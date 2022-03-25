https://ria.ru/20220325/napadenie-1780032808.html

В Москве напали на обозревателя "Украины.ру" Александра Чаленко

В Москве напали на обозревателя "Украины.ру" Александра Чаленко - РИА Новости, 25.03.2022

В Москве напали на обозревателя "Украины.ру" Александра Чаленко

Украинский националист напал в Москве на обозревателя "Украина.ру" Александра Чаленко, сообщило издание на своем сайте. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:26

2022-03-25T12:26

2022-03-25T14:01

москва

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россия

украина

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинский националист напал в Москве на обозревателя "Украина.ру" Александра Чаленко, сообщило издание на своем сайте.Портал входит в международную медиагруппу "Россия сегодня".Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером, когда Чаленко выходил из метро. Напавший оскорблял журналиста за его позицию по Украине и попытался ударить.Подчеркивается, что "брат нападавшего участвовал в АТО (так называемой антитеррористической операции на востоке Украины), сам он тоже бывший гражданин Украины, получивший российское гражданство".В издании отметили, что Чаленко и члены его семьи уже получали угрозы, но нападений не было. Журналист обратился в полицию и дал показания.Чаленко родился в Донецке, где получил философское образование, большую часть жизни он проработал в Киеве в ведущих изданиях, знаком лично с большинством действующих украинских политиков.По сообщению издания, за выступление на круглом столе в Харькове, где он высказался в защиту русских и русского языка, против него в 2014 году возбудили уголовное дело о госизмене. Тогда же он был вынужден был уехать с Украины вместе с семьей. Сейчас Чаленко работает обозревателем издания "Украина.ру", регулярно выступает на российских телеканалах с критикой украинского режима, Владимира Зеленского и его окружения, также ранее выступал и против президента Петра Порошенко."В редакции "Украина.ру" работают в основном украинские журналисты, многие, как и Чаленко, имеют российское гражданство. При этом в Украине на их родственников оказывается давление, как и в самой России, где в социальных сетях, в электронной почте они подвергаются необоснованным оскорблениям и обвинениям в связи с критикой существующего в Украине режима", — подчеркнули в издании.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20220303/ukraina-1776290750.html

https://ria.ru/20220322/agitator-1779454098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия, россия, украина