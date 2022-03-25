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Украинские войска повредили при обстреле девять многоэтажек в Первомайске
Украинские войска повредили при обстреле девять многоэтажек в Первомайске - РИА Новости, 25.03.2022
Украинские войска повредили при обстреле девять многоэтажек в Первомайске
Здание Центральной библиотеки и девять многоэтажных домов повреждены при обстреле города Первомайск в ЛНР со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T19:03
2022-03-25T19:03
2022-03-25T19:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 25 мар - РИА Новости. Здание Центральной библиотеки и девять многоэтажных домов повреждены при обстреле города Первомайск в ЛНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск повреждено девять многоэтажных домов и Центральная библиотека города Первомайска", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Украинские войска повредили при обстреле девять многоэтажек в Первомайске
ЛНР в СЦКК: ВСУ повредили при обстреле девять многоэтажек и библиотеку в Первомайске