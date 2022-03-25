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Шойгу обсудил с Силуановым финансирование армии - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/oborona-1780053227.html
Шойгу обсудил с Силуановым финансирование армии
Шойгу обсудил с Силуановым финансирование армии - РИА Новости, 25.03.2022
Шойгу обсудил с Силуановым финансирование армии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание с главой Минфина Антоном Силуановым, в ходе которого они обсудили выполнение гособоронзаказа и финансирование... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:37
2022-03-25T13:43
обострение ситуации в днр и лнр
армия
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание с главой Минфина Антоном Силуановым, в ходе которого они обсудили выполнение гособоронзаказа и финансирование российской армии, сообщили в военном ведомстве."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел совещание с министром финансов России Антоном Силуановым. Обсуждены вопросы финансирования выполнения предприятиями оборонно-промышленного комплекса государственного оборонного заказа, а также финансового обеспечения Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.
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армия, признание днр и лнр в россии
13:37 25.03.2022 (обновлено: 13:43 25.03.2022)
 
Шойгу обсудил с Силуановым финансирование армии

Шойгу обсудил с Силуановым финансирование гособоронзаказа и обеспечение ВС России

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащий ВС РФ
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание с главой Минфина Антоном Силуановым, в ходе которого они обсудили выполнение гособоронзаказа и финансирование российской армии, сообщили в военном ведомстве.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел совещание с министром финансов России Антоном Силуановым. Обсуждены вопросы финансирования выполнения предприятиями оборонно-промышленного комплекса государственного оборонного заказа, а также финансового обеспечения Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.
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