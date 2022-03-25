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Жителей ЦФО предупредили об опасной погоде в ближайшие дни - РИА Новости, 25.03.2022
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Жителей ЦФО предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
Жителей ЦФО предупредили об опасной погоде в ближайшие дни - РИА Новости, 25.03.2022
Жителей ЦФО предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
Непогода и сильный ветер прогнозируются в Центральном федеральном округе в выходные и понедельник, улучшение наступит во вторник, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:32
2022-03-25T13:32
погода
россия
общество
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Непогода и сильный ветер прогнозируются в Центральном федеральном округе в выходные и понедельник, улучшение наступит во вторник, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В течение завтрашнего дня, примерно часов в 11 начнётся дождь, мокрый снег, ветер и снег... Усиление снег до 15-20 метров в секунду. Он будет создавать очень много дискомфорта, возможно падение элементов большой парусности. Затем осадки продолжатся в виде небольшого снега, ветер будет до 22 метров в секунду. Снег, метель, гололедица,"- сказал Вильфанд."По расчётам ветер будет ещё до 17 метров в секунду, а во вторник всё закончится. Высота снега в понедельник увеличится. Ночью будут морозы", - сказал Вильфанд.
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погода, россия, общество, роман вильфанд, гидрометцентр
13:32 25.03.2022
 
Жителей ЦФО предупредили об опасной погоде в ближайшие дни

Руководитель Гидрометцентра Вильфанд: жителей ЦФО ждет опасная погода в ближайшие дни

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Непогода и сильный ветер прогнозируются в Центральном федеральном округе в выходные и понедельник, улучшение наступит во вторник, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В течение завтрашнего дня, примерно часов в 11 начнётся дождь, мокрый снег, ветер и снег... Усиление снег до 15-20 метров в секунду. Он будет создавать очень много дискомфорта, возможно падение элементов большой парусности. Затем осадки продолжатся в виде небольшого снега, ветер будет до 22 метров в секунду. Снег, метель, гололедица,"- сказал Вильфанд.
"По расчётам ветер будет ещё до 17 метров в секунду, а во вторник всё закончится. Высота снега в понедельник увеличится. Ночью будут морозы", - сказал Вильфанд.
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