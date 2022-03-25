https://ria.ru/20220325/park-1780077976.html

В парке "Измайлово" появились первые ростки деревьев

В парке "Измайлово" появились первые ростки деревьев - РИА Новости, 25.03.2022

В парке "Измайлово" появились первые ростки деревьев

В природно-историческом парке "Измайлово" появились первые ростки деревьев, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:03

2022-03-25T15:03

2022-03-25T15:03

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

деревья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728562734_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_c4b77225a39ad2260b0a53bf828660f4.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В природно-историческом парке "Измайлово" появились первые ростки деревьев, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что на прогретых солнцем проталинах специалисты обнаружили проросшие семена клена остролистного, или платановидного."Крупные крыловидные части плоды этого растения называют "вертолетиками", научное название – "двукрылатка". Вращаясь в полете, двукрылатка может улететь на несколько десятков метров от дерева. После она распадается на две половинки, каждая из которых содержит семя. Так из одного крохотного "вертолетика" могут вырасти два огромных дерева высотой около 30 метров", - говорится в сообщении.Указано, что ростки клена нуждаются во влаге, их семена могут прорасти еще в снегу. Как только корень закрепится в почве, начинает расти стебель, раскрываются семядоли – они станут первыми листьями.

https://ria.ru/20220325/ptitsy-1780077114.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, деревья