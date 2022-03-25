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Украинские войска выпустили 40 ракет из "Града" по Озеряновке в ДНР

Украинские войска выпустили 40 ракет из "Града" по Озеряновке в ДНР - РИА Новости, 25.03.2022

Украинские войска выпустили 40 ракет из "Града" по Озеряновке в ДНР

Украинские войска в 12.00 мск обстреляли поселок Озеряновка к югу от Горловки, в том числе выпустив 40 ракет из "Града", сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:21

2022-03-25T12:21

2022-03-25T12:31

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.00 мск обстреляли поселок Озеряновка к югу от Горловки, в том числе выпустив 40 ракет из "Града", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению населенный пункт Новгородское – населенный пункт Озеряновка: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия