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В Нижнем Новгороде возбудили дело после падения наледи на подростка - РИА Новости, 25.03.2022
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В Нижнем Новгороде возбудили дело после падения наледи на подростка
В Нижнем Новгороде возбудили дело после падения наледи на подростка - РИА Новости, 25.03.2022
В Нижнем Новгороде возбудили дело после падения наледи на подростка
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в Нижнем Новгороде после травмирования подростка упавшей с крыши наледью, сообщает в пятницу... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:30
2022-03-25T17:30
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в Нижнем Новгороде после травмирования подростка упавшей с крыши наледью, сообщает в пятницу региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, 28 февраля 13-летний подросток, проходя около 3-этажного дома, расположенного в переулке Светлогорском, получил травму в результате схода наледи. С целью установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного несовершеннолетнему, назначена судебно-медицинская экспертиза."На основании поступивших из прокуратуры материалов было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей). Следователи СК полагают, что сотрудниками домоуправляющей компании, которая обслуживала дом, своевременно не производилась очистка кровли от снега и надели, что и привело к травмированию пострадавшего", - говорится в сообщении.
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россия
нижегородская область
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, нижний новгород
17:30 25.03.2022
 
В Нижнем Новгороде возбудили дело после падения наледи на подростка

В Нижнем Новгороде следователи возбудили дело после падения наледи на подростка

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в Нижнем Новгороде после травмирования подростка упавшей с крыши наледью, сообщает в пятницу региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, 28 февраля 13-летний подросток, проходя около 3-этажного дома, расположенного в переулке Светлогорском, получил травму в результате схода наледи. С целью установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного несовершеннолетнему, назначена судебно-медицинская экспертиза.
"На основании поступивших из прокуратуры материалов было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей). Следователи СК полагают, что сотрудниками домоуправляющей компании, которая обслуживала дом, своевременно не производилась очистка кровли от снега и надели, что и привело к травмированию пострадавшего", - говорится в сообщении.
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