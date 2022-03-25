Белый дом заявил о "теплой встрече" Байдена с лидерами ЕС
Белый дом: Байден и лидеры ЕС в теплой атмосфере обсудили Украину и санкции против России
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Встреча президента США Джо Байдена с главами ЕС была посвящена ситуации вокруг Украины, обсуждали поддержку санкций против РФ, встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере, сообщила пресс-служба Белого дома.
"Президент Байден насладился теплой и дружественной встречей с главами ЕС на заседании Совета сегодня. Он пожал руку практически всем лидерам в комнате и долго разговаривал с некоторыми из них", — говорится в сообщении представителя пресс-службы Белого дома.
Как говорится в сообщении, "обсуждение сосредоточилось на России и Украине, в том числе продолжении поддержки санкций и гуманитарного содействия, с сильным посланием о трансатлантическом единстве и необходимости придерживаться курса, занимавшего вечер".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.