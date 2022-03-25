https://ria.ru/20220325/onlayn-vebinar-1780053944.html

ТПП Амурской области проведет онлайн-вебинар с китайскими компаниями

ТПП Амурской области проведет онлайн-вебинар с китайскими компаниями - РИА Новости, 25.03.2022

ТПП Амурской области проведет онлайн-вебинар с китайскими компаниями

Торгово-промышленная палата Амурской области 29 марта проведет онлайн-вебинар с представителями китайских компаний по вопросам взаимовыгодного сотрудничества с... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:39

2022-03-25T13:39

2022-03-25T13:39

россия-китай: главное

китай

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734397949_0:71:3052:1788_1920x0_80_0_0_e893e7f56b2774ef7384fa2da9c4826f.jpg

МОСКВА, 25 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Торгово-промышленная палата Амурской области 29 марта проведет онлайн-вебинар с представителями китайских компаний по вопросам взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями из РФ.На вебинаре будут присутствовать представители китайских компаний, занимающиеся поставками автоэлектрики, автомобильных запчастей и запчастей к сельхозтехнике."Бизнес с Китаем - направление, которое обретает сегодня все большую актуальность и востребованность. Сотрудничество с китайскими поставщиками при грамотной организации приносит немалую прибыль импортерам, обеспечивая рентабельность и современные технологичные стандарты", - отмечают организаторы вебинара.

https://ria.ru/20220315/investitsii-1778249974.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия