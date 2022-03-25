https://ria.ru/20220325/pogoda-1780051857.html

Жителей ЦФО предупредили об опасной погоде в ближайшие дни

Жителей ЦФО предупредили об опасной погоде в ближайшие дни - РИА Новости, 25.03.2022

Жителей ЦФО предупредили об опасной погоде в ближайшие дни

Непогода и сильный ветер прогнозируются в Центральном федеральном округе в выходные и понедельник, улучшение наступит во вторник, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:32

2022-03-25T13:32

2022-03-25T13:32

погода

россия

общество

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Непогода и сильный ветер прогнозируются в Центральном федеральном округе в выходные и понедельник, улучшение наступит во вторник, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В течение завтрашнего дня, примерно часов в 11 начнётся дождь, мокрый снег, ветер и снег... Усиление снег до 15-20 метров в секунду. Он будет создавать очень много дискомфорта, возможно падение элементов большой парусности. Затем осадки продолжатся в виде небольшого снега, ветер будет до 22 метров в секунду. Снег, метель, гололедица,"- сказал Вильфанд."По расчётам ветер будет ещё до 17 метров в секунду, а во вторник всё закончится. Высота снега в понедельник увеличится. Ночью будут морозы", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20220324/pogoda-1779898215.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

погода, россия, общество, роман вильфанд, гидрометцентр