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Обстрелы Донбасса кратно увеличились еще с февраля, заявило Минобороны
Обстрелы Донбасса кратно увеличились еще с февраля, заявило Минобороны - РИА Новости, 25.03.2022
Обстрелы Донбасса кратно увеличились еще с февраля, заявило Минобороны
Украинские войска уже с февраля 2022 года кратно увеличили артиллерийские обстрелы Донбасса запрещенными крупнокалиберными артиллерийскими вооружениями, это... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:26
2022-03-25T17:26
2022-03-25T17:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
донбасс
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска уже с февраля 2022 года кратно увеличили артиллерийские обстрелы Донбасса запрещенными крупнокалиберными артиллерийскими вооружениями, это было подготовкой к наступлению ударной группировки войск Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Уже с февраля 2022 года украинскими войсками кратно увеличились артиллерийские обстрелы Донбасса запрещенным крупнокалиберным артиллерийским вооружением", - заявил он.Таким образом, считает Конашенков, на фоне лживых заявлений о стремлении к миру Киев начал широкомасштабную артиллерийскую подготовку к наступлению стянутой на восток Украины ударной группировки войск при поддержке авиации и ракетных комплексов.
киев
донбасс
украина
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, донбасс, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, донецкая народная республика, луганская народная республика
17:26 25.03.2022 (обновлено: 17:32 25.03.2022)
Обстрелы Донбасса кратно увеличились еще с февраля, заявило Минобороны
Конашенков: обстрелы Донбасса запрещенным вооружением кратно увеличились еще с февраля