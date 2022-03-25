https://ria.ru/20220325/park-1780077976.html
В парке "Измайлово" появились первые ростки деревьев
В парке "Измайлово" появились первые ростки деревьев - РИА Новости, 25.03.2022
В парке "Измайлово" появились первые ростки деревьев
В природно-историческом парке "Измайлово" появились первые ростки деревьев, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:03
2022-03-25T15:03
2022-03-25T15:03
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В природно-историческом парке "Измайлово" появились первые ростки деревьев, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что на прогретых солнцем проталинах специалисты обнаружили проросшие семена клена остролистного, или платановидного."Крупные крыловидные части плоды этого растения называют "вертолетиками", научное название – "двукрылатка". Вращаясь в полете, двукрылатка может улететь на несколько десятков метров от дерева. После она распадается на две половинки, каждая из которых содержит семя. Так из одного крохотного "вертолетика" могут вырасти два огромных дерева высотой около 30 метров", - говорится в сообщении.Указано, что ростки клена нуждаются во влаге, их семена могут прорасти еще в снегу. Как только корень закрепится в почве, начинает расти стебель, раскрываются семядоли – они станут первыми листьями.
https://ria.ru/20220325/ptitsy-1780077114.html
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РИА Новости
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москва, деревья
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
В природно-историческом парке "Измайлово" появились первые ростки деревьев
, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что на прогретых солнцем проталинах специалисты обнаружили проросшие семена клена остролистного, или платановидного.
"Крупные крыловидные части плоды этого растения называют "вертолетиками", научное название – "двукрылатка". Вращаясь в полете, двукрылатка может улететь на несколько десятков метров от дерева. После она распадается на две половинки, каждая из которых содержит семя. Так из одного крохотного "вертолетика" могут вырасти два огромных дерева высотой около 30 метров", - говорится в сообщении.
Указано, что ростки клена нуждаются во влаге, их семена могут прорасти еще в снегу. Как только корень закрепится в почве, начинает расти стебель, раскрываются семядоли – они станут первыми листьями.
"У всходов клена остролистного фисташково-зеленая окраска, они напоминают птичьи перья. Весной при массовом прорастании кажется, что "оперяется" земля", - сказано в сообщении.