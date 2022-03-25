https://ria.ru/20220325/obsuzhdenie-1779974324.html

Белый дом заявил о "теплой встрече" Байдена с лидерами ЕС

Белый дом заявил о "теплой встрече" Байдена с лидерами ЕС - РИА Новости, 25.03.2022

Белый дом заявил о "теплой встрече" Байдена с лидерами ЕС

Встреча президента США Джо Байдена с главами ЕС была посвящена ситуации вокруг Украины, обсуждали поддержку санкций против РФ, встреча прошла в теплой и... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T03:49

2022-03-25T03:49

2022-03-25T03:49

в мире

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

джо байден

сша

евросоюз

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737078677_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc49994397f1fe46da6bc479feacbb34.jpg

ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Встреча президента США Джо Байдена с главами ЕС была посвящена ситуации вокруг Украины, обсуждали поддержку санкций против РФ, встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере, сообщила пресс-служба Белого дома.Как говорится в сообщении, "обсуждение сосредоточилось на России и Украине, в том числе продолжении поддержки санкций и гуманитарного содействия, с сильным посланием о трансатлантическом единстве и необходимости придерживаться курса, занимавшего вечер".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779972504.html

россия

сша

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, джо байден, сша, евросоюз, вашингтон