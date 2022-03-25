https://ria.ru/20220325/oruzhie-1780012564.html

В Будапеште предупредили, что не допустят транзита оружия на Украину

В Будапеште предупредили, что не допустят транзита оружия на Украину - РИА Новости, 25.03.2022

В Будапеште предупредили, что не допустят транзита оружия на Украину

Венгрия не допустит поставок оружия Украине через свою территорию, несмотря на требования Владимира Зеленского, потому что это поставило бы под угрозу жизнь и... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:06

2022-03-25T11:06

2022-03-25T11:26

обострение ситуации в днр и лнр

венгрия

в мире

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петер сийярто

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Венгрия не допустит поставок оружия Украине через свою территорию, несмотря на требования Владимира Зеленского, потому что это поставило бы под угрозу жизнь и безопасность венгров, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.По словам Сийярто, на саммите премьер-министров Евросоюза в четверг Зеленский "повторил два хорошо известных требования украинцев: разрешить поставки оружия через нашу страну и одновременно прекратить покупать природный газ и нефть у России"."Мы понимаем, что для президента Украины Украина и украинский народ важнее всего. Однако для нас важнее всего безопасность Венгрии и венгерского народа. Мы действуем, чтобы удержать Венгрию от войны, поэтому мы не допустим поставки оружия через нашу территорию. Эти поставки сразу станут военной целью для уничтожения, и мы не готовы подвергать риску жизнь и безопасность венгров", - написал Сийярто в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская организация).Премьер-министр страны Виктор Орбан по итогам саммита заявил, что санкции на энергоносители из РФ приведут к замедлению и остановке венгерской экономики в кратчайший срок, поэтому Будапешт выступает против них.В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций, многие иностранные компании приостановили работу в РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220325/karta-1779971109.html

https://ria.ru/20220322/zakarpate-1779506905.html

https://ria.ru/20220314/vooruzhenie-1778081186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

венгрия, в мире, мид венгрии, петер сийярто, украина, ситуация в днр и лнр