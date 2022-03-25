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В Москве напали на обозревателя "Украины.ру" Александра Чаленко - РИА Новости, 25.03.2022
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В Москве напали на обозревателя "Украины.ру" Александра Чаленко
В Москве напали на обозревателя "Украины.ру" Александра Чаленко - РИА Новости, 25.03.2022
В Москве напали на обозревателя "Украины.ру" Александра Чаленко
Украинский националист напал в Москве на обозревателя "Украина.ру" Александра Чаленко, сообщило издание на своем сайте. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:26
2022-03-25T14:01
москва
происшествия
россия
украина
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинский националист напал в Москве на обозревателя "Украина.ру" Александра Чаленко, сообщило издание на своем сайте.Портал входит в международную медиагруппу "Россия сегодня".Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером, когда Чаленко выходил из метро. Напавший оскорблял журналиста за его позицию по Украине и попытался ударить.Подчеркивается, что "брат нападавшего участвовал в АТО (так называемой антитеррористической операции на востоке Украины), сам он тоже бывший гражданин Украины, получивший российское гражданство".В издании отметили, что Чаленко и члены его семьи уже получали угрозы, но нападений не было. Журналист обратился в полицию и дал показания.Чаленко родился в Донецке, где получил философское образование, большую часть жизни он проработал в Киеве в ведущих изданиях, знаком лично с большинством действующих украинских политиков.По сообщению издания, за выступление на круглом столе в Харькове, где он высказался в защиту русских и русского языка, против него в 2014 году возбудили уголовное дело о госизмене. Тогда же он был вынужден был уехать с Украины вместе с семьей. Сейчас Чаленко работает обозревателем издания "Украина.ру", регулярно выступает на российских телеканалах с критикой украинского режима, Владимира Зеленского и его окружения, также ранее выступал и против президента Петра Порошенко."В редакции "Украина.ру" работают в основном украинские журналисты, многие, как и Чаленко, имеют российское гражданство. При этом в Украине на их родственников оказывается давление, как и в самой России, где в социальных сетях, в электронной почте они подвергаются необоснованным оскорблениям и обвинениям в связи с критикой существующего в Украине режима", — подчеркнули в издании.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
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москва, происшествия, россия, украина
12:26 25.03.2022 (обновлено: 14:01 25.03.2022)
 
В Москве напали на обозревателя "Украины.ру" Александра Чаленко

Украинский националист напал в Москве на обозревателя "Украины.ру" Александра Чаленко

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЖурналист МИА "Россия сегодня" Александр Чаленко
Журналист МИА Россия сегодня Александр Чаленко - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Журналист МИА "Россия сегодня" Александр Чаленко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинский националист напал в Москве на обозревателя "Украина.ру" Александра Чаленко, сообщило издание на своем сайте.
Портал входит в международную медиагруппу "Россия сегодня".
Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером, когда Чаленко выходил из метро. Напавший оскорблял журналиста за его позицию по Украине и попытался ударить.

"Чаленко вместе с подоспевшими к нему на помощь гражданами задержал националиста и даже смог выяснить его паспортные данные. Как оказалось, это гражданин России, имя которого мы сообщим несколько позже", — указано в публикации.

Подчеркивается, что "брат нападавшего участвовал в АТО (так называемой антитеррористической операции на востоке Украины), сам он тоже бывший гражданин Украины, получивший российское гражданство".
В издании отметили, что Чаленко и члены его семьи уже получали угрозы, но нападений не было. Журналист обратился в полицию и дал показания.
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Чаленко родился в Донецке, где получил философское образование, большую часть жизни он проработал в Киеве в ведущих изданиях, знаком лично с большинством действующих украинских политиков.
По сообщению издания, за выступление на круглом столе в Харькове, где он высказался в защиту русских и русского языка, против него в 2014 году возбудили уголовное дело о госизмене. Тогда же он был вынужден был уехать с Украины вместе с семьей. Сейчас Чаленко работает обозревателем издания "Украина.ру", регулярно выступает на российских телеканалах с критикой украинского режима, Владимира Зеленского и его окружения, также ранее выступал и против президента Петра Порошенко.
"В редакции "Украина.ру" работают в основном украинские журналисты, многие, как и Чаленко, имеют российское гражданство. При этом в Украине на их родственников оказывается давление, как и в самой России, где в социальных сетях, в электронной почте они подвергаются необоснованным оскорблениям и обвинениям в связи с критикой существующего в Украине режима", — подчеркнули в издании.
Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
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