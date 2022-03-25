https://ria.ru/20220325/pogoda-1779983531.html

В пятницу в Москве ожидается небольшой дождь

В пятницу в Москве ожидается небольшой дождь - РИА Новости, 25.03.2022

В пятницу в Москве ожидается небольшой дождь

До плюс восьми градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T07:57

2022-03-25T07:57

2022-03-25T07:57

общество

москва

погода

весна

россия

центр "фобос"

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. До плюс восьми градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в Москве облачную погоду, кратковременный небольшой дождь, плюс 6 — плюс 8 градусов в столице, плюс 4 — плюс 9 по области. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду", — рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 745 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220324/pogoda-1779898215.html

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Никита Стома

общество, москва, погода, весна, россия, центр "фобос"