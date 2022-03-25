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Обстрелы Донбасса кратно увеличились еще с февраля, заявило Минобороны

Обстрелы Донбасса кратно увеличились еще с февраля, заявило Минобороны - РИА Новости, 25.03.2022

Обстрелы Донбасса кратно увеличились еще с февраля, заявило Минобороны

Украинские войска уже с февраля 2022 года кратно увеличили артиллерийские обстрелы Донбасса запрещенными крупнокалиберными артиллерийскими вооружениями, это... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:26

2022-03-25T17:26

2022-03-25T17:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

киев

донбасс

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

донецкая народная республика

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска уже с февраля 2022 года кратно увеличили артиллерийские обстрелы Донбасса запрещенными крупнокалиберными артиллерийскими вооружениями, это было подготовкой к наступлению ударной группировки войск Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Уже с февраля 2022 года украинскими войсками кратно увеличились артиллерийские обстрелы Донбасса запрещенным крупнокалиберным артиллерийским вооружением", - заявил он.Таким образом, считает Конашенков, на фоне лживых заявлений о стремлении к миру Киев начал широкомасштабную артиллерийскую подготовку к наступлению стянутой на восток Украины ударной группировки войск при поддержке авиации и ракетных комплексов.

киев

донбасс

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, киев, донбасс, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, донецкая народная республика, луганская народная республика