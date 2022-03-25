https://ria.ru/20220325/oborona-1780053227.html

Шойгу обсудил с Силуановым финансирование армии

Шойгу обсудил с Силуановым финансирование армии - РИА Новости, 25.03.2022

Шойгу обсудил с Силуановым финансирование армии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание с главой Минфина Антоном Силуановым, в ходе которого они обсудили выполнение гособоронзаказа и финансирование... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:37

2022-03-25T13:37

2022-03-25T13:43

обострение ситуации в днр и лнр

армия

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание с главой Минфина Антоном Силуановым, в ходе которого они обсудили выполнение гособоронзаказа и финансирование российской армии, сообщили в военном ведомстве."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел совещание с министром финансов России Антоном Силуановым. Обсуждены вопросы финансирования выполнения предприятиями оборонно-промышленного комплекса государственного оборонного заказа, а также финансового обеспечения Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220325/pantsir-1780041028.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

армия, признание днр и лнр в россии