https://ria.ru/20220325/otdykh-1780128239.html

В ЯНАО выросло число детей, которые смогут отдохнуть за счет бюджета

В ЯНАО выросло число детей, которые смогут отдохнуть за счет бюджета - РИА Новости, 25.03.2022

В ЯНАО выросло число детей, которые смогут отдохнуть за счет бюджета

Число детей, которые смогут отдохнуть за счет бюджета, увеличилось в 2022 году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 6512 человек с 6000 человек годом... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:28

2022-03-25T17:28

2022-03-25T17:28

ямало-ненецкий автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Число детей, которые смогут отдохнуть за счет бюджета, увеличилось в 2022 году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 6512 человек с 6000 человек годом ранее, сообщает пресс-служба губернатора региона."Этим летом за счет средств окружного бюджета отдохнуть смогут 6512 детей. В прошлом году в детских центрах побывали около 6000 человек. В этом году на 580 квот увеличилось количество путевок в лагеря черноморского побережья по сравнению с 2021 годом", - говорится в сообщении.Пресс-служба уточняет, что летняя заявочная кампания в детские оздоровительные лагеря стартует на Ямале 28 марта. В этом году юные ямальцы отправятся на отдых в Республику Крым, Краснодарский край и Тюменскую область. Ознакомиться с программами и подать заявку можно на портале leto.yanao.ru. 28 марта – старт для льготных категорий граждан, с 4 апреля – для всех.По инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, в оздоровительной кампании этого года предусмотрен ряд нововведений. В августе будет организована специальная инклюзивная смена для детей с особенностями здоровья. Организовать ее губернатора просила многодетная мама из Салехарда Танзиля Ахметжанова во время встречи с родителями детей с ОВЗ в январе этого года.Смена пройдет на базе детского центра "Олимпийская ребячка" в Тюменской области. Поехать на нее смогут дети с инвалидностью и с ОВЗ, которые могут сами себя обслуживать. В смене примут участие 40 детей с особенностями здоровья. Всего же в ней будет 120 ребят. Кроме того, дети с ОВЗ, как и раньше, могут подать заявки на отдых во всех остальных лагерях.Еще одним нововведением станет расширение льготных категорий. С такой просьбой к главе региона в социальных сетях обратились родители."Мы вводим новую льготную категорию. Это дети из семей ветеранов боевых действий. Теперь они также в первоочередном порядке, уже с 28 марта, смогут подать заявку. Всего в этом году планируем отправить на отдых за счет бюджета около 6,5 тысячи детей", – приводятся в сообщении слова Артюхова.

https://ria.ru/20220314/otdykh-1778061603.html

https://ria.ru/20220317/artek-1778597588.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество, туризм, новости - туризм, россия