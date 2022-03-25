https://ria.ru/20220325/oborona-1780053227.html
Шойгу обсудил с Силуановым финансирование армии
Шойгу обсудил с Силуановым финансирование армии - РИА Новости, 25.03.2022
Шойгу обсудил с Силуановым финансирование армии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание с главой Минфина Антоном Силуановым, в ходе которого они обсудили выполнение гособоронзаказа и финансирование... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:37
2022-03-25T13:37
2022-03-25T13:43
обострение ситуации в днр и лнр
армия
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание с главой Минфина Антоном Силуановым, в ходе которого они обсудили выполнение гособоронзаказа и финансирование российской армии, сообщили в военном ведомстве."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел совещание с министром финансов России Антоном Силуановым. Обсуждены вопросы финансирования выполнения предприятиями оборонно-промышленного комплекса государственного оборонного заказа, а также финансового обеспечения Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220325/pantsir-1780041028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армия, признание днр и лнр в россии
13:37 25.03.2022 (обновлено: 13:43 25.03.2022)
Шойгу обсудил с Силуановым финансирование армии
Шойгу обсудил с Силуановым финансирование гособоронзаказа и обеспечение ВС России