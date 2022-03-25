Рейтинг@Mail.ru
Белый дом заявил о "теплой встрече" Байдена с лидерами ЕС - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220325/obsuzhdenie-1779974324.html
Белый дом заявил о "теплой встрече" Байдена с лидерами ЕС
Белый дом заявил о "теплой встрече" Байдена с лидерами ЕС - РИА Новости, 25.03.2022
Белый дом заявил о "теплой встрече" Байдена с лидерами ЕС
Встреча президента США Джо Байдена с главами ЕС была посвящена ситуации вокруг Украины, обсуждали поддержку санкций против РФ, встреча прошла в теплой и... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T03:49
2022-03-25T03:49
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
джо байден
сша
евросоюз
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737078677_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc49994397f1fe46da6bc479feacbb34.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Встреча президента США Джо Байдена с главами ЕС была посвящена ситуации вокруг Украины, обсуждали поддержку санкций против РФ, встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере, сообщила пресс-служба Белого дома.Как говорится в сообщении, "обсуждение сосредоточилось на России и Украине, в том числе продолжении поддержки санкций и гуманитарного содействия, с сильным посланием о трансатлантическом единстве и необходимости придерживаться курса, занимавшего вечер".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779972504.html
россия
сша
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737078677_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_e5a8e2244e282f65ccbcad0811001a46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, джо байден, сша, евросоюз, вашингтон
03:49 25.03.2022
 
Белый дом заявил о "теплой встрече" Байдена с лидерами ЕС

Белый дом: Байден и лидеры ЕС в теплой атмосфере обсудили Украину и санкции против России

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Встреча президента США Джо Байдена с главами ЕС была посвящена ситуации вокруг Украины, обсуждали поддержку санкций против РФ, встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден насладился теплой и дружественной встречей с главами ЕС на заседании Совета сегодня. Он пожал руку практически всем лидерам в комнате и долго разговаривал с некоторыми из них", — говорится в сообщении представителя пресс-службы Белого дома.

Как говорится в сообщении, "обсуждение сосредоточилось на России и Украине, в том числе продолжении поддержки санкций и гуманитарного содействия, с сильным посланием о трансатлантическом единстве и необходимости придерживаться курса, занимавшего вечер".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
02:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Байден и лидеры ЕС обсудили готовность ввести новые санкции против России
 
В миреВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФДжо БайденСШАЕвросоюзВашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала