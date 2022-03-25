https://ria.ru/20220325/oruzhie-1780114562.html

Российский Генштаб рассказал, какое оружие поставил Запад Украине

Российский Генштаб рассказал, какое оружие поставил Запад Украине - РИА Новости, 25.03.2022

Российский Генштаб рассказал, какое оружие поставил Запад Украине

Страны Запада поставили Киеву почти 5 тысяч единиц оружия, в том числе полевую артиллерию и противотанковые средства, сообщил начальник главного оперативного... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:43

2022-03-25T16:43

2022-03-25T16:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

россия

генштаб вс россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392503_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_536ba1b92fc1e44bafd6f39f43677978.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Страны Запада поставили Киеву почти 5 тысяч единиц оружия, в том числе полевую артиллерию и противотанковые средства, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской."С началом боевых действий странами Запада киевскому режиму поставлено 109 орудий полевой артиллерии, 3800 противотанковых средств в том числе ПТРК "Джавелин", "Милан", "Конкурс", РПГ "Энлав", "М-72", "Панцерфауст-3", 897 ПЗРК "Стингер" и "Игла", - сказал Рудской на брифинге.

https://ria.ru/20220324/prankery-1779815012.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, генштаб вс россии