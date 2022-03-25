https://ria.ru/20220325/pogoda-1779983531.html
В пятницу в Москве ожидается небольшой дождь
В пятницу в Москве ожидается небольшой дождь - РИА Новости, 25.03.2022
В пятницу в Москве ожидается небольшой дождь
До плюс восьми градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T07:57
2022-03-25T07:57
2022-03-25T07:57
общество
москва
погода
весна
россия
центр "фобос"
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. До плюс восьми градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в Москве облачную погоду, кратковременный небольшой дождь, плюс 6 — плюс 8 градусов в столице, плюс 4 — плюс 9 по области. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду", — рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 745 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220324/pogoda-1779898215.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, весна, россия, центр "фобос"
В пятницу в Москве ожидается небольшой дождь
Синоптик Синенков: в Москве в пятницу ожидается небольшой дождь и до плюс восьми градусов