде небольшого снега, ветер будет до 22 метров в секунду. Снег, метель, гололедица,"- сказал Вильфанд.
"По расчётам ветер будет ещё до 17 метров в секунду, а во вторник всё закончится. Высота снега в понедельник увеличится. Ночью будут морозы", - сказал Вильфанд.