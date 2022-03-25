https://ria.ru/20220325/naled-1780129580.html
В Нижнем Новгороде возбудили дело после падения наледи на подростка
В Нижнем Новгороде возбудили дело после падения наледи на подростка - РИА Новости, 25.03.2022
В Нижнем Новгороде возбудили дело после падения наледи на подростка
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в Нижнем Новгороде после травмирования подростка упавшей с крыши наледью, сообщает в пятницу... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:30
2022-03-25T17:30
2022-03-25T17:30
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
нижний новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в Нижнем Новгороде после травмирования подростка упавшей с крыши наледью, сообщает в пятницу региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, 28 февраля 13-летний подросток, проходя около 3-этажного дома, расположенного в переулке Светлогорском, получил травму в результате схода наледи. С целью установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного несовершеннолетнему, назначена судебно-медицинская экспертиза."На основании поступивших из прокуратуры материалов было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей). Следователи СК полагают, что сотрудниками домоуправляющей компании, которая обслуживала дом, своевременно не производилась очистка кровли от снега и надели, что и привело к травмированию пострадавшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220323/naled-1779573178.html
россия
нижегородская область
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, нижний новгород
В Нижнем Новгороде возбудили дело после падения наледи на подростка
В Нижнем Новгороде следователи возбудили дело после падения наледи на подростка