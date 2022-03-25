https://ria.ru/20220325/pamyatniki-1780172939.html

МИД возмущен осквернением памятников советской армии в Софии

МИД возмущен осквернением памятников советской армии в Софии - РИА Новости, 25.03.2022

МИД возмущен осквернением памятников советской армии в Софии

Москва глубоко возмущена осквернением памятников советской армии в Софии на фоне антироссийской истерии, власти должны провести расследование и привлечь к... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T21:33

2022-03-25T21:33

2022-03-25T21:33

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Москва глубоко возмущена осквернением памятников советской армии в Софии на фоне антироссийской истерии, власти должны провести расследование и привлечь к ответственности виновных, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как указала Захарова, на фоне антироссийской истерии по Софии прокатилась волна осквернений советских воинских мемориалов: монумент советской армии и братская могила в квартале "Лозенец" подверглись атакам вандалов."Должен возобладать разумный, цивилизованный подход. Политическая конъюнктура не может быть оправданием для покушений на памятники общей истории наших стран, наших братских народов", - подчеркнула Захарова.Ранее волна осквернений памятников советским солдатам-освободителям прокатилась по Польше. Похожие инциденты также произошли в Словакии и Греции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, болгария, россия