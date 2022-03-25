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Российский Генштаб рассказал, какое оружие поставил Запад Украине
Российский Генштаб рассказал, какое оружие поставил Запад Украине - РИА Новости, 25.03.2022
Российский Генштаб рассказал, какое оружие поставил Запад Украине
Страны Запада поставили Киеву почти 5 тысяч единиц оружия, в том числе полевую артиллерию и противотанковые средства, сообщил начальник главного оперативного... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:43
2022-03-25T16:43
2022-03-25T16:43
обострение ситуации в днр и лнр
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генштаб вс россии
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Страны Запада поставили Киеву почти 5 тысяч единиц оружия, в том числе полевую артиллерию и противотанковые средства, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской."С началом боевых действий странами Запада киевскому режиму поставлено 109 орудий полевой артиллерии, 3800 противотанковых средств в том числе ПТРК "Джавелин", "Милан", "Конкурс", РПГ "Энлав", "М-72", "Панцерфауст-3", 897 ПЗРК "Стингер" и "Игла", - сказал Рудской на брифинге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, генштаб вс россии
Российский Генштаб рассказал, какое оружие поставил Запад Украине
Генерал-полковник Рудской: Запад поставил Украине почти пять тысяч единиц оружия