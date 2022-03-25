11:06 25.03.2022 (обновлено: 11:26 25.03.2022)
В Будапеште предупредили, что не допустят транзита оружия на Украину
Глава МИД Венгрии Сийярто: мы не допустим поставок оружия Украине через свою территорию
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Венгрия не допустит поставок оружия Украине через свою территорию, несмотря на требования Владимира Зеленского, потому что это поставило бы под угрозу жизнь и безопасность венгров, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
По словам Сийярто, на саммите премьер-министров Евросоюза в четверг Зеленский "повторил два хорошо известных требования украинцев: разрешить поставки оружия через нашу страну и одновременно прекратить покупать природный газ и нефть у России".
"Мы понимаем, что для президента Украины Украина и украинский народ важнее всего. Однако для нас важнее всего безопасность Венгрии и венгерского народа. Мы действуем, чтобы удержать Венгрию от войны, поэтому мы не допустим поставки оружия через нашу территорию. Эти поставки сразу станут военной целью для уничтожения, и мы не готовы подвергать риску жизнь и безопасность венгров", - написал Сийярто в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская организация).
Премьер-министр страны Виктор Орбан по итогам саммита заявил, что санкции на энергоносители из РФ приведут к замедлению и остановке венгерской экономики в кратчайший срок, поэтому Будапешт выступает против них.
В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций, многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
14 марта, 15:02МИД Венгрии заявил об опасности поставок вооружения Киеву