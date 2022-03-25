https://ria.ru/20220325/onlayn-vebinar-1780053944.html
ТПП Амурской области проведет онлайн-вебинар с китайскими компаниями
ТПП Амурской области проведет онлайн-вебинар с китайскими компаниями - РИА Новости, 25.03.2022
ТПП Амурской области проведет онлайн-вебинар с китайскими компаниями
Торгово-промышленная палата Амурской области 29 марта проведет онлайн-вебинар с представителями китайских компаний по вопросам взаимовыгодного сотрудничества с... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:39
2022-03-25T13:39
2022-03-25T13:39
россия-китай: главное
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734397949_0:71:3052:1788_1920x0_80_0_0_e893e7f56b2774ef7384fa2da9c4826f.jpg
МОСКВА, 25 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Торгово-промышленная палата Амурской области 29 марта проведет онлайн-вебинар с представителями китайских компаний по вопросам взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями из РФ.На вебинаре будут присутствовать представители китайских компаний, занимающиеся поставками автоэлектрики, автомобильных запчастей и запчастей к сельхозтехнике."Бизнес с Китаем - направление, которое обретает сегодня все большую актуальность и востребованность. Сотрудничество с китайскими поставщиками при грамотной организации приносит немалую прибыль импортерам, обеспечивая рентабельность и современные технологичные стандарты", - отмечают организаторы вебинара.
https://ria.ru/20220315/investitsii-1778249974.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734397949_332:0:3052:2040_1920x0_80_0_0_86af2b7173510402d24342950a0812d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия