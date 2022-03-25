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Обстрелы Донбасса кратно увеличились еще с февраля, заявило Минобороны - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/obstrely-1780127774.html
Обстрелы Донбасса кратно увеличились еще с февраля, заявило Минобороны
Обстрелы Донбасса кратно увеличились еще с февраля, заявило Минобороны - РИА Новости, 25.03.2022
Обстрелы Донбасса кратно увеличились еще с февраля, заявило Минобороны
Украинские войска уже с февраля 2022 года кратно увеличили артиллерийские обстрелы Донбасса запрещенными крупнокалиберными артиллерийскими вооружениями, это... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:26
2022-03-25T17:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
донбасс
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска уже с февраля 2022 года кратно увеличили артиллерийские обстрелы Донбасса запрещенными крупнокалиберными артиллерийскими вооружениями, это было подготовкой к наступлению ударной группировки войск Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Уже с февраля 2022 года украинскими войсками кратно увеличились артиллерийские обстрелы Донбасса запрещенным крупнокалиберным артиллерийским вооружением", - заявил он.Таким образом, считает Конашенков, на фоне лживых заявлений о стремлении к миру Киев начал широкомасштабную артиллерийскую подготовку к наступлению стянутой на восток Украины ударной группировки войск при поддержке авиации и ракетных комплексов.
киев
донбасс
украина
донецкая народная республика
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в мире, киев, донбасс, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, донецкая народная республика, луганская народная республика
17:26 25.03.2022 (обновлено: 17:32 25.03.2022)
 
Обстрелы Донбасса кратно увеличились еще с февраля, заявило Минобороны

Конашенков: обстрелы Донбасса запрещенным вооружением кратно увеличились еще с февраля

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска уже с февраля 2022 года кратно увеличили артиллерийские обстрелы Донбасса запрещенными крупнокалиберными артиллерийскими вооружениями, это было подготовкой к наступлению ударной группировки войск Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Уже с февраля 2022 года украинскими войсками кратно увеличились артиллерийские обстрелы Донбасса запрещенным крупнокалиберным артиллерийским вооружением", - заявил он.
Таким образом, считает Конашенков, на фоне лживых заявлений о стремлении к миру Киев начал широкомасштабную артиллерийскую подготовку к наступлению стянутой на восток Украины ударной группировки войск при поддержке авиации и ракетных комплексов.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКиевДонбассУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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