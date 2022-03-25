Рейтинг@Mail.ru
ТПП Амурской области проведет онлайн-вебинар с китайскими компаниями - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220325/onlayn-vebinar-1780053944.html
ТПП Амурской области проведет онлайн-вебинар с китайскими компаниями
ТПП Амурской области проведет онлайн-вебинар с китайскими компаниями - РИА Новости, 25.03.2022
ТПП Амурской области проведет онлайн-вебинар с китайскими компаниями
Торгово-промышленная палата Амурской области 29 марта проведет онлайн-вебинар с представителями китайских компаний по вопросам взаимовыгодного сотрудничества с... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:39
2022-03-25T13:39
россия-китай: главное
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734397949_0:71:3052:1788_1920x0_80_0_0_e893e7f56b2774ef7384fa2da9c4826f.jpg
МОСКВА, 25 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Торгово-промышленная палата Амурской области 29 марта проведет онлайн-вебинар с представителями китайских компаний по вопросам взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями из РФ.На вебинаре будут присутствовать представители китайских компаний, занимающиеся поставками автоэлектрики, автомобильных запчастей и запчастей к сельхозтехнике."Бизнес с Китаем - направление, которое обретает сегодня все большую актуальность и востребованность. Сотрудничество с китайскими поставщиками при грамотной организации приносит немалую прибыль импортерам, обеспечивая рентабельность и современные технологичные стандарты", - отмечают организаторы вебинара.
https://ria.ru/20220315/investitsii-1778249974.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734397949_332:0:3052:2040_1920x0_80_0_0_86af2b7173510402d24342950a0812d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия
13:39 25.03.2022
 

ТПП Амурской области проведет онлайн-вебинар с китайскими компаниями

© РИА Новости / фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкПредставитель КНР во время конференции
Представитель КНР во время конференции - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Торгово-промышленная палата Амурской области 29 марта проведет онлайн-вебинар с представителями китайских компаний по вопросам взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями из РФ.
На вебинаре будут присутствовать представители китайских компаний, занимающиеся поставками автоэлектрики, автомобильных запчастей и запчастей к сельхозтехнике.
Панно на деловом центре в центральной части Гонконга - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 13:46Россия-Китай: Главное
Приток прямых зарубежных инвестиций в Китай в январе-феврале вырос на 37,9%
"Бизнес с Китаем - направление, которое обретает сегодня все большую актуальность и востребованность. Сотрудничество с китайскими поставщиками при грамотной организации приносит немалую прибыль импортерам, обеспечивая рентабельность и современные технологичные стандарты", - отмечают организаторы вебинара.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала