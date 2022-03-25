https://ria.ru/20220325/otdykh-1780128239.html
В ЯНАО выросло число детей, которые смогут отдохнуть за счет бюджета
В ЯНАО выросло число детей, которые смогут отдохнуть за счет бюджета - РИА Новости, 25.03.2022
В ЯНАО выросло число детей, которые смогут отдохнуть за счет бюджета
Число детей, которые смогут отдохнуть за счет бюджета, увеличилось в 2022 году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 6512 человек с 6000 человек годом... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:28
2022-03-25T17:28
2022-03-25T17:28
ямало-ненецкий автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Число детей, которые смогут отдохнуть за счет бюджета, увеличилось в 2022 году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 6512 человек с 6000 человек годом ранее, сообщает пресс-служба губернатора региона."Этим летом за счет средств окружного бюджета отдохнуть смогут 6512 детей. В прошлом году в детских центрах побывали около 6000 человек. В этом году на 580 квот увеличилось количество путевок в лагеря черноморского побережья по сравнению с 2021 годом", - говорится в сообщении.Пресс-служба уточняет, что летняя заявочная кампания в детские оздоровительные лагеря стартует на Ямале 28 марта. В этом году юные ямальцы отправятся на отдых в Республику Крым, Краснодарский край и Тюменскую область. Ознакомиться с программами и подать заявку можно на портале leto.yanao.ru. 28 марта – старт для льготных категорий граждан, с 4 апреля – для всех.По инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, в оздоровительной кампании этого года предусмотрен ряд нововведений. В августе будет организована специальная инклюзивная смена для детей с особенностями здоровья. Организовать ее губернатора просила многодетная мама из Салехарда Танзиля Ахметжанова во время встречи с родителями детей с ОВЗ в январе этого года.Смена пройдет на базе детского центра "Олимпийская ребячка" в Тюменской области. Поехать на нее смогут дети с инвалидностью и с ОВЗ, которые могут сами себя обслуживать. В смене примут участие 40 детей с особенностями здоровья. Всего же в ней будет 120 ребят. Кроме того, дети с ОВЗ, как и раньше, могут подать заявки на отдых во всех остальных лагерях.Еще одним нововведением станет расширение льготных категорий. С такой просьбой к главе региона в социальных сетях обратились родители."Мы вводим новую льготную категорию. Это дети из семей ветеранов боевых действий. Теперь они также в первоочередном порядке, уже с 28 марта, смогут подать заявку. Всего в этом году планируем отправить на отдых за счет бюджета около 6,5 тысячи детей", – приводятся в сообщении слова Артюхова.
https://ria.ru/20220314/otdykh-1778061603.html
https://ria.ru/20220317/artek-1778597588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество, туризм, новости - туризм, россия
В ЯНАО выросло число детей, которые смогут отдохнуть за счет бюджета
В ЯНАО выросло число детей, которые смогут отдохнуть за счет бюджета в 2022 году
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар - РИА Новости.
Число детей, которые смогут отдохнуть за счет бюджета, увеличилось в 2022 году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 6512 человек с 6000 человек годом ранее, сообщает
пресс-служба губернатора региона.
"Этим летом за счет средств окружного бюджета отдохнуть смогут 6512 детей. В прошлом году в детских центрах побывали около 6000 человек. В этом году на 580 квот увеличилось количество путевок в лагеря черноморского побережья по сравнению с 2021 годом", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что летняя заявочная кампания в детские оздоровительные лагеря стартует на Ямале
28 марта. В этом году юные ямальцы отправятся на отдых в Республику Крым
, Краснодарский край
и Тюменскую область
. Ознакомиться с программами и подать заявку можно на портале leto.yanao.ru. 28 марта – старт для льготных категорий граждан, с 4 апреля – для всех.
По инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, в оздоровительной кампании этого года предусмотрен ряд нововведений. В августе будет организована специальная инклюзивная смена для детей с особенностями здоровья. Организовать ее губернатора просила многодетная мама из Салехарда Танзиля Ахметжанова во время встречи с родителями детей с ОВЗ в январе этого года.
Смена пройдет на базе детского центра "Олимпийская ребячка" в Тюменской области. Поехать на нее смогут дети с инвалидностью и с ОВЗ, которые могут сами себя обслуживать. В смене примут участие 40 детей с особенностями здоровья. Всего же в ней будет 120 ребят. Кроме того, дети с ОВЗ, как и раньше, могут подать заявки на отдых во всех остальных лагерях.
Еще одним нововведением станет расширение льготных категорий. С такой просьбой к главе региона в социальных сетях обратились родители.
"Мы вводим новую льготную категорию. Это дети из семей ветеранов боевых действий. Теперь они также в первоочередном порядке, уже с 28 марта, смогут подать заявку. Всего в этом году планируем отправить на отдых за счет бюджета около 6,5 тысячи детей", – приводятся в сообщении слова Артюхова.