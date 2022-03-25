МИД возмущен осквернением памятников советской армии в Софии
МИД заявил, что Москва глубоко возмущена осквернением памятников советской армии в Софии
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Москва глубоко возмущена осквернением памятников советской армии в Софии на фоне антироссийской истерии, власти должны провести расследование и привлечь к ответственности виновных, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как указала Захарова, на фоне антироссийской истерии по Софии прокатилась волна осквернений советских воинских мемориалов: монумент советской армии и братская могила в квартале "Лозенец" подверглись атакам вандалов.
"Глубоко возмущены глумлением над памятью советских воинов, отдавших свои жизни ради спасения Европы от нацизма. Необходимо, чтобы компетентные органы Болгарии провели полноценное расследование, привлекли к ответственности лиц, причастных к этим злодеяниям. Вновь призываем болгарское руководство принять исчерпывающие меры для усиления охраны монументов в соответствии с имеющейся двусторонней договорно-правовой базой", - говорится в комментарии на сайте министерства.
"Должен возобладать разумный, цивилизованный подход. Политическая конъюнктура не может быть оправданием для покушений на памятники общей истории наших стран, наших братских народов", - подчеркнула Захарова.