https://ria.ru/20220325/partii-1780161651.html
УВКПЧ ООН отреагировало на запрет некоторых партий на Украине
УВКПЧ ООН отреагировало на запрет некоторых партий на Украине - РИА Новости, 25.03.2022
УВКПЧ ООН отреагировало на запрет некоторых партий на Украине
Запрет Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на деятельность ряда политических партий на время военного положения должен быть соразмерным с... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T19:42
2022-03-25T19:42
2022-03-25T19:42
в мире
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владимир зеленский
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ЖЕНЕВА, 25 мар – РИА Новости. Запрет Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на деятельность ряда политических партий на время военного положения должен быть соразмерным с остротой ситуации и недискриминационным, заявила РИА Новости официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.Ранее Владимир Зеленский заявил, что СНБО Украины остановил любую деятельность ряда партий на время военного положения в стране, среди них - "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил" и другие. В "Оппозиционной платформе – За жизнь" решение сочли не имеющим законных оснований и заявили, что будут его оспаривать."На время действия военного положения правительство Украины приняло меры, которые отступают от ряда прав человека, установленных международным пактом о политических и гражданских правах (МПГПП), включая право на свободу ассоциации (статья 22 МПГПП), право на участие в общественных делах (статья 25) и право на свободу выражения и мнений (статья 19). Хотя эти права могут быть отменены во время чрезвычайных ситуаций, угрожающих существованию нации, правительство Украины должно обеспечить, чтобы такое приостановление обязательств было необходимым и соразмерным с остротой ситуации, а также недискриминационным", - сказала она.
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, оон
УВКПЧ ООН отреагировало на запрет некоторых партий на Украине
УВКПЧ ООН: запрет некоторых партий на Украине должен быть соразмерным с остротой ситуации
ЖЕНЕВА, 25 мар – РИА Новости. Запрет Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на деятельность ряда политических партий на время военного положения должен быть соразмерным с остротой ситуации и недискриминационным, заявила РИА Новости официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
Ранее Владимир Зеленский
заявил, что СНБО Украины
остановил любую деятельность ряда партий на время военного положения в стране, среди них - "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил" и другие. В "Оппозиционной платформе – За жизнь" решение сочли не имеющим законных оснований и заявили, что будут его оспаривать.
"На время действия военного положения правительство Украины приняло меры, которые отступают от ряда прав человека, установленных международным пактом о политических и гражданских правах (МПГПП), включая право на свободу ассоциации (статья 22 МПГПП), право на участие в общественных делах (статья 25) и право на свободу выражения и мнений (статья 19). Хотя эти права могут быть отменены во время чрезвычайных ситуаций, угрожающих существованию нации, правительство Украины должно обеспечить, чтобы такое приостановление обязательств было необходимым и соразмерным с остротой ситуации, а также недискриминационным", - сказала она.